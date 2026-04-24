La octava gala de ‘Supervivientes’ sorprende con expulsión ajustada y estreno de la “Zona Parásita”

El enfrentamiento entre Almudena Porras e Ingrid Betancor se resolvió por un estrecho margen de votos (Supervivientes)

La última gala de ‘Supervivientes’ ha dado un giro inesperado al expulsar a Ingrid Betancor, considerada una de las concursantes más queridas, y ofrecerle inmediatamente una segunda oportunidad para permanecer en el concurso con la inauguración de la llamada “Zona Parásita”.

Esta decisión, tomada en un contexto marcado por enfrentamientos y sanciones entre los participantes, ha sorprendido tanto a los espectadores como a los propios concursantes. La octava gala se centró en la resolución de un duelo de nominados entre Gerard Arias, Almudena Porras e Ingrid Betancor, después de que Claudia Chacón fuera salvada en la ceremonia previa.

Betancor se convirtió en la eliminada de la semana tras recibir el 43,7% de los votos frente al 56,3% que obtuvo Porras, quedando así fuera de la convivencia “oficial”. Durante el proceso previo a la expulsión, la dirección del concurso sancionó a Claudia y Gerard con una doble penalización tras un conflicto entre ambos.

Ambos tuvieron que permanecer enjaulados durante 48 horas y renunciar a participar en la prueba de líder, lo que marcó un tono tenso en la convivencia. Este periodo de aislamiento facilitó que ambos limaran asperezas y propició una tregua inesperada.

Salvación inesperada y la “Zona Parásita”

La ceremonia de salvación resultó clave para el devenir de la noche. La audiencia había decidido mantener a Claudia una semana más y, en un giro también inesperado, optó por salvar a Gerard, a pesar de sus recientes disputas en la isla.

El periodo de sanción facilitó el acercamiento entre Gerard y Claudia, dejando atrás sus diferencias (Supervivientes)

Gerard, visiblemente emocionado, agradeció al público: “Muchas gracias, España, por salvarme, que sea lo que el destino quiera. De verdad que esto me va a servir para demostrar que soy un gran superviviente, que esto era mi sueño y que un fallo se puede enmendar de alguna manera. Mil gracias, España”. Tras la expulsión de Ingrid, la organización desveló la activación de “Zona Parásita”, lo que supuso que la salida de la periodista deportiva no llevaría aparejado el fin de la aventura ni el regreso a España.

En su despedida, Ingrid compartió su reflexión sobre el paso por el concurso: “Lo primero, agradecer al programa. Entró aquí una Ingrid hecha un mar de dudas sobre mi vida, mis objetivos... Me voy siendo otra persona y sabiendo lo que quiero, pero sobre todo he aprendido que los miedos son un límite que tenemos nosotros en nuestra cabeza y no merecen la pena. Creo que soy la única que ha tenido la oportunidad de convivir con todos mis compañeros y, por lo menos, no me voy con esa pena”.

A diferencia de expulsiones anteriores, la marcha de Ingrid Betancor no implicó el habitual billete de regreso a España. En su lugar, la dirección del programa le ofreció continuar la experiencia en unas condiciones excepcionalmente duras: una pequeña plataforma sobre el mar, aislada, denominada “Zona Parásita”, en la que Ingrid deberá convivir junto a Marisa Jara.

Ingrid afronta el desafío de la “Zona Parásita” junto a Marisa Jara tras su expulsión (Supervivientes)

Ambas lucharán por una plaza para reincorporarse como concursantes oficiales. Este nuevo espacio surge como una de las novedades más exigentes de la edición: convivencia forzada, aislamiento y total dependencia de las decisiones de sus compañeros marcarán la rutina diaria de Ingrid y Marisa.

Emociones a flor de piel

Durante el anuncio de la segunda oportunidad, Ingrid vivió un intenso momento de angustia, manifestando su deseo de volver de inmediato a España para poder reunirse con sus hijos. “No, por favor. Quiero pasar el Día de la Madre con mis hijos”, exclamó la periodista deportiva entre lágrimas.

La posibilidad de que Ingrid Betancor permanezca en el formato ha suscitado todo tipo de emociones entre los participantes, en especial por el precedente que sienta la inauguración de la “Zona Parásita” como segunda oportunidad.

Supervivientes es un reality de Telecinco donde famosos conviven en una isla de Honduras enfrentando pruebas, hambre y aislamiento. Compiten por recompensas y se someten a nominaciones y expulsiones decididas por el público. Con varias galas semanales, como Conexión Honduras, el formato combina aventura, estrategia y espectáculo, y finaliza con un ganador elegido por votación.

Ingrid, en su despedida, quiso destacar su vínculo con compañeras como Alba Paul, con quien mantuvo una estrecha relación, pero también tuvo palabras para Nagore Robles, Ivonne Reyes y Álvar Seguí de la Quadra-Salcedo, reconociendo que pese a algunas diferencias, había experimentado una convivencia enriquecedora. No obstante, también mencionó que su afinidad no era igual con integrantes como Maica Benedicto, Claudia Chacón o Marisa Jara.

A su llegada a la nueva plataforma, tanto Ingrid como Marisa Jara afrontan una convivencia complicada, dado que en las horas previas ya habían protagonizado algún desencuentro. El formato de “Zona Parásita” ya se perfila como una de las pruebas de mayor exigencia en la historia reciente del concurso.