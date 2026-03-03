España

Fuma durante un torneo de petanca, el árbitro le expulsa y le agrede con una bola: “Es inaceptable”

El comité suspendió la competición y ningún equipo de la zona podrá avanzar tras el incidente violento en Portet-sur-Garonne

Guardar
Personas con mascarillas protectoras juegan
Personas con mascarillas protectoras juegan a la petanca en el club Amicale Bouliste Carras Aeroport en Niza, Francia. 23 de septiembre de 2020. REUTERS/Eric Gaillard

La petanca, un deporte tradicional con fuerte arraigo en el sur de Europa, suele asociarse a la convivencia y el respeto dentro de sus competiciones. Además de ser una actividad recreativa intergeneracional, esta disciplina fomenta valores como la deportividad y la integración social en numerosas comunidades.

Sin embargo, un episodio reciente ocurrido en el municipio de Portet-sur-Garonne, ubicado en el sur de Francia, alteró esa imagen el pasado sábado. Según informó el diario La Dépêche, un árbitro resultó agredido con una bola de petanca tras descalificar a un jugador que infringía la prohibición de fumar durante el transcurso de un torneo oficial.

La organización del campeonato, que reúne habitualmente a equipos de distintas localidades del departamento de Haute-Garonne, estableció como norma la prohibición de fumar en la zona de juego, buscando garantizar la seguridad y la salud de los participantes. El comité organizador, citado por La Dépêche, explicó que tras varias advertencias por parte de la autoridad arbitral, un equipo persistió en incumplir la normativa, lo que motivó la expulsión inmediata de sus integrantes.

Agresión y suspensión inmediata del torneo

La situación escaló cuando uno de los jugadores descalificados respondió de forma violenta. El árbitro recibió el impacto de una bola de petanca lanzada por el deportista, lo que provocó momentos de tensión entre los asistentes y derivó en la rotura de una ventana cercana.

Entre los presentes se vivieron instantes de desconcierto antes de que las fuerzas de seguridad intervinieran para restablecer el orden. “Esto es inaceptable”, manifestó Raymond Le Manach, presidente del comité departamental de petanca de Haute-Garonne, en declaraciones recogidas por La Dépêche. La interrupción del torneo fue inmediata, y la organización resolvió suspender el evento en su totalidad.

Petanca (Freepik)
Petanca (Freepik)

Las consecuencias del incidente afectaron tanto al equipo infractor como al resto de los participantes de la zona. “La competición se suspendió de inmediato y ningún equipo de esta zona se clasificará. Todos los jugadores están sufriendo las consecuencias”, lamentó Le Manach ante el mismo medio.

El comité comunicó que, dada la gravedad de los hechos, ningún conjunto de la región avanzará a la siguiente ronda del campeonato departamental. La sanción colectiva busca transmitir un mensaje de rechazo a cualquier manifestación de violencia dentro de este deporte.

Denuncia, suspensión y debate en la comunidad de petanca

El árbitro agredido tenía previsto formalizar una denuncia ante las autoridades policiales este pasado lunes 2 de marzo. Paralelamente, el comité solicitó a la Federación Francesa de Petanca la suspensión provisional del jugador implicado, a la espera de los informes disciplinarios correspondientes.

El presidente del comité departamental aseguró que ofrecerán respaldo jurídico y moral a los voluntarios y funcionarios involucrados en la organización de las competiciones. Además, subrayó que situaciones de este tipo resultan excepcionales en el entorno local del juego y enfatizó la importancia de mantener el respeto por las reglas establecidas. La decisión adoptada por el comité departamental de Haute-Garonne ha generado debate entre los equipos y aficionados de la petanca en la región.

El futbolista argentino fue expulsado en el partido de Oriente Petrolero y San José y fue informado por el árbitro

El caso pone en relieve los desafíos que enfrentan los deportes amateurs en cuanto al cumplimiento de las normas y la preservación de un ambiente seguro para todos los participantes. Algunos jugadores expresaron su preocupación por el futuro de los campeonatos locales, mientras otros destacaron la necesidad de reforzar las medidas disciplinarias para evitar nuevos incidentes.

Temas Relacionados

PetancaFranciaFumarPueblos de FranciaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

La dieta que sigue Pepita a sus 106 años para sentirse joven: “Me controlo muy bien”

La centenaria aboga por mantener una dieta saludable combinada con un ejercicio leve y una actitud positiva

La dieta que sigue Pepita

Fernando Azor, psicólogo: “Lo que estás sintiendo ahora se deriva de cómo estás visualizando lo que va a venir”

La ansiedad puede activarse incluso sin amenazas reales cuando la mente anticipa el futuro y reacciona ante escenarios imaginados

Fernando Azor, psicólogo: “Lo que

10 plantas que debes plantar en marzo para tener un jardín lleno de flores

Preparar el terreno y elegir bien las especies garantiza floraciones continuas desde el inicio de la temporada

10 plantas que debes plantar

Cómo está el euro frente al dólar este 3 de marzo

La moneda estadounidense tiene cambios en su cotización de forma permanente

Cómo está el euro frente

El escenario de ‘Sirat’, una de las triunfadoras de los Goya 2026: el “Cañón del Colorado” de Teruel

Rodada entre paisajes singulares de Aragón y Marruecos, la película recrea el universo rave en escenarios desérticos que potencian su atmósfera

El escenario de ‘Sirat’, una
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Estefanía Molina, politóloga y periodista:

Estefanía Molina, politóloga y periodista: “Me da miedo que esta democracia crea que puede convivir con gente a la que ya le da igual todo”

Israel critica a España por el respaldo de Irán al veto del uso de las bases de Rota y Morón: “¿Eso es estar en el lado correcto de la historia?"

Estados Unidos traslada al menos 15 aviones desde Morón y Rota a otras bases europeas después de que España vetase su uso en los ataques contra Irán

Una propietaria hace reforma en su vivienda, se retrasa y no quiere pagar a los albañiles: la Justicia le condena a abonar 24.000 euros a la constructora

La Guardia Civil señala que solo uno de los 19 maquinistas de Renfe, Ouigo e Iryo que circularon por Adamuz el día del accidente reportó una anomalía en la vía

ECONOMÍA

El cierre del estrecho de

El cierre del estrecho de Ormuz puede disparar la tarifa de la electricidad de los españoles un 50% y un 100% la del gas

Juanma Lorente, abogado: “Puedes cobrar las horas extra dos veces si la empresa comete este error”

Más allá del petróleo, los sectores españoles que se ven afectados por la guerra en Oriente Medio: del automóvil a la ropa o los aparatos electrónicos

Ignacio de la Calzada, abogado: “Si dimites en una empresa, no tienes que esperar tres meses para cobrar el paro”

Un padre no quiere pagar la pensión a su hija tras discutir con ella y el juez se lo niega: la falta de relación se debe a la “inmadurez” de la adolescente

DEPORTES

Una estrella de La Liga

Una estrella de La Liga cuenta que nació y se crió en un colegio: “Mi padre era conserje. Dos pistas de fútbol sala para mí”

El Getafe de Bordalás derrota en el Bernabéu a un Real Madrid que se aleja a cuatro puntos del Barcelona

El Real Madrid confirma la lesión de Kylian Mbappé: este es el tiempo que estará de baja

Cómo ha sido la salida de Munir El Haddadi, futbolista en Irán, de Teherán: más de 2.000 kilómetros por carretera

Así queda el calendario de LaLiga tras la reestructuración por las competiciones europeas: el Real Madrid afronta una situación inédita