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La Semana Santa se salda con 27 fallecidos en 27 accidentes en carreteras interurbanas: la cifra es la misma que la del año pasado

Los siniestros se han registrado desde el inicio de la operación especial el 27 de marzo hasta este lunes, a falta del cierre definitivo del dispositivo de la DGT

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Accidente de tráfico este viernes en la AP-6 sentido salida de Madrid en el kilómetro 48 en Guadarrama (Emergencias 112 Comunidad de Madrid / Europa Press)
Accidente de tráfico este viernes en la AP-6 sentido salida de Madrid en el kilómetro 48 en Guadarrama (Emergencias 112 Comunidad de Madrid / Europa Press)

El balance provisional de siniestralidad en las carreteras interurbanas durante la operación especial de Semana Santa se sitúa en 27 fallecidos en otros tantos accidentes mortales, según los datos facilitados por la Dirección General de Tráfico (DGT). Las cifras abarcan desde las tres de la tarde del 27 de marzo, coincidiendo con el inicio del dispositivo especial en el Viernes de Dolores, hasta las 20.00 horas de este lunes de Pascua, a falta aún de que concluya oficialmente el operativo a medianoche.

Se trata de un balance que iguala prácticamente el registrado en el mismo periodo del año anterior, cuando se contabilizaron también 27 fallecidos, aunque en 26 siniestros. Este leve incremento en el número de accidentes mortales, pese a mantenerse estable la cifra de víctimas, refleja la persistencia de la siniestralidad en fechas de elevada movilidad, en las que millones de desplazamientos se concentran en pocos días.

Tráfico intenso en la operación retorno

La jornada de este lunes ha estado marcada por importantes complicaciones circulatorias, especialmente en el marco de la operación retorno. Poco antes de las 20.00 horas, varios accidentes dificultaban la circulación en diferentes puntos de la red viaria. Entre ellos, destacaba un siniestro en la A-2 a la altura de Torrejón de Ardoz, en la Comunidad de Madrid, así como otro en la A-5, en el término municipal de Calera y Chozas, en Toledo, en dirección a la capital madrileña.

También se registraban incidencias en la Comunidad Valenciana, con accidentes en la A-23 en Segorbe, en dirección a Valencia, y retenciones en los accesos a esta provincia a través de la A-3 en Requena y la A-35 en Moixent. A estos puntos conflictivos se sumaban dificultades en la Región de Murcia, concretamente en la A-7 a su paso por Librilla, así como en Andalucía, donde un siniestro en la A-4 en Córdoba, en la zona del Arcángel y sentido Jaén, complicaba la circulación.

Un conductor ha dado positivo en alcohol y drogas después de causar un accidente mortal de un motorista en la carretera BV-2111 en Sant Pere de Ribes (SCT / Europa Press)
Un conductor ha dado positivo en alcohol y drogas después de causar un accidente mortal de un motorista en la carretera BV-2111 en Sant Pere de Ribes (SCT / Europa Press)

Más allá de estos accidentes, la densidad del tráfico ha sido especialmente elevada en las principales vías de acceso a grandes núcleos urbanos. Ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Murcia, Sevilla o Málaga han concentrado importantes retenciones, en una jornada en la que coincidían desplazamientos de regreso con un día festivo en siete comunidades autónomas.

Recomendaciones y factores de riesgo

Ante esta situación, la DGT ha insistido en la necesidad de extremar la prudencia al volante, especialmente en los tramos con mayor intensidad circulatoria. El organismo recomienda moderar la velocidad, mantener la distancia de seguridad y planificar los desplazamientos para evitar las horas punta, factores clave para reducir el riesgo de accidente en jornadas de retorno masivo.

Uno de los elementos que ha influido en la distribución del tráfico ha sido el calendario lectivo. En la Comunidad de Madrid, pese a no ser festivo este lunes, la ausencia de actividad escolar ha propiciado que muchos conductores hayan optado por retrasar su regreso, lo que ha contribuido a prolongar las retenciones durante toda la tarde y parte de la noche. Las principales autovías de acceso a la capital han registrado circulación densa y episodios de congestión de forma continuada.

La primera fase de la operación especial de la Dirección General de Tráfico (DGT) con motivo de la Semana Santa tendrá lugar desde las 15.00 horas de este viernes 27 hasta las 00.00 del domingo 29 de marzo, días en los que prevén 4,3 millones de desplazamientos por carretera (Europa Press)

La segunda fase de la operación especial de Semana Santa, activada por la DGT para gestionar el elevado volumen de desplazamientos, concluirá oficialmente a las doce de esta noche. Hasta entonces, los dispositivos de regulación, vigilancia y asistencia continúan desplegados en toda la red viaria interurbana, en un intento por minimizar los riesgos en las últimas horas de uno de los periodos con mayor movilidad del año.

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