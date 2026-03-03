Fuma durante un torneo de petanca, el árbitro le expulsa y le agrede con una bola: “Es inaceptable”

Personas con mascarillas protectoras juegan a la petanca en el club Amicale Bouliste Carras Aeroport en Niza, Francia. 23 de septiembre de 2020. REUTERS/Eric Gaillard

La petanca, un deporte tradicional con fuerte arraigo en el sur de Europa, suele asociarse a la convivencia y el respeto dentro de sus competiciones. Además de ser una actividad recreativa intergeneracional, esta disciplina fomenta valores como la deportividad y la integración social en numerosas comunidades.

Sin embargo, un episodio reciente ocurrido en el municipio de Portet-sur-Garonne, ubicado en el sur de Francia, alteró esa imagen el pasado sábado. Según informó el diario La Dépêche, un árbitro resultó agredido con una bola de petanca tras descalificar a un jugador que infringía la prohibición de fumar durante el transcurso de un torneo oficial.

La organización del campeonato, que reúne habitualmente a equipos de distintas localidades del departamento de Haute-Garonne, estableció como norma la prohibición de fumar en la zona de juego, buscando garantizar la seguridad y la salud de los participantes. El comité organizador, citado por La Dépêche, explicó que tras varias advertencias por parte de la autoridad arbitral, un equipo persistió en incumplir la normativa, lo que motivó la expulsión inmediata de sus integrantes.

Agresión y suspensión inmediata del torneo

La situación escaló cuando uno de los jugadores descalificados respondió de forma violenta. El árbitro recibió el impacto de una bola de petanca lanzada por el deportista, lo que provocó momentos de tensión entre los asistentes y derivó en la rotura de una ventana cercana.

Entre los presentes se vivieron instantes de desconcierto antes de que las fuerzas de seguridad intervinieran para restablecer el orden. “Esto es inaceptable”, manifestó Raymond Le Manach, presidente del comité departamental de petanca de Haute-Garonne, en declaraciones recogidas por La Dépêche. La interrupción del torneo fue inmediata, y la organización resolvió suspender el evento en su totalidad.

Las consecuencias del incidente afectaron tanto al equipo infractor como al resto de los participantes de la zona. “La competición se suspendió de inmediato y ningún equipo de esta zona se clasificará. Todos los jugadores están sufriendo las consecuencias”, lamentó Le Manach ante el mismo medio.

El comité comunicó que, dada la gravedad de los hechos, ningún conjunto de la región avanzará a la siguiente ronda del campeonato departamental. La sanción colectiva busca transmitir un mensaje de rechazo a cualquier manifestación de violencia dentro de este deporte.

Denuncia, suspensión y debate en la comunidad de petanca

El árbitro agredido tenía previsto formalizar una denuncia ante las autoridades policiales este pasado lunes 2 de marzo. Paralelamente, el comité solicitó a la Federación Francesa de Petanca la suspensión provisional del jugador implicado, a la espera de los informes disciplinarios correspondientes.

El presidente del comité departamental aseguró que ofrecerán respaldo jurídico y moral a los voluntarios y funcionarios involucrados en la organización de las competiciones. Además, subrayó que situaciones de este tipo resultan excepcionales en el entorno local del juego y enfatizó la importancia de mantener el respeto por las reglas establecidas. La decisión adoptada por el comité departamental de Haute-Garonne ha generado debate entre los equipos y aficionados de la petanca en la región.

El caso pone en relieve los desafíos que enfrentan los deportes amateurs en cuanto al cumplimiento de las normas y la preservación de un ambiente seguro para todos los participantes. Algunos jugadores expresaron su preocupación por el futuro de los campeonatos locales, mientras otros destacaron la necesidad de reforzar las medidas disciplinarias para evitar nuevos incidentes.