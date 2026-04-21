De Fabiana Sevillano a Eugenia Osborne: los mejores looks de las famosas en el Pescaíto de la Feria de Sevilla

Fabiana Sevillano, Rocío Osorno y Marina Barrial en el Pescaíto de la Feria de Abril 2026 (MONTAJE INFOBAE).

La semana grande de Sevilla ha comenzado. La Feria de Abril empezó este lunes con su tradicional cena del Pescaíto y los looks de las celebrities no han dejado a nadie indiferente. Con estilismos de todos los colores y estampados, no solo es la noche que marca el encendido del alumbrado en el Real, sino también el inicio de una pasarela improvisada donde invitados y rostros conocidos despliegan estilismos pensados para una velada que exige equilibrio: elegancia sin exceso y guiños al sur sin caer aún en el traje de flamenca.

En ese primer encuentro, previo a los días grandes de volantes y lunares, Sevilla dicta un código estético propio. Vestidos midi, tejidos fluidos, conjuntos de inspiración cóctel y detalles brillantes en su justa medida dominan una noche donde la naturalidad bien construida es la clave. En este contexto, creadoras de contenido en redes y algunas celebrities más longevas, han sabido dar en el clavo con sus looks.

Fabiana Sevillano

Entre las propuestas más originales destaca Fabiana Sevillano, que reinterpretó códigos clásicos desde una óptica contemporánea. Eligió un conjunto de dos piezas donde la protagonista era una falda negra con flecos blancos y bordados plateados que evocaban el mantón de Manila. El top halter satinado equilibraba el conjunto, aportando modernidad y ligereza. El resultado: un look que dialoga con la tradición sin renunciar a una estética actual.

Fabiana Sevillano en la Feria de Abril 2026 (INSTAGRAM).

Carmen Farala

Si hay alguien que entiende la teatralidad del estilo en Sevilla es Carmen Farala. Su elección fue un vestido rojo entallado con escote bardot que apostaba por una silueta depurada. Sin embargo, el verdadero giro lo daba el mantón negro bordado, con largos flecos, que introducía un guiño directo a la estética flamenca. Los pendientes de borla, el maquillaje preciso —con labios en el mismo tono rojo— y el recogido pulido elevaban el conjunto a una propuesta casi escénica, donde cada elemento estaba medido al detalle.

Carmen Farala en la Feria de Abril 2026 (INSTAGRAM).

Carmen Lomana

Uno de los estilismos más comentados fue el de Carmen Lomana, fiel a una estética reconocible que rara vez falla. Apostó por un vestido midi de inspiración folk, con estampado floral sobre fondo oscuro, mangas ligeramente abullonadas y una falda con movimiento contenido. El conjunto, sin resultar excesivo, encontraba su punto diferencial en los detalles: bordados que aportaban estructura y una selección de accesorios llamativos —collares superpuestos, pulseras y pendientes— que reforzaban ese aire festivo sin perder sofisticación.

Carmen Lomana en la Feria de Abril 2026 (INSTAGRAM).

Eugenia, Alejandra Osborne y Ana Cristina Portillo Domecq

En la misma línea de elegancia relajada, Eugenia Osborne optó por un conjunto fluido en verde oliva que destacaba por su comodidad y versatilidad. La silueta, de inspiración túnica con pantalón amplio, se construía sobre un tejido ligero adornado con discretos bordados metálicos que captaban la luz de forma sutil. El escote en pico y las cadenas finas estilizan el conjunto, mientras que las sandalias doradas y el clutch bordado terminaban de perfilar un look con cierto aire bohemio, perfecto para una noche larga entre casetas.

Por su parte, Alejandra Osborne apostó por la sencillez bien ejecutada. Su elección fue un vestido lencero en tono teja, de líneas limpias y tejido satinado, que caía con naturalidad sobre el cuerpo. Los tirantes finos y el escote discreto reforzaban esa estética minimalista, mientras que un delicado bordado tono sobre tono añadía textura sin robar protagonismo. Las sandalias doradas y un bolso tipo pouch en la misma gama cromática completaban un estilismo donde menos, claramente, era más.

En contraste, Ana Cristina Portillo Domecq también se inclinó por el satén, aunque en su caso en un favorecedor verde oliva. Su vestido, con escote en pico y fruncido frontal, jugaba con la luz del tejido para aportar elegancia sin artificios. Los accesorios —collar de cuentas con piedras, pendientes a juego y sandalias en tono marrón chocolate— aportaban riqueza visual sin recargar el conjunto, manteniendo esa coherencia tan buscada en la noche del Pescaíto.

Eugenia, Alejandra Osborne y Ana Cristina Portillo Domecq en la Feria de Abril 2026 (INSTAGRAM).

Paco León

En el terreno masculino, Paco León demostró que la sobriedad también puede tener carácter. Apostó por un traje cruzado en azul marino con una sutil raya diplomática, combinado con pantalón gris. La camisa blanca y la corbata roja aportaban contraste, mientras que los mocasines con detalle metálico reforzaban ese equilibrio entre formalidad y cercanía que exige la ocasión. Un look clásico, sí, pero afinado en proporciones y elección de piezas perfecto para un corte masculino en la noche del Pescaíto.

Paco León en la Feria de Abril 2026 (INSTAGRAM).

Eme de Amores

Embarazada de cinco meses, la andaluza Eme de Amores no ha dudado en acudir a la Feria de Abril con una de las apuestas más tendencia de la temporada: la torerita. Diseñada por Alberto Batres, el nuevo modista de moda entre las influencers, ha optado por un vestido negro clásico de tubo que le marca la barriga y un bolso de su compañera de profesión, Elena Gortari.

Eme de Amores en la Feria de Abril 2026 (INSTAGRAM).

Rocío Osorno

La diseñadora sevillana es siempre una de las mejor vestidas en el Real y en esta ocasión no ha fallado. Siguiendo la misma línea que Eme de Amores, ha optado por una torerita en esta ocasión de color blanca y con piedras y detalles en color plata. Con un look monocromático en colores claros, ha acompañado de un vestido blanco liso con volantes, para no quitar protagonismo a la chaqueta.

Rocío Osorno en la Feria de Abril 2026 (INSTAGRAM).

Marina Barrial

La influencer Marina Barrial ha optado por la segunda de las tendencias con un mantón de Manila a juego con un conjunto dos piezas y diseñado por Nicolás Montenegro. En la parte superior ha elegido un top con cuello halter con un estampado de flores negras y blancas de encaje, y abajo una falda fluida en negro básica. No obstante, corona el look con el mantón a juego en blanco y negro con flecos en beige.

Marina Barrial en la Feria de Abril 2026 (INSTAGRAM).