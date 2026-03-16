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El plan privado de la princesa Leonor con sus amigos en un pueblo de Alicante en el que pasó desapercibida

La heredera al trono aprovechó uno de sus días libres en la Academia del Aire para hacer una escapada con amigos a un restaurante cercano, donde disfrutó de un almuerzo informal lejos del foco mediático

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La Reina Doña Sofía junto
La Reina Doña Sofía junto a sus nietas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, durante la recepción a las autoridades y una representación de la sociedad balear en el Palacio de Marivent, a 4 de agosto de 2025, en Palma de Mallorca (Islas Baleares, España) Raúl Terrel / Europa Press RECEPCIÓN;CASA REAL;GENTE 04/8/2025

La vida de la princesa Leonor está marcada actualmente por su exigente formación militar. La heredera al trono se encuentra cursando su tercer año de preparación dentro del itinerario castrense y, desde hace meses, está destinada en la Academia General del Aire y del Espacio, situada en San Javier.

Durante esta etapa, su presencia en actos públicos se ha reducido considerablemente para priorizar su formación. Sin embargo, como cualquier joven de su edad, también encuentra momentos para desconectar y compartir tiempo con sus amigos cuando el calendario se lo permite. En esas ocasiones intenta hacerlo con la mayor normalidad posible y lejos del foco mediático que siempre acompaña a la heredera.

Eso fue precisamente lo que ocurrió hace unos días, cuando la hija mayor de Felipe VI y Letizia Ortiz aprovechó uno de sus días libres para hacer una pequeña escapada con un grupo de amigos hasta la provincia de Alicante.

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La Princesa Leonor completa un vuelo en solitario como parte de su formación militar en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier, Murcia. (Casa de Su Majestad el Rey)

Un almuerzo entre amigos en Pilar de la Horadada

Según publicó el diario La Opinión de Murcia, la princesa de Asturias se dejó ver en Pilar de la Horadada, un municipio situado al sur de la provincia alicantina y muy cercano a San Javier. La distancia entre ambos puntos es corta —apenas unos minutos en coche—, lo que facilita este tipo de escapadas durante los días libres.

El plan fue sencillo y relajado: una comida entre amigos en el restaurante Asador La Terrazita de Cristóbal, un establecimiento conocido en la zona por su ambiente distendido. Allí, Leonor pudo disfrutar de un almuerzo tranquilo en compañía de su grupo sin llamar demasiado la atención.

La Princesa Leonor junto a
La Princesa Leonor junto a sus compañeros de la Academia General del Aire y del Espacio (AGA). (Europa Press)

Como suele ocurrir en este tipo de salidas, el equipo de seguridad de la heredera avisó al restaurante minutos antes de su llegada para realizar las comprobaciones habituales y garantizar que todo se desarrollara con normalidad. Una vez dentro, el ambiente fue completamente relajado.

Desde el propio restaurante han preferido mantener la discreción sobre la visita. Aun así, sí han confirmado algunos detalles del menú elegido por la princesa: un refresco de cola y una hamburguesa. Una elección sencilla que encaja con el carácter informal del encuentro.

Un estilismo sencillo para pasar desapercibida

Para esta salida, Leonor dejó a un lado el uniforme militar que viste a diario en la academia y optó por un look cómodo y muy discreto. Eligió un conjunto de básicos formado por unos vaqueros y un jersey de rayas azules, una combinación sencilla que ya ha lucido en otras ocasiones.

Se trata de un estilo muy habitual en ella cuando se encuentra fuera de actos oficiales: prendas prácticas, fáciles de llevar y alejadas de cualquier exceso. Un tipo de vestuario que, además, le permite moverse con naturalidad y mezclarse con el resto de jóvenes sin llamar demasiado la atención.

La vida de Leonor lejos del foco institucional

Aunque su formación militar ocupa la mayor parte de su tiempo, la princesa también intenta mantener una vida social dentro de las limitaciones que impone su condición. Durante su estancia en Murcia, comparte entrenamientos, clases y también momentos de ocio con otros compañeros de la academia.

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La princesa Leonor en la Academia General del Aire de San Javier. (EFE/Marcial Guillén).

Escapadas como esta a Alicante forman parte de una etapa muy especial para la heredera al trono. Entre clases, maniobras y disciplina militar, Leonor vive una experiencia intensa que combina responsabilidad y aprendizaje con pequeños momentos de normalidad propios de su edad.

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