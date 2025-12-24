España

El plan de Luis Miguel y Paloma Cuevas por Navidad: en Madrid y junto a la familia de la diseñadora

El ‘Sol de México’ y su pareja pasarán Nochebuena y Navidad en la capital por tercer año consecutivo, según ‘El Español’

Luis Miguel y Paloma Cuevas
Luis Miguel y Paloma Cuevas disfrutan de romántica cena en Montreal (Europa Press)

La relación sentimental entre Paloma Cuevas y Luis Miguel atraviesa un momento de plena consolidación, marcado por la discreción y la estabilidad. Lejos del impacto mediático que acompañó a sus primeras apariciones públicas como pareja, ambos han construido una dinámica sólida que este año se traduce en un nuevo gesto de continuidad: celebrarán juntos, por tercer año consecutivo, las fiestas navideñas.

Según adelanta El Español, el Sol de México y la diseñadora pasarán la Nochebuena y la Navidad en la capital española. Desde hace meses es conocido que el intérprete de La chica del bikini azul decidió establecerse de manera permanente en Madrid. El artista adquirió una vivienda en la exclusiva urbanización La Finca, situada en Pozuelo de Alarcón. La compra puso de manifiesto no solo su apuesta por España, sino también su voluntad de echar raíces en el país.

La empresaria española se mostró
La empresaria española se mostró orgullosa del éxito que logró Luis Miguel en México. Fotos: Luis Miguel - IG, palomacuevasofficial

La elección de esta zona no es casual. En la misma urbanización, Paloma Cuevas es propietaria de una vivienda ubicada en el área conocida como Los Lagos. El terreno fue un obsequio de su padre, el torero Victoriano Valencia, destinado originalmente a la diseñadora y a su entonces marido, Enrique Ponce. Tras el divorcio, la titularidad pasó a manos de Paloma, quien decidió conservar la propiedad y retomar las obras con el objetivo de convertirla en la casa definitiva de su vida.

Un significativo paso en su historia de amor

Según la información que maneja el ya citado medio, Paloma Cuevas reside actualmente en Pozuelo de Alarcón junto a sus hijas, Paloma y Bianca, a escasa distancia del domicilio del cantante. Hasta hace relativamente poco, la diseñadora mantenía su residencia habitual en el barrio madrileño de Pintor Rosales, donde convivía con sus padres, Victoriano y Paloma.

Ahora, El español ha confirmado que Luis Miguel pasará tanto la Nochebuena como el día de Navidad en Madrid. Al igual que en los últimos años, el cantante compartirá el 24 y el 25 de diciembre con Paloma Cuevas y su familia. Con el paso del tiempo, esta reunión se ha convertido en una tradición asentada. El artista está plenamente integrado en el entorno familiar de la diseñadora. Tanto sus padres como su hermana y sus hijas consideran a Luis Miguel —al que su círculo más cercano llama Miki— como uno más de la familia.

En paralelo a su vida en España, en las últimas horas trascendió que el cantante se encontraba en Chile, según informaron medios locales. Este desplazamiento no responde a compromisos profesionales, ya que no figura ningún concierto programado en el país sudamericano. Todo indica que el viaje obedece a una cuestión “personal”. De acuerdo con Tele13, Luis Miguel fue visto el pasado fin de semana acompañado por “otras 5 personas, entre ellas su hermano Alejandro” y “un médico amigo suyo”. “Tiene una amistad profunda con un médico chileno, con el que además tiene negocios en una clínica de células madre”, explicó la periodista chilena Cecilia Gutiérrez. Según estas informaciones, todo apunta a que el artista regresará a Madrid en las próximas horas.

