España

Avance semanal de ‘Valle Salvaje’: atentan contra Victoria y Dámaso en una semana clave llena de secretos y confesiones

La serie diaria de La 1 encara nuevos capítulos marcados por decisiones drásticas, revelaciones inesperadas y un destino trágico que sacudirá a todos los personajes

Guardar
La vida de Victoria en peligro en 'Valle Salvaje'. (RTVE)
La vida de Victoria en peligro en 'Valle Salvaje'. (RTVE)

Los seguidores de Valle Salvaje se preparan para una de las semanas más intensas de la ficción. Del 13 al 17 de abril, la serie emitida en Televisión Española ofrecerá capítulos cargados de tensión, secretos y giros argumentales que prometen cambiar el rumbo de varias de sus tramas principales.

En esta nueva tanda de episodios, del capítulo 393 al 397, la historia avanza con decisiones que marcarán un antes y un después. Luisa se enfrenta a un momento crucial en su investigación sobre las parteras, mientras que Pedrito da un paso inesperado que podría desatar consecuencias imprevisibles. Todo ello en paralelo a una trama que se vuelve cada vez más oscura: el destino de Victoria y Dámaso.

El lunes (capítulo 393) arranca con Luisa decidida a seguir adelante con su investigación, pese a las súplicas de Pepa. La joven reúne a las mujeres de la Casa Pequeña para comunicarles su postura, dejando claro que no piensa dar marcha atrás. Mientras tanto, Alejo opta por pagar a Petra y Pura a cambio de su silencio, lo que abre nuevas dudas: ¿qué esconden realmente las parteras? La sombra del misterio sigue creciendo en torno a esta trama.

'Valle Salvaje'. Pura y Petra en la cabaña. (RTVE)
'Valle Salvaje'. Pura y Petra en la cabaña. (RTVE)

El martes, en el capítulo 394, llega uno de los momentos más esperados: Pedrito decide confesar a Rafael lo que escuchó sobre el destino de María. Una revelación que podría cambiarlo todo.

La pregunta es inevitable: ¿dará el duque el paso de enfrentarse a don Hernando y José Luis? Sin embargo, estos últimos parecen tener otros planes en marcha, lo que añade aún más tensión al desarrollo de la historia.

'Valle Salvaje'. Pedrito filtra información a Rafael. (RTVE)
'Valle Salvaje'. Pedrito filtra información a Rafael. (RTVE)

El capítulo 395 llega el miércoles y marca un punto de inflexión. Mercedes toma una decisión drástica contra Luisa, endureciendo el conflicto entre ambas. Al mismo tiempo, José Luis comienza a mostrar remordimientos por lo que está a punto de suceder con Victoria.

Pero ya es demasiado tarde: el plan sigue adelante. En paralelo, tanto Victoria como Dámaso abandonan el Valle sin ser conscientes del peligro que les acecha, en lo que parece el inicio de un desenlace trágico.

'Valle Salvaje'. Dámaso y Victoria se marchan del valle. (RTVE)
'Valle Salvaje'. Dámaso y Victoria se marchan del valle. (RTVE)

El jueves y su capítulo 396 trae nuevas revelaciones. Atanasio confiesa a Martín que Matilde está embarazada, aunque la joven pide prudencia ante una situación que parece generarle un profundo temor.

¿Qué es lo que realmente le preocupa? Por otro lado, Pedrito se despide de Luisa en una escena cargada de emoción, mientras Mercedes recibe una noticia inesperada sobre Dámaso que la deja completamente desconcertada.

'Valle Salvaje'. Luisa se encuentra con alguien en el mercado. (RTVE)
'Valle Salvaje'. Luisa se encuentra con alguien en el mercado. (RTVE)

Finalmente, el viernes, en el capítulo 397, todas las miradas se centran en el destino de Victoria y Dámaso. Mercedes, decidida a descubrir la verdad, acude a José Luis en busca de respuestas.

