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El Gobierno ve la falta de alquileres rurales como principal obstáculo para la repoblación

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Madrid, 20 abr (EFE).- El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) considera que la escasez de oferta de viviendas de alquiler accesibles es el principal obstáculo para la atracción de nuevos pobladores y la implementación efectiva de políticas de reto demográfico.

El Miteco ha publicado la II Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico, un informe que incluye varias medidas incluidas en el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 para asegurar que en el diseño y ejecución de las políticas de vivienda se incorpora la perspectiva rural.

Este informe incluye medidas de impulso al alquiler diseñadas para entornos rurales, como el alquiler de primera llegada, además de fomentar la rehabilitación y puesta en alquiler de viviendas vacías, los regímenes de tenencia en cooperativa o similar o la rehabilitación y creación de un parque público de viviendas.

Asimismo, este ministerio busca el desarrollo de instrumentos que faciliten y den seguridad a la puesta en alquiler de viviendas vacías y el apoyo al acceso a la vivienda rural para jóvenes y familias.

Para ello, ha propuesto apoyar iniciativas privadas o de colaboración público-privada para dinamización el mercado de alquiler de vivienda para uso permanente en entornos rurales.

Entre los puntos recogidos en este informe también destaca un programa de fomento de la regeneración y renovación urbana y rural con obras de conservación, mejora de la accesibilidad y eficiencia energética en viviendas y espacios públicos de núcleos rurales.

El Gobierno también quiere impulsar medidas para dinamizar el mercado de vivienda desde las entidades locales -observatorios locales, agencias de dinamización del alquiler o la rehabilitación, incentivos al alquiler- y abordar el problema de la propiedad, ya sea desconocida, multipropiedad o absentismo por lejanía.

En la estrategia del Miteco se encuentran algunas de las medidas incluidas en el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que la ministra Isabel Rodríguez llevará al próximo Consejo de Ministros.

Entre ellas se contemplan ayudas para actuaciones estructurales de hasta 8.000 euros por vivienda, ayudas de accesibilidad de hasta 13.000 euros por vivienda y otras para la rehabilitación energética de hasta 20.500 euros en función de la reducción de consumo de energía primaria, el tamaño de la vivienda y el coste.

Asimismo, se crean ayudas de hasta 85.000 euros para construir vivienda pública en municipios de menos de 10.000 habitantes que podrán destinarse a la venta y otras de hasta 15.000 euros para jóvenes de hasta 35 años que compren o construyan su primera vivienda en municipios de hasta 10.000 habitantes. EFE

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