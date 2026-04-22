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Los gastos militares de Estados Unidos en Rota dificultan un abandono de las bases: invierte 100 millones de euros y tres años en seis empresas de España

Las declaraciones de Donald Trump y su entorno chocan con las medidas económicas de su ejército

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Base Naval de Rota (REUTERS/Nacho Doce)
Base Naval de Rota (REUTERS/Nacho Doce)

La serie de enfrentamientos diplomáticos entre España y Estados Unidos vive un capítulo nuevo cada semana. El sábado, Donald Trump volvió a dedicarle unas palabras y aseguró que “da pena ver” la situación del país. Las diferencias se han incrementado por la tensión en las decisiones militares. El Gobierno ha impedido que EEUU use las bases de Rota y Morón en sus ataques a Irán, lo que ha extendido la duda de continuar con esta colaboración militar entre figuras cercanas a la administración