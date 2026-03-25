El mito tras Isabel Pantoja: “Si Paquirri no llega a morir no habría tenido la trayectoria que ha tenido, quería tener muchos hijos y dedicarse a la familia”

Francisco Rivera Paquirri e Isabel Pantoja en una imagen de archivo (Europa Press)

Le pese a quien le pese, Isabel Pantoja es una de las figuras centrales de España, quizás no en el ámbito musical, pero sí en el del corazón, lo que la impulsa con fuerza en el primer ecosistema. Detrás de ese perfil compuesto por diferentes noticias de la prensa rosa hay una gran historia que se ha atrevido a contar Álex Ander, el autor de la biografía no oficial Isabel Pantoja. Carne y Mito. Desde Infobae hemos podido hablar con él y ahondar en la historia completa de la tonadillera que cuenta el libro.

El escritor ha desvelado los motivos que le llevaron a abordar la biografía publicada por la editorial La Esfera de los Libros, guiado más por la fascinación ante una vida repleta de contrastes que por devoción fanática. “Me llamaba la atención su historia y, también, el hecho de que en los últimos años se haya apartado un poco del mundo”, ha explicado.

El autor sostiene que la supervivencia de la artista ante “todos los desastres” merece especial atención: “A pesar de todo, ahí sigue, siendo una de las personas de las que más se habla en la prensa, de aquí y también de fuera”, ha señalado, subrayando la vigencia mediática de Isabel Pantoja.

Fragmento de 'Yo soy esa', una de las dos únicas películas protagonizadas por Isabel Pantoja. (FlixOlé)

La carga familiar de Isabel Pantoja

La biografía fue finalizada por Ander en diciembre de 2025 y, en enero, el texto ya estaba en imprenta. Según el escritor, el hecho de que el libro se cerrase en esas fechas expone la dificultad de dar conclusión a la vida de una artista que “no deja de generar noticias”. Durante el proceso, destaca que uno de los elementos clave en la formación del personaje es su familia: Pantoja comenzó a trabajar con apenas 14 años y desde entonces ha sido el sostén económico de los suyos, sobre todo desde la muerte de su padre.

La trayectoria de Isabel Pantoja, determinada por el peso de la familia desde la infancia, se compone de relaciones complejas. “Todos se acostumbraron un poco a que Isabel fuera la que trabajara para que los demás vivieran bien y muy bien, porque además ella es muy de la familia y de cuidar a los suyos”, ha manifestado Álex Ander en la conversación, refiriéndose a una influencia que ha sido a la vez motor y carga para la artista. El autor subraya que, pese a esa entrega, “inevitablemente, en ciertos momentos también ha sido su condena”.

Eso sí, jamás se la ha visto hablar mal públicamente de esa carga familiar: “Sí me consta que en petit comité y cuando está con sus amigos más cercanos, que son muy pocos, sí que alguna vez ha manifestado que se sentía un poco... Pues eso, que al final, si te das cuenta y repasas su vida no ha sido tampoco una vida tan fácil".

'Isabel Pantoja. Carne y mito', la biografía no autorizada escrita por Álex Ander (La Esfera de los Libros)

El impulso de doña Ana

Doña Ana, la madre de la Pantoja, tuvo un papel decisivo en el temprano inicio de su carrera y en la construcción de su proyección pública, un fake it until you make it en toda regla. El autor aporta una anécdota sobre el esfuerzo materno: “Su madre a veces cuando iba pasando con ella por la calle, cogía y se ponía varios pasos por delante y empezaba a decirle: ‘Oye, tú eres la Pantoja, ¿verdad?’, para llamar la atención de la gente que había alrededor”. Esa estrategia, según el biógrafo, tenía como fin modelar la autopercepción de la joven Isabel, construyendo el germen del personaje que después erigiría.

La madre quiso proyectar en su hija sus sueños frustrados: “A Isabel le gustaba cantar, menos que bailar, porque en realidad ella quería ser bailaora”. “Su madre fue la que empezó a apuntarla a clases de canto pese a que nunca les ha sobrado el dinero, para que su hija fuera de alguna manera lo que doña Ana no llegó a ser nunca”, narra recordando que trabajó como bailaora de joven “pero nunca llegó a ser figura: ”Llegó a decir a una revista que igual si hubiera sido figura no lo hubiera dejado".

El papel de Paquirri en su éxito

El entrelazamiento entre vida privada y carrera musical resulta, para Álex Ander, indisoluble: “Su vida personal y su vida profesional han ido de la mano desde el principio”. Así, la irrupción de Paquirri en la vida de la artista supuso “un impulso” en la conversión de su figura mediática. Precisa que cuando la cantante conoció al torero en 1980, ella ya contaba con recorrido profesional, había debutado en Televisión Española y tenía varios discos publicados, aunque su popularidad creció enormemente tras su historia conjunta.

La tumba de Paquirri (Europa Press)

Lo que descarta es que Isabel Pantoja le deba todo a su marido: “Cuando le conoció no era la superestrella que fue luego en los 80, pero tenía cierta trayectoria. En cambio, él estaba en la última etapa de su carrera. Todavía no se había retirado, pero ya no era el torero más cotizado del país como años atrás”.

