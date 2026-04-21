Maxi Iglesias reconoce en ‘La Revuelta’ que “lo de follar está sobrevalorado”

El actor madrileño promociona la segunda temporada de 'Punto Nemo' con David Broncano. / Instagram

Con su aparición en la serie Física o Química (2008), Maxi Iglesias (Madrid, 35 años) saltó a la fama entre el público adolescente. A lo largo de los siguientes 18 años, se ha labrado toda una carrera televisiva llegando a todas las edades y géneros. En ella, incluye su colaboración en La Resistencia, el programa de David Broncano que rebautizó en RTVE como La Revuelta, que le valió la cancelación en otros programas de la televisión. “Volvería a hacerlo”, ha reocnocido el actor, lo que ha propiciado un abrazo con el presentador.

El actor madrileño, blanco de la prensa rosa por sus relaciones sentimentales en la actualidad, promociona la segunda temporada de Punto Nemo, serie de Prime Video, ya disponible desde el viernes pasado. Además, también ha hecho varias declaraciones en el plano personal conforme ha ido avanzando el programa: “Lo de follar está sobrevalorado”.

Ya prevenido para las preguntas íntimas propias del programa, el actor es un invitado recurrente. La última visita del actor madrileño al programa de David Broncano fue junto a Juana Acosta para promocionar la serie Matices (2025). No obstante, el encuentro también dio a conocer el lado literario desconocido hasta entonces de Maxi Iglesias, quien acababa de publicar su primer libro, Horizonte artificial (2025). A dos días de que se celebre Sant Jordi, el escritor ha confirmado que estará firmando libros en la Feria de Barcelona.

En esa misma visita, también se conoció la faceta voladora del actor: está aprendiendo a pilotar avionetas y sigue practicando desde entonces, aunque con mayor dificultad por la cantidad de proyectos cinematográficos que tiene entre sus manos. En el programa de este martes, también ha revelado que posee el certificado que le acredita como patrón de barco. Además, Maxi Iglesias admite que le gustaría sacarse el carné de camión y que, incluso, llegó a plantearse durante la pandemia obtener el de la ambulancia.

Maxi Iglesias reconoce haberse “abandonado un poquito” en el terreno sexual

Con un alegato a la primavera y el amor que con su llegada altera, David Broncano ha prometido al actor que las cosas le irán mejor en el terreno romántico. “Me he abandonado un poquito”, le ha reprochado Maxi Iglesias al presentador. “Anímate, sal a bailar”, le ha incitado Ricardo Castella, “es que si no está follando él, que podemos esperar nosotros”, ha indicado el colaborador entre risas.

El actor ha acudido al programa presentador por David Broncano para presentar su nueva película, 'La Cena'

Sin embargo, Maxi Iglesias no ha tirado la toalla. Le ha prometido a Broncano que, si vuelve hacia final de mayo o junio para promocionar su próxima película, dará una cifra. Ha sido entonces cuando ha opinado que “lo de follar está sobrevalorado”. Ante la sorpresa de Castella, Grison y Broncano, quienes han quitado hierro al asunto, Iglesias les ha espetado que “eso es lo que nos tenemos que decir las personas que no hemos podido...”, frase que ha dejado en suspensión. Independientemente de las reacciones de los allí presentes, Maxi Iglesias ha reconocer ser “un tío muy pasional” en todos los aspectos de su vida.