España

El mejor tomate de este verano se cultiva en Zaragoza y es de una variedad que estuvo a punto de extinguirse

El proyecto de agricultura ecológica Huerto EsVida se ha coronado con el primer premio en la séptima Feria Nacional del Tomate Antiguo, celebrada en Polanco

Ana Plaza

Por Ana Plaza

Guardar
Primer premio en la Feria
Primer premio en la Feria Nacional del Tomate Antiguo (Instagram / @tomatesantiguos)

El tomate es una de las mayores delicias que ofrece nuestra tierra. En todo el mundo, se han llegado a cultivar hasta más de 10.000 variedades de esta fruta; un 10% de ellas en España, especies algunas de ellas con siglos de antigüedad. Son muchas las zonas de nuestro país que cultivan tomate, siendo las principales Extremadura, Andalucía y la Región de Murcia. Tal es la importancia de este fruto, que hasta tiene sus propias fiestas y celebraciones, siendo la Tomatina de Buñol una de las más emblemáticas.

En cada rincón de España, las variedades cultivadas de este jugoso fruto veraniego son diferentes y, por lo tanto, también lo son sus usos en la cocina; mientras que algunas son ideales para comer en crudo en ensaladas, otras sirven para cocinar o envasar. Pero, ¿dónde se produce la mejor variedad de todas?

Este año, la respuesta se encuentra en la ciudad de Zaragoza, más concretamente en un pequeño huerto de Cogullada, a las afueras de la capital aragonesa. Allí cultivan sus tomates los agricultores de Huerto EsVida, un proyecto sin ánimo de lucro que este año se ha coronado con el primer premio en la séptima Feria Nacional del Tomate Antiguo, celebrada en Polanco (Cantabria). Lo han conseguido gracias a su tomate ‘El Zaragozano’, una variedad recuperada por ellos mismos que ha conseguido enamorar al jurado de esta edición.

Diferentes variedades en la Feria
Diferentes variedades en la Feria del Tomate Antiguo (Instagram / @tomatesantiguos)

Esta feria nacional se dedica a rendir homenaje a esas variedades de tomate que se han transmitido de generación en generación, variedades hortícolas antiguas que nada tienen que ver con los productos híbridos que hoy en día nos encontramos en los lineales de las grandes superficies. Estos tomates antiguos, también conocidos como tomates heirloom o reliquia, proceden de la polinización abierta, es decir, se crearon de forma natural mediante la polinización de insectos y el viento, sin intervención humana.

Huerto EsVida ya consiguió el primer premio de este concurso el año pasado, con la variedad El Perón de Zaragoza, de nuevo recuperada, y también en la edición de 2023. Y es que la misión de este proyecto es precisamente esa, recuperar estas variedades y llevar a cabo al mismo tiempo una labor de mantenimiento genético del sabor para que este no se desvirtúe. Este propósito no se lleva a cabo solo con tomates, sino también con otros alimentos como las lechugas.

Un tomate cerca de la extinción

El tomate El Zaragozano destaca por su color rojo intenso y un sabor potente y equilibrado. A pesar de su tamaño reducido, comparable al de una pelota de ping-pong, esta variedad logró imponerse entre las alrededor de 600 presentadas en el certamen. Su escasa producción en décadas pasadas llevó a que su cultivo se abandonara, lo que casi provocó su completa desaparición en los años 80.

La recuperación de esta variedad ha sido posible gracias a la colaboración entre Huerto EsVida y el Centro de Investigación Agraria de Aragón (CITA), que gestiona además el banco de semillas de Aragón. El proceso de recuperación comenzó en abril de este mismo año, cuando el CITA proporcionó a este proyecto ocho variedades posibles del auténtico tomate zaragozano.

Temas Relacionados

TomatesZaragozaAragónProductos EspañaEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Resultados del Super Once del Sorteo 2

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas

Resultados del Super Once del

Irene Urdangarin rompe su noviazgo con Juan Urquijo, cuñado de Almeida, tras casi dos años de relación

La hija de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin se ha separado el hermano de Teresa Urquijo

Irene Urdangarin rompe su noviazgo

Un pueblo de apenas 250 habitantes, cansado de lidiar con hasta 800.000 turistas al año: “La multitud impone su ritmo”

Los vecinos denuncian lo insostenible de la situación mientras el Ayuntamiento lanza medidas paliativas

Un pueblo de apenas 250

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Como cada miércoles, aquí están los números ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Sorteo 2 de la Triplex

Tronco de tiramisú casero: un postre muy fresquito sin horno

Ideal para el verano, fácil de preparar y con todo el sabor del clásico italiano en formato original

Tronco de tiramisú casero: un
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Franco Berrino, el médico influencer

Franco Berrino, el médico influencer de 81 años: “Para perder peso no se necesitan dietas, solo cuatro reglas sencillas”

“Se nos obliga a trabajar en vestuarios inundados”: Inspección de Trabajo recoge las “deficientes” condiciones en la comisaría de la Ertzaintza de Donostia

Un restaurante termina con la moda de dividir la cuenta para grupos: “A menudo presenciábamos interminables discusiones”

La tendencia de Tiktok de comer fideos instantáneos crudos termina con la vida de un niño de 13 años

Begoña Gómez pide al juez Peinado que suspenda su declaración del 11 de septiembre y fije una fecha nueva

ECONOMÍA

Resultados del Super Once del

Resultados del Super Once del Sorteo 2

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Luis Garvía, economista, crítico con los problemas de la vivienda entre los jóvenes: “Tener padres con patrimonio es la nueva ‘llave de entrada’ al mercado inmobiliario”

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 1 de Super Once

El abogado Manuel Hernández desvela todo lo que hay que saber sobre los testamentos: “No hacer testamento complica mucho a los herederos el posterior trámite de la herencia”

DEPORTES

Dónde ver los partidos de

Dónde ver los partidos de Carlos Alcaraz en el US Open y la jornada de LaLiga: la oferta de Movistar+

Alejandra Quereda, seleccionadora de gimnasia rítmica, tras ganar dos medallas de bronce en un Mundial con polémica: “Ha sido una competición muy dura y atípica, pero las deportistas han sabido sobreponerse”

Checo Pérez y Valtteri Bottas serán los nuevos pilotos de Cadillac F1, la nueva escudería que llega al paddock en 2026

El FC Barcelona, en el punto de mira por su acuerdo con el Congo: Amnistía Internacional les acusa de “blanquear violaciones de Derechos Humanos”

Un piloto español podría convertirse en compañero de Max Verstappen en Red Bull: corre en la IndyCar, pero le relacionan con la Fórmula 1