La muerte prematura del torero, cuando Paquirri tenía 28 años, modificó los planes vitales de Isabel Pantoja, que pretendía tener muchos hijos: “Si Paquirri no llega a morir, seguramente Isabel Pantoja no habría tenido la trayectoria que ha tenido, porque ella su idea en un principio cuando se casó con él era tener muchos hijos y dedicarse a la casa, a la familia y a él”. “Las circunstancias la obligaron un poco a seguir ahí”, describe el autor, sugiriendo que la tragedia fue punto de inflexión.

Encarna Sánchez y Julián Muñoz

Otro apoyo clave fue Encarna Sánchez, periodista influyente que ofreció tutela y consejos tanto en el plano personal como en el profesional: “Encarna pasó prácticamente a dirigir todos sus pasos. Se obsesionó con ella y puso a la que era su productora, María Navarro, como secretaria personal, representante y guardiana de Isabel”, detalla Álex Ander. Con el tiempo, esas relaciones de poder se volvieron insostenibles y la distancia se hizo inevitable.

Julián Muñoz en una entrevista póstuma con Santi Acosta en '¡De Viernes!' (TELECINCO)

Julián Muñoz configura una etapa polémica que, por su impacto, acabó llevando a Isabel Pantoja a prisión. Fue una época en la que su vida privada se convirtió con facilidad en pública: “Nunca la vimos hacer un exhibicionismo tan grande de lo que era el tema de su vida privada como en esos años con Julián, sobre todo al principio”

Sin embargo, para el autor, esa relación marcó un giro radical en su imagen pública y fue el detonante de un proceso judicial: “Es a raíz de su relación con Julián cuando la detienen, cuando se tiene que enfrentar a un juicio por blanqueo de capitales, cuando la condenan a dos años de prisión y acaba entrando en una cárcel en la que pasa casi dos años”, afirma Ander sobre la que considera “la etapa más difícil” de la vida de la cantante.

La decisión de Isabel Pantoja

Su mano derecha más reciente se personaliza en Agustín Pantoja. Descrito como figura “misteriosa” y criticada, su papel como protector y presunto controlador es evaluado por el periodista: “No me creo el cuento ese de que Isabel es una marioneta en manos de su hermano Agustín... Aunque te puedan manipular, si eres un adulto funcional tienes capacidad para decir: ‘Por aquí sí, por aquí no’”, sostiene el autor, añadiendo que, según testimonios cercanos a la artista, es Isabel Pantoja quien tiene la última palabra.

Isabel Pantoja acude al juzgado a ratificar la demanda contra varios periodistas (José Ramón Hernando / Europa Press)

Para Álex Ander, la artista se ha convertido en un objeto mediático de consumo casi inagotable y “un género periodístico en sí mismo”, tanto por méritos propios como por la dinámica de la prensa: “No hay día o semana en la que no salga Isabel en la prensa”, reflexiona el biógrafo, quien recoge la autodefinición de Pantoja sobre este fenómeno: “Ella misma dice que ha dado de comer a muchos periodistas, a muchas cadenas, a muchos directivos”. La propia cantante ha manejado su aparición pública, vendiendo exclusivas cuando ha considerado.

El presente de la cantante

Cuestionado sobre la relación maternal con sus hijos, Ander no se decanta por favoritismos explícitos, pero menciona la diferencia de trato reciente: “La sensación que da visto desde fuera es que sí, que hay un hijo de primera y otro de segunda, ¿no? Y a las pruebas me remito. Ahora sin ir más lejos, se dice que con Kiko está habiendo un intento de acercamiento, llámalo reconciliación, llámalo X. Con Isa ni ha habido llamada ni se espera que la haya”, puntualiza Álex Ander, que pone el énfasis en los testimonios de Isa Pantoja, quien ha relatado públicamente situaciones de agravio por parte de la familia.

Por otro lado, señala que ser icono LGTBIQ+ le viene dado, pero sostiene que el aporte de Isabel Pantoja al colectivo va más por afinidad del público folclórico que por activismo consciente: “El discurso LGTBI, pues sí, pues fue precioso, pero luego, claro, la señora se molestó cuando insinuaron que aquello había sido una salida del armario”.

Isabel Pantoja en 'GH Dúo' con su hijo Kiko Rivera (Mediaset España)

En un análisis de la personalidad de la artista, Álex Ander concluye que la identidad pública y privada han acabado fundiéndose con el paso de los años: “Su propio hijo ha dicho que su madre se ha acabado convirtiendo en Isabel Pantoja las 24 horas del día. Ya no separa”, una dinámica que para el autor es consecuencia de décadas “performando el personaje”.

Ante el futuro, Álex Ander se muestra escéptico pero no descarta eventualidades positivas que puedan engrosar su obra en futuras ediciones: “Ahora parece que hay varios proyectos, que tiene el biopic y la serie documental que parece que está haciendo, aunque parece que la cosa va bastante lenta. Veremos si la llega a completar". “Veremos qué pasa, porque también hay un misterio en torno a qué es lo que ha llevado realmente a Isabel a pedir que su hijo la llame a ella”, concluye el autor.