Mueren dos trabajadores en un accidente laboral al desplomarse el andamio que estaban desmontando en una obra de Benidorm

Dos trabajadores mueren en Benidorm tras desplomarse el andamio que se encontraban desmontando (X/Consorcio Provincial de Bomberos Alicante)

El desplome de un andamio en la confluencia de las calles Ibiza y Esperanto, en Benidorm, ha provocado la muerte de dos trabajadores en la mañana de este miércoles, según ha informado el diari À Punt. El accidente se ha producido en la torre 2 del edificio Principado Europa, un inmueble de 18 plantas situado en la zona de Levante. La estructura, que se encontraba en proceso de desmontaje, ha caído por causas que todavía se investigan, poco antes de las once.

El aviso a los servicios de emergencia se ha recibido a las 10:49 horas, momento en el que se ha alertado de que dos operarios habían quedado atrapados bajo los restos del andamio. Hasta el lugar se han desplazado varias dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, incluidas una unidad de mando y jefatura, un furgón de salvamento y una autoescalera con un sargento, un cabo, y seis bomberos del parque de Benidorm. En total, casi una decena de bomberos del parque de la ciudad han trabajado para liberar a los afectados.

Dos víctimas mortales y un tercer trabajador logra salvarse

Al mismo tiempo, se ha movilizado una unidad del SAMU y otra de Soporte Vital Básico. Al llegar, los equipos sanitarios han confirmado el fallecimiento de los dos trabajadores que se encontraban en la estructura. Una de las dos víctimas mortales perdió la vida en el lugar del siniestro y la segunda, que pudo ser evacuada en estado muy grave, falleció horas más tarde a pesar de los esfuerzos de los sanitarios tras entrar en parada cardiorrespiratoria. El operativo ha obligado a cortar el tráfico rodado y peatonal en la zona para facilitar las tareas de los equipos de emergencia, que han continuado su labor en el entorno del edificio.

Dos trabajadores mueren en Benidorm tras desplomarse el andamio que se encontraban desmontando (X/Consorcio Provincial de Bomberos Alicante)

Fuentes policiales han señalado que, en el momento del derrumbe, los trabajos de mantenimiento para los que se había instalado el andamio ya habían finalizado. La estructura, que recorría los 18 pisos del edificio, estaba en proceso de desmontaje cuando se produjo el desplome. Por ahora, no se dispone de información sobre las causas exactas que han provocado el accidente. Durante el suceso, un tercer trabajador ha logrado evitar la caída al vacío al aferrarse a la estructura del edificio. Este operario ha conseguido trepar hasta uno de los balcones y ponerse a salvo, aunque después ha tenido que ser atendido por los servicios sanitarios.

Desde el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante han explicado que la intervención se ha centrado en rescatar a los atrapados y asegurar la zona para evitar nuevos riesgos. Los bomberos han empleado distintos equipos para acceder a los restos del andamio y revisar el área afectada.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias de la provincia (CICU) ha confirmado la muerte de los dos operarios. El incidente ha generado un importante despliegue de los servicios de emergencia y ha obligado a interrumpir la circulación en el entorno del edificio. Los equipos permanecen en la zona para garantizar la seguridad y recabar información que permita aclarar lo ocurrido. El dispositivo seguirá activo hasta que la zona quede completamente asegurada y no exista riesgo para los vecinos y transeúntes.