La incógnita sobre por qué ambos viajaban juntos en la calesa se convierte en una pieza clave del puzzle. Y es entonces cuando la verdad comienza a salir a la luz: el destino de ambos personajes sacudirá a todos. La gran pregunta queda en el aire: ¿han muerto Victoria y Dámaso?

'Valle Salvaje': Rafael trae malas noticias. (RTVE)
'Valle Salvaje': Rafael trae malas noticias. (RTVE)

Con esta semana, Valle Salvaje reafirma su capacidad para mantener la tensión narrativa y enganchar a la audiencia con tramas que combinan drama, misterio y emoción. Una serie que continúa consolidándose como una de las grandes apuestas de la ficción diaria en televisión.

Temas Relacionados

Valle SalvajeRTVETVETelevisión EspañaEspaña-NoticiasEspaña-entretenimiento

Últimas Noticias

Resultados del Sorteo 2 Super Once: ganadores y números premiados

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas

Resultados del Sorteo 2 Super Once: ganadores y números premiados

Ni mirar con desprecio ni hablar muy alto: esto es lo peor que puedes hacer en un juicio, según una abogada

La letrada aconseja evitar estos errores durante un juicio

Ni mirar con desprecio ni hablar muy alto: esto es lo peor que puedes hacer en un juicio, según una abogada

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Enseguida los resultados del Sorteo 2 de las 12:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

El juez Peinado procesa a Begoña Gómez por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida

También se procesa a su asesora, María Cristina Álvarez, por los mismos delitos y a Juan Carlos Barrabés por los dos primeros

El juez Peinado procesa a Begoña Gómez por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida

España arde en invierno: en el primer trimestre de 2026 se han quemado el doble de hectáreas que en el mismo periodo de 2025

Este año es el quinto con más superficie afectada de la última década, con 12.946,66 hectáreas arrasadas en solo tres meses

España arde en invierno: en el primer trimestre de 2026 se han quemado el doble de hectáreas que en el mismo periodo de 2025
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez Peinado procesa a Begoña Gómez por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida

El juez Peinado procesa a Begoña Gómez por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida

El agente a cargo de la investigación de la Kitchen vincula a Mariano Rajoy con los apodos ‘El Barbas’ y ‘El Asturiano’: “Está muy claro”

El papa León XIV asegura que no tiene “miedo a Trump”: “Seguiré hablando contra la guerra”

La Justicia concede la nacionalidad española por residencia a un hombre que no entregó el examen de integración social

El Gobierno rechaza el bloqueo naval estadounidense en el estrecho de Ormuz: “Dentro de esta sinrazón, esto es un paso más”

ECONOMÍA

Las tres situaciones que más conflictos generan con el horario laboral, según un abogado: “Dos son ilegales”

Las tres situaciones que más conflictos generan con el horario laboral, según un abogado: “Dos son ilegales”

El petróleo se dispara por encima de los 100 dólares y arrastra al Ibex 35 y a las bolsas europeas tras el anuncio de EEUU de bloquear también el estrecho de Ormuz

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Los bancos luchan por nuevos clientes y ahora regalan hasta 1.200 euros o una PlayStation 5 a los que domicilien su nómina

Sin consenso ni hoja de ruta: los países de la UE aprueban sus propias medidas anticrisis por la guerra de Irán sin la coordinación de Bruselas

DEPORTES

Las claves del caso Negreira: “Va a durar como mínimo 5 o 6 años más”, pero “el Barça no puede estar seguro de que no le vayan a sancionar”

Las claves del caso Negreira: “Va a durar como mínimo 5 o 6 años más”, pero “el Barça no puede estar seguro de que no le vayan a sancionar”

Las palabras de Alcaraz a Sinner tras la final de Montecarlo: “Es impresionante lo que has conseguido, enhorabuena”

Así te hemos contado la victoria de Sinner ante Alcaraz en la final de Montecarlo

Sinner da un golpe en la mesa: se impone a Alcaraz para hacerse con el título de Montecarlo y recupera la corona de número uno del mundo

El Union Berlín hace historia al situar a Marie-Louise Eta al frente del equipo, la primera mujer en dirigir un banquillo masculino