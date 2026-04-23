Estos son los municipios españoles que recibirán un mensaje Es-Alert de Protección Civil durante un simulacro de emergencia nuclear

Imagen de archivo de un simulacro de emergencia nuclear. (Ministerio del Interior)

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias llevará a cabo en los próximos días un simulacro de prueba de activación del sistema ES-Alert en 61 municipios situados en los entornos de centrales nucleares. El ejercicio cuenta con la colaboración de las Subdelegaciones del Gobierno de las provincias de Burgos, Cáceres, Guadalajara, Tarragona y Valencia, junto con sus respectivas Delegaciones, y tiene como objetivo comprobar la eficacia del sistema de alertas públicas en áreas de riesgo nuclear.

La iniciativa responde a la necesidad de evaluar la cobertura y funcionamiento de ES-Alert en las localidades incluidas dentro de la Zona I de los Planes de Emergencia Exterior de centrales nucleares, delimitando un área comprendida entre los cero y diez kilómetros alrededor de cada instalación. El simulacro se enmarca en la competencia estatal sobre riesgos nucleares, y la activación del sistema se realizará a través del Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM), a solicitud de cada Subdelegación del Gobierno implicada.

Durante la prueba, se enviará un mensaje de alerta a través de las redes de los operadores de telefonía móvil. Todos los dispositivos que se encuentren conectados a las antenas de telefonía de las áreas de alerta recibirán la notificación, en la que se especificará que se trata de una prueba, sin necesidad de contactar con los servicios de emergencias del 112. El ejercicio tendrá una duración de entre quince y veinte minutos, periodo en el que las antenas retransmitirán el mensaje.

La hora prevista para el inicio del simulacro es las 11:00 de la mañana. Las pruebas se organizarán de forma escalonada y consecutiva a lo largo de los días programados, para abarcar los distintos territorios involucrados y facilitar la supervisión técnica del operativo.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, junto a sus homólogos de Alemania, Italia, Austria y Portugal han enviado una carta a la Comisión Europea solicitando la creación de un nuevo impuesto sobre los beneficios de las empresas energéticas tras el conflicto en Oriente Próximo. "Los ministros Markus Marterbauer, Joaquim Miranda Sarmento, Lars Klingbeil, Giancarlo Giorgetti y yo preguntamos la Comisión Europea explorar un instrumento de solidaridad temporal para que las empresas energéticas contribuyan con los beneficios extraordinarios obtenidos durante la guerra y alivien la carga sobre los consumidores y contribuyentes", ha publicado el ministro Cuerpo a través de su red social 'X' este sábado. (Fuente: Comisión Europea/La Moncloa/DPA/Europa Press)

El impacto potencial de este simulacro alcanza a cerca de 75.000 personas, residentes en los municipios seleccionados en torno a cinco centrales nucleares. La selección de localidades responde a los criterios establecidos en los planes de emergencia, que consideran la proximidad y la exposición al riesgo como factor determinante.

61 municipios recibirán el Es-Alert

En la provincia de Tarragona, dentro de la Zona I del Plan de Emergencia Nuclear (PENTA), el simulacro de activación del sistema ES-Alert abarcará los municipios de Ascó, Corbera d’Ebre, El Molar, Flix, Vandellós, L’Ametlla de Mar, Mont-roig del Camp, Pratdip, Tivissa, Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, Garcia, La Figuera, La Fatarella, La Palma d’Ebre, La Torre de l’Espanyol, Móra d’Ebre, Móra la Nova, Riba-roja d’Ebre y Vinebre.

En la provincia de Burgos, la Zona I del plan PENBU incluye a Bozoo, Cascajares de Bureba, Encio, Frías, Jurisdicción de San Zadornil, Merindad de Cuesta Urria, Miraveche, Oña, Pancorbo, Partido de la Sierra, Santa Gadea del Cid y Valle de Tobalina. Además, en la provincia de Álava, participan los municipios de Lantarón y Valdegovia.

En el caso de Guadalajara, la Zona I del PENGUA comprende las localidades de Brihuega, Budia, Sacedón, Cifuentes, Durón, Gárgoles de Abajo, Gualda, Henche, Mantiel, Pareja y Trillo.

En la provincia de Cáceres, dentro de la Zona I del plan PENCA, están incluidos los municipios de Almaraz, Belvís de Monroy, Casas de Miravete, Casatejada, Higuera de Albalat, Mesas de Ibor, Millanes de la Mata, Romangordo, Saucedilla, Serrejón, Solanillos del Extremo, Toril y Valdecañas del Tajo.

Finalmente, en la provincia de Valencia, el plan PENVA abarca los municipios de Cofrentes, Cortes de Pallás, Jalance, Jarafuel y Teresa de Cofrentes.