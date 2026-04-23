60 años de la visita de Grace Kelly a la Feria de Abril: un traje de flamenca firmado en Sevilla y su rivalidad con Jacqueline Kennedy

Rainero III de Mónaco y Grace Kelly en la Feria de Abril de 1966. (CORDON PRESS).

La Feria de Abril ha sido, desde hace décadas, un punto de encuentro entre tradición y proyección internacional. Sin embargo, hubo un momento clave que marcó un antes y un después en su visibilidad global: la visita de Grace Kelly y Raniero III de Mónaco en 1966. Aquel viaje, que coincidía con su aniversario de boda, no solo fue una escapada romántica, sino también un episodio decisivo para la historia de la moda flamenca.

El viaje tenía un significado especial. El matrimonio celebraba su décimo aniversario y eligió Sevilla como destino para conmemorar la fecha. No se trataba de una visita protocolaria sin más: ambos se sumergieron en el ambiente de la ciudad, asistieron a corridas de toros, recorrieron el recinto ferial y se dejaron envolver por el flamenco, mostrando una imagen cercana que contrastaba con la habitual distancia de la realeza europea de la época.

Desde su salida del Hotel Alfonso XIII, uno de los enclaves más emblemáticos de la ciudad, hasta su llegada al Real en coche de caballos, todo el recorrido fue seguido con expectación. Sevilla vivía entonces un momento de transformación, en plena década de cambios sociales y apertura al exterior, y la visita de los príncipes actuó como un escaparate perfecto para proyectar esa nueva imagen.

Rainero III de Mónaco y Grace Kelly en la Feria de Abril de 1966. (CORDON PRESS).

De Sevilla a Hollywood

En ese contexto, la moda jugó un papel fundamental. La elección de vestuario de Grace Kelly no fue un simple gesto estético, sino una declaración de intenciones: integrarse en la cultura local. Su traje de flamenca, confeccionado por la firma Lina Sevilla, se convirtió en un símbolo de ese acercamiento entre tradición y modernidad. Pero más allá del diseño en sí, lo relevante fue el impacto que generó.

Por primera vez, una prenda asociada a la cultura popular andaluza ocupaba portadas de revistas internacionales. La imagen de la princesa, ya consolidada como icono global y antigua musa de Alfred Hitchcock, sirvió como altavoz para una estética que hasta entonces había permanecido en un ámbito más local. La Feria de Abril dejó de ser solo una celebración para convertirse también en un fenómeno cultural observado desde fuera.

Detrás de ese momento había también una historia de esfuerzo y artesanía. La casa Lina, fundada por Marcelina Fernández junto a su marido Francisco Montero, representaba el espíritu emprendedor de la Sevilla de la época. Lo que comenzó como un pequeño taller en Triana fue creciendo hasta convertirse en referencia de la moda flamenca, impulsado tanto por su cercanía a espacios como El Guajiro como por su capacidad de innovación.

Foto de la hemeroteca municipal de Sevilla. (Archivo Fotográfico “Gelan”. Crédito: Álbum / Archivo ABC / Ángel Gómez Gelan/ The Grosby Group)

Los años sesenta marcaron un punto de inflexión también en el diseño del traje de flamenca. Lina introdujo cambios que modernizaron la prenda, adaptándola a nuevas siluetas y gustos sin perder su esencia. Esa evolución coincidió con un momento histórico en el que España comenzaba a abrirse al mundo, y la moda se convirtió en uno de los vehículos de esa transformación.

La repercusión de la visita de los príncipes de Mónaco fue inmediata. No solo impulsó la proyección internacional de la firma sevillana, sino que también consolidó la Feria como un evento de interés global. A partir de entonces, la presencia de figuras conocidas —nacionales e internacionales— se fue convirtiendo en una constante, reforzando la dimensión social y mediática de la celebración.

Jackie Kennedy en la Feria de Abril de 1966. (THE GROSBY GROUP).

“De no haber vivido en Mónaco, habría escogido España como lugar de residencia”, llegaría a admitir la princesa de Mónaco más tarde. De hecho, su amor por nuestro país la llevó a visitar Mallorca durante su luna de miel con Rainero. “Me interesa mucho la historia del país. La reina Victoria Eugenia viene muy a menudo al principado, donde reside en la antigua casa del príncipe Pierre. Mantenemos igualmente excelentes relaciones con el príncipe y la princesa de Asturias”, contó entonces a Lecturas.

Sin embargo, más allá de nombres y diseños, lo que realmente permanece es el significado de aquel momento de 1966. La visita de Grace Kelly y Raniero no solo fue una anécdota glamourosa, sino un punto de inflexión que ayudó a redefinir la identidad de la Feria de Abril. A través de su presencia, Sevilla se mostró al mundo como un espacio donde tradición, arte y modernidad conviven.

Grace Kelly vs. Jackie Kennedy

Pero en el Real del barrio sevillano de Los Remedios no solo se encontraba una de las mujeres más icónicas de la década de los 60, sino que también estaba la viuda más famosa del mundo: Jackie Kennedy, otro de los grandes iconos de elegancia del siglo XX. Ambas representaban modelos distintos de sofisticación: mientras la mujer de JFK apostaba por una imagen más sobria, vinculada al poder político estadounidense, Grace mantenía un aura cinematográfica incluso tras convertirse en princesa.

Jackie Kennedy en la Feria de Abril de 1966. (THE GROSBY GROUP).

La rivalidad entre ambas no fue abierta, pero sí alimentada por la prensa internacional, que las enfrentaba como referentes de estilo y símbolo de dos mundos: Hollywood y la realeza europea frente a la Casa Blanca. Cada aparición pública era analizada al detalle, comparando elecciones de vestuario, gestos y presencia.

Jackie Kennedy en la Casa de Pilatos junto a la duquesa de Alba, 1966. (THE GROSBY GROUP).

Por ello, sabiendo que Grace acudiría vistiendo un traje clásico de la cultura andaluza, optó por romper totalmente con lo esperado y vistió de corto para eclipsar a la princesa del país europeo. Además, llegó al lugar como una completa amazona subida a caballo de la mano de la reina de la Feria de Sevilla: la duquesa de Alba. Quien de hecho ejerció de maestra de ceremonias en el baile de debutantes ocurrido en la Casa de Pilatos de Sevilla, entonces residencia de los duques de Medinaceli.