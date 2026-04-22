Elsa Pataky habla sobre los desafíos de la maternidad en ‘El Hormiguero’: “Ser madre es el papel más difícil de la vida”

Pataky reflexionó sobre la maternidad y los retos de combinar su carrera con la familia (El Hormiguero)

La aparición de Elsa Pataky en ‘El Hormiguero’ ha estado marcada por la presentación de su nueva serie, ‘El homenaje’, que se estrena este jueves 23 de abril en SkyShowtime. La actriz ha compartido detalles sobre el rodaje, experiencias personales y su vida en Australia junto a su familia.

En esta visita al programa de Pablo Motos, Pataky ha relatado cómo la adaptación de sus hijos, acostumbrados a la naturaleza australiana, resulta compleja durante su estancia en la ciudad. Ha explicado que sus hijos se sienten fuera de lugar en un entorno urbano, comparándolo con tratar de “meter un pájaro en una jaula”.

Pataky ha concretado que “en un apartamento se suben por las paredes porque además tienen una energía que no se acaba nunca”. Además, ha señalado que en Australia sus hijos practican surf, montan en moto y pasan tiempo en contacto constante con la naturaleza, una diferencia notable respecto a los veranos familiares en España.

Petición inesperada y tributo a Eusebio Poncela

Antes de abordar los proyectos profesionales, la conversación arrancó con una petición inusual por parte de Pablo Motos, que solicitó a la actriz que mostrara su espalda ante el público, un gesto que la propia Pataky reconoció como excepcional y que la hizo sentirse avergonzada en un primer momento.

El propio Motos ha calificado como “perfecta” la musculatura de la actriz, que ha atribuido su físico a su afición por la equitación, disciplina que practica con intensidad y que ha llevado a compartir un safari a caballo con su hija en Namibia durante diez días, recorriendo 40 kilómetros en siete días.

Elsa Pataky atribuye su físico a su afición por la equitación y su pasión por el deporte (El Hormiguero)

La nueva serie de SkyShowtime, ‘El homenaje’, cuenta con un reparto donde, junto a Elsa Pataky, figuran nombres como Eusebio Poncela, Ángela Molina, Manu Ríos y Luis Tosar. La ficción, compuesta por ocho capítulos, estrena los cuatro primeros el 23 de abril y los siguientes el 30 del mismo mes. El rodaje se ha visto marcado por la participación de su marido, Chris Hemsworth, y de sus propios hijos, quienes realizan un cameo interpretando a los hijos del personaje de Pataky.

Ha explicado que para ellos “fue una experiencia más”, ya que están acostumbrados a los rodajes y ha puntualizado que nunca habían actuado con frase, pero que el hecho de interpretar a sus propios hijos facilitó su involucración. La serie también constituye el último trabajo del actor Eusebio Poncela, fallecido poco después de la grabación.

Pataky destacó las diferencias entre la educación en Australia y España durante la entrevista (El Hormiguero)

Pataky ha subrayado la coincidencia de que la serie se titule ‘El homenaje’ y el estreno coincidiera con un tributo al actor. Según ha afirmado, “la serie entera lo es”, y ha expresado que Poncela “fue un maestro de la interpretación, con una personalidad arrolladora y un gran sentido del humor muy irónico”. Ha recordado también que, pese a su grave estado de salud, Poncela regresó al trabajo tras una estancia hospitalaria para concluir la serie, asegurando que, aunque fuera lo último que hiciera, quería terminarla.

Productora, madre y aprendizajes

En su faceta de productora, la propia Pataky ha señalado las diferencias entre trabajar como actriz y como productora. Ha destacado que en la producción “hay muchos más problemas de los que te piensas” y que los actores desconocen la mitad de las dificultades. Además, ha mencionado la presión añadida del presupuesto y la necesidad de que todo parezca perfecto a ojos del reparto.

Sobre su papel como madre, ha insistido en que ni ella ni Chris Hemsworth son padres estrictos. En sus palabras admira a quienes logran mantener la firmeza, confesando: “Nada estricta, envidio a las madres que son firmes”. La actriz ha calificado la maternidad como “el papel más difícil de la vida”, y ha puntualizado que se ha relajado con el tiempo, permitiendo mayor libertad y asumiendo que sus hijos asuman ciertos riesgos, como saltos en moto o acrobacias. “No hay que preocuparse tanto porque si no no les dejas arriesgar”, ha afirmado.

La actriz y el actor compartieron en redes sociales momentos especiales de su aniversario junto a sus hijos. Créditos: Instagram/Elsa Pataky

Preguntada sobre la herencia que le gustaría dejar a sus hijos, ha subrayado: “El disfrutar al máximo de cada momento, estar presente y el no rendirse ante nada”, señalando que la tenacidad y la fuerza de carácter son cualidades que considera ventajosas para la vida, aunque complicadas de gestionar como madre. Al referirse a su hija India, ha resaltado que se esfuerza constantemente en demostrar que “no hay nada que una niña no pueda hacer que no haga un niño”.

Durante la entrevista, Pataky también ha reflexionado sobre las diferencias entre la educación en Australia y en España. Ha indicado que en Australia “los australianos nunca levantan la voz”, optando por hablar bajo y separar a los niños para reconducir la situación, mientras que en España “gritamos mucho más”, una característica que, según la actriz, disfruta.

En el plano más personal, la actriz ha compartido anécdotas sobre su infancia y su relación con su hermano Cristian. Según relató, durante su estancia en Los Ángeles, adoptó un papel maternal y se preocupó, entre otros aspectos, de educarle en materia de control de natalidad, llegando a regalarle preservativos y a comprarle un coche para facilitar su movilidad, siempre con el objetivo de que no asumiera responsabilidades innecesarias a una edad temprana.