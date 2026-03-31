La evolución del mundo rural en España: del "mito" del teletrabajo a las dificultades de acceso a la vivienda

Aunque muchos municipios pequeños en Aragón han experimentado una reducción constante de habitantes en los últimos años, el fenómeno responde a factores estructurales más allá de la movilidad ciudadana. Según detalló Europa Press, el envejecimiento de la población y una masculinización acusada inciden en que la despoblación avance, incluso en ausencia de éxodos significativos hacia las ciudades, ya que el llamado “crecimiento natural” mantiene valores negativos.

A siete años del auge de las demandas del mundo rural, marcado por una manifestación masiva en Madrid, especialistas han revisado el impacto de las iniciativas dirigidas a repoblar el interior de España, poniendo en duda la existencia de un retorno masivo al campo y señalando barreras persistentes. El medio Europa Press recogió análisis de destacados expertos que coinciden en la falta de un cambio sustancial en la tendencia, a pesar de que la pandemia y el avance del teletrabajo incentivaron expectativas de una vuelta al entorno rural.

El catedrático en Economía y especialista en despoblación de la Universidad de Zaragoza, Vicente Pinilla, explicó que en Aragón, la suma de todos los municipios con menos de 5.000 habitantes refleja una disminución sostenida en la población durante los últimos años. Según describe Pinilla y afirman los datos de una investigación en curso, este patrón no puede extrapolarse sin matices a toda España, aunque apunta a ser una tendencia compartida en diferentes regiones. “No puede decirse que esté habiendo una vuelta al campo, al menos en Aragón, y creo que en el resto de España no será muy distinto”, citó Europa Press.

El relato de Borja Morteo, quien creció en Zaragoza pero mantiene lazos con Luna, un pequeño municipio de menos de 700 habitantes en Aragón, ilustra la perspectiva de muchos jóvenes. Morteo comenta que, mientras los bares locales cumplen una función crucial de cohesión y punto de encuentro, la adaptación a la vida rural se vuelve “insuficiente” para quienes ya se acostumbraron a las facilidades urbanas. Mencionó la carencia de empleo cualificado y de una conexión a Internet adecuada, fundamentales para su desarrollo profesional en el ámbito de los deportes electrónicos. Europa Press consigna que esta situación limita la posibilidad de considerar un regreso al pueblo de origen.

Desde la Universidad Carlos III, el investigador Juan Antonio Lobato destacó que la expansión del teletrabajo tras la pandemia favoreció una “estacionalización” de la despoblación, sin revertir la tendencia negativa de manera sustancial. Lobato identificó la inversión en tecnología 5G como un esfuerzo aislado, sin la necesaria planificación urbanística ni de vivienda. El medio Europa Press difundió su afirmación respecto a que el mundo rural no alberga actualmente a una cantidad significativa de nómadas digitales, debido a la falta de estrategias integrales.

Lobato también se refirió a la disminución en la velocidad de pérdida de población rural en los últimos años, aunque advierte que todavía existen pueblos que atraviesan un “umbral de alto riesgo de desaparición funcional”, es decir, aquellos donde la prestación de servicios básicos resulta inviable y la población tiende a desaparecer. Según publicó Europa Press, Lobato y Pinilla coinciden en que parte del supuesto repunte de pobladores rurales tras la pandemia corresponde a registros de empadronamiento en segundas residencias, sin que esto implique un traslado real y permanente.

La experiencia de Soria, una de las provincias con mayor protagonismo en las protestas de 2019 bajo la bandera de Soria ¡Ya!, muestra que las dificultades persisten. Hugo Poza, originario de Covaleda y empleado en el único bar de Salduero —pueblo de 148 habitantes— comentó que los jóvenes sobreviven en estos entornos y señaló que la infraestructura, aunque suficiente en algunos aspectos, no logra revertir la previsión de un futuro menos favorable. En sus palabras para Europa Press, resaltó el arraigo generacional al pueblo, pero lamentó la ineficacia de las políticas locales para retener a los jóvenes y la continua falta de oportunidades.

Por otro lado, Marina Jiménez, formada en Plasencia (Cáceres) y actualmente residente en Madrid, compartió con Europa Press su deseo de teletrabajar desde su localidad natal, pero consideró inviable regresar a Extremadura en el corto o medio plazo debido a la carencia de empleo adecuado y a la dificultad para acceder a una vivienda independiente. Jiménez mencionó ejemplos cercanos de personas que han intentado retornar tras estudiar fuera, enfrentándose a la falta de puestos laborales en su campo profesional, la necesidad de movilidad constante en coche y la dependencia prolongada del hogar familiar.

Estos testimonios respaldan el análisis de Vicente Pinilla, quien indicó que, a pesar de los avances en infraestructuras derivados del Estado de Bienestar, subsisten tres limitaciones principales: dificultades para acceder a vivienda, escasez de empleo cualificado y una alta dependencia del vehículo privado en amplios territorios rurales. Según información recopilada por Europa Press, estas barreras representan obstáculos que la modernización tecnológica y los nuevos modelos laborales aún no han conseguido superar plenamente.

De acuerdo con Europa Press, el debate sobre la despoblación mantiene vigencia en el séptimo aniversario del auge reivindicativo rural. Los especialistas advierten que el deseado equilibrio demográfico solo será posible si las políticas públicas abordan de manera coordinada el acceso a vivienda, la creación de empleo cualificado y la oferta de servicios básicos, más allá de iniciativas individuales o inversiones tecnológicas aisladas.