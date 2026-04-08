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Nace el primer hipopótamo pigmeo en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno (Cantabria): es una especie en peligro de extinción

Este animal se encuentra principalmente amenazado por la deforestación, aunque también puede ser víctima de la caza

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Nace una cría de hipopótamo pigmeo en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, en Cantabria. (Gobierno de Cantabria/Europa Press)
Nace una cría de hipopótamo pigmeo en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, en Cantabria. (Gobierno de Cantabria/Europa Press)

El Parque de la Naturaleza de Cabárceno y el Gobierno de Cantabria han anunciado el nacimiento de una cría de hipopótamo pigmeo (Choeropsis liberiensis). La especie, que se encuentra catalogada como “en peligro de extinción” por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), es la primera vez que se reproduce con éxito en el zoológico cántabro.

El nacimiento se produjo el pasado 10 de marzo. Sin embargo, hasta el momento no se había dado a conocer la noticia porque “los primeros 30 días son cruciales para el devenir futuro del animal”, señalan desde el Parque.

La cría de hipopótamo pigmeo es un macho que pesó alrededor de 5 kilos, hijo de Napoleón —ejemplar de 19 años que llegó el año pasado desde el zoo de Basilea— y Cleo, de 31 años. Desde el Parque de la Naturaleza de Cabárceno señalan que el nacimiento se produjo por la noche en el exterior y, dada la adversidad en las condiciones climatológicas, la cría y su madre fueron trasladados a la cuadra climatizada del recinto, donde han estado hasta el momento.

Ejemplar de hipopótamo pigmeo en el zoo de Melbourne. (Chris Phutully/Wikimedia Commons)
Ejemplar de hipopótamo pigmeo en el zoo de Melbourne. (Chris Phutully/Wikimedia Commons)

“El equipo de veterinaria y los cuidadores señalan que se está criando muy bien y estiman que está engordado a razón de medio kilo diario, una excelente evolución que permite sacar a la cría al exterior, a partir de esta semana”, han explicado desde el Parque, que han celebrado especialmente este hito porque los nacimientos de la especie en cautividad son muy escasos —en marzo nació otro ejemplar en el zoológico de Gdansk, en Polonia—.

Míchel Valdés, director de Cabárceno, ha explicado que se están llevando a cabo “todos los cuidados necesarios para la nueva cría y además se ha realizado una rápida adaptación del recinto y de la zona de baño para que esta y su madre tengan acceso a una piscina separada del resto de los ejemplares de la instalación”.

La deforestación y la caza: amenazas del hipopótamo pigmeo

El hipopótamo pigmeo fue declarado en peligro de extinción por la UICN en 2006, debido a la escasa población de la especie en libertad en Costa de Marfil, Liberia y Guinea. Tal y como señalan desde el organismo del que depende la Lista Roja, “la distribución de esta especie ha cambiado notablemente en los últimos 100 años, pero de forma más drástica en los últimos 50″.

La principal amenaza con la que se encuentra este animal es la deforestación, motivada históricamente por la tala de árboles para cultivos de caucho, café y palma aceitera; el aumento de la minería y el desarrollo de infraestructuras asociadas amenazan los bosques restantes.

La gorila de llanura occidental Wefa, que vive en Bioparc Fuengirola, ha dado a luz a una cría, lo que supone un hito para la conservación de la especie porque esta se encuentra en peligro crítico de extinción. (Bioparc Fuengirola)

“Los bosques que aún se conservan están fragmentados, lo que deja a las poblaciones de hipopótamos pigmeos aisladas, con consecuencias demográficas y una mayor susceptibilidad de las poblaciones pequeñas a la extinción local“, recoge la ficha de la especie. “Ahora hay muy poco, o ningún, bosque intacto en la región seguro para la vida silvestre, lo que hace que el hipopótamo pigmeo se retire a las parcelas de bosque fragmentadas y menguantes”.

Esta fragmentación provoca una mayor accesibilidad para los cazadores. Desde la UICN destacan que, aunque el hipopótamo pigmeo no es generalmente un objetivo principal para la caza de subsistencia, “son capturados oportunistamente por cazadores de carne de animales silvestres”. Además, en algunas localidades son cazados principalmente por su carne. “A diferencia del hipopótamo común, sus dientes tienen poco valor comercial, pero muchas de sus partes del cuerpo, incluido el cráneo, pueden usarse en rituales o medicina tradicional”.

Desde el Parque de la Naturaleza de Cabárceno señalan que el nacimiento de la cría consolida el espacio como “un lugar ideal para la conservación de animales en peligro de extinción y además supone un paso importante dentro del Programa Europeo de Especies en Peligro del hipopótamo pigmeo”.

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