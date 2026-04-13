Avance semanal de ‘Valle Salvaje’: atentan contra Victoria y Dámaso en una semana clave llena de secretos y confesiones

La vida de Victoria en peligro en 'Valle Salvaje'. (RTVE)

Los seguidores de Valle Salvaje se preparan para una de las semanas más intensas de la ficción. Del 13 al 17 de abril, la serie emitida en Televisión Española ofrecerá capítulos cargados de tensión, secretos y giros argumentales que prometen cambiar el rumbo de varias de sus tramas principales.

En esta nueva tanda de episodios, del capítulo 393 al 397, la historia avanza con decisiones que marcarán un antes y un después. Luisa se enfrenta a un momento crucial en su investigación sobre las parteras, mientras que Pedrito da un paso inesperado que podría desatar consecuencias imprevisibles. Todo ello en paralelo a una trama que se vuelve cada vez más oscura: el destino de Victoria y Dámaso.

El lunes (capítulo 393) arranca con Luisa decidida a seguir adelante con su investigación, pese a las súplicas de Pepa. La joven reúne a las mujeres de la Casa Pequeña para comunicarles su postura, dejando claro que no piensa dar marcha atrás. Mientras tanto, Alejo opta por pagar a Petra y Pura a cambio de su silencio, lo que abre nuevas dudas: ¿qué esconden realmente las parteras? La sombra del misterio sigue creciendo en torno a esta trama.

'Valle Salvaje'. Pura y Petra en la cabaña. (RTVE)

El martes, en el capítulo 394, llega uno de los momentos más esperados: Pedrito decide confesar a Rafael lo que escuchó sobre el destino de María. Una revelación que podría cambiarlo todo.

La pregunta es inevitable: ¿dará el duque el paso de enfrentarse a don Hernando y José Luis? Sin embargo, estos últimos parecen tener otros planes en marcha, lo que añade aún más tensión al desarrollo de la historia.

'Valle Salvaje'. Pedrito filtra información a Rafael. (RTVE)

El capítulo 395 llega el miércoles y marca un punto de inflexión. Mercedes toma una decisión drástica contra Luisa, endureciendo el conflicto entre ambas. Al mismo tiempo, José Luis comienza a mostrar remordimientos por lo que está a punto de suceder con Victoria.

Pero ya es demasiado tarde: el plan sigue adelante. En paralelo, tanto Victoria como Dámaso abandonan el Valle sin ser conscientes del peligro que les acecha, en lo que parece el inicio de un desenlace trágico.

'Valle Salvaje'. Dámaso y Victoria se marchan del valle. (RTVE)

El jueves y su capítulo 396 trae nuevas revelaciones. Atanasio confiesa a Martín que Matilde está embarazada, aunque la joven pide prudencia ante una situación que parece generarle un profundo temor.

¿Qué es lo que realmente le preocupa? Por otro lado, Pedrito se despide de Luisa en una escena cargada de emoción, mientras Mercedes recibe una noticia inesperada sobre Dámaso que la deja completamente desconcertada.

'Valle Salvaje'. Luisa se encuentra con alguien en el mercado. (RTVE)

Finalmente, el viernes, en el capítulo 397, todas las miradas se centran en el destino de Victoria y Dámaso. Mercedes, decidida a descubrir la verdad, acude a José Luis en busca de respuestas.

La incógnita sobre por qué ambos viajaban juntos en la calesa se convierte en una pieza clave del puzzle. Y es entonces cuando la verdad comienza a salir a la luz: el destino de ambos personajes sacudirá a todos. La gran pregunta queda en el aire: ¿han muerto Victoria y Dámaso?

'Valle Salvaje': Rafael trae malas noticias. (RTVE)

Con esta semana, Valle Salvaje reafirma su capacidad para mantener la tensión narrativa y enganchar a la audiencia con tramas que combinan drama, misterio y emoción. Una serie que continúa consolidándose como una de las grandes apuestas de la ficción diaria en televisión.