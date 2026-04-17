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Una moneda de 60 euros con la cara de la princesa Leonor homenajeará su paso por la Academia del Aire: el BOE autoriza una tirada de un millón de unidades

La princesa ya contaba con otras monedas de 40 euros, pero esta vez aparecerá su avión de instrucción junto a su rostro

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La princesa Leonor en la Academia del Aire (EFE)
La princesa Leonor en la Academia del Aire (EFE)

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la autorización para poner en circulación una moneda de colección que conmemora el final de la formación militar de la princesa Leonor. El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha emitido la Orden ECM/339/2026, fechada el 10 de abril de 2026, en la que se detalla la acuñación oficial de esta pieza, que se distingue por su valor facial de 60 euros y por acompañar a la heredera en uno de los hitos de su camino institucional.

La moneda está configurada como una edición limitada de un millón de unidades. Cada ejemplar tiene un valor facial de 60 euros, pesa 18 gramos, presenta un diámetro de 33 milímetros y está fabricado con plata de 925 milésimas a la que se añade una pequeña proporción de cobre. Esta iniciativa oficial forma parte de la plena consolidación del protagonismo público de la princesa de Asturias y de la progresiva institucionalización de su papel futuro, según detalla la disposición normativa en el BOE.

El texto, firmado por el vicepresidente primero y ministro Carlos Cuerpo Caballero, define las características artísticas y técnicas de la moneda. De diseño circular y canto liso, el anverso exhibe el retrato de perfil izquierdo de Leonor de Borbón y Ortiz con el uniforme reglamentario del Ejército del Aire y del Espacio.

La Casa Real ha difundido un vídeo en el que la heredera al trono pilota un avión Pilatus PC-21 (E.27). (Casa Real)

El diseño de la moneda de la princesa Leonor

El busto de la princesa aparecerá rodeado por una gráfila perlada, junto a las leyendas “FELIPE VI REY DE ESPAÑA” y el año “2026” en la parte superior, y “PRINCESA LEONOR” en la inferior, acompañada a ambos lados por dos hélices. El reverso introduce una novedad visual con la representación a todo color del avión de instrucción que la princesa utiliza en la base aérea de San Javier, sobre un fondo de nubes.

Integrados en esta cara, figuran la marca de Ceca, un elemento de seguridad con imagen latente cuádruple, el valor “60 EURO” y el nombre completo de la “ACADEMIA GENERAL DEL AIRE Y DEL ESPACIO”, todo ello enmarcado por una gráfila de perlas.

La princesa Leonor completa un vuelo en solitario como parte de su formación militar en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier (Casa de Su Majestad el Rey)
La princesa Leonor completa un vuelo en solitario como parte de su formación militar en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier (Casa de Su Majestad el Rey)

La resolución del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, recogida por el BOE, establece que la moneda se pondrá a disposición del público en el segundo cuatrimestre de 2026. La Real Casa de la Moneda se encargará de la fabricación de las piezas, que serán entregadas al Banco de España para su posterior distribución. Los ejemplares podrán adquirirse sin prima añadida sobre su valor facial, tanto en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) como en la red de entidades de crédito colaboradoras, conforme señala la orden publicada.

No es la primera moneda de la princesa Leonor

La emisión, limitada de inicio a un millón de piezas, queda sujeta a posibles ajustes dependiendo de la demanda que registre el mercado de coleccionismo, una facultad que la normativa otorga a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera. Esta moneda busca homenajear el itinerario militar específico de la Princesa, que ha culminado este año en la base murciana de San Javier tras sus etapas en la Academia General Militar de Zaragoza y la Escuela Naval Militar de Marín.

Cómo es la nueva moneda de la princesa Leonor (Montaje Infobae, Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y Casa Real de la Moneda)
Cómo es la nueva moneda de la princesa Leonor (Montaje Infobae, Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y Casa Real de la Moneda)

En 2023 ya se emitió una moneda conmemorativa de la princesa Leonor con valor de 40 euros con motivo de su mayoría de edad y su juramento constitucional. Aquella acuñación también se distribuyó a valor facial y gozó de amplio eco. En 2025, se fabricó otra del mismo valor, pero con un diseño en referencia a su formación militar naval.

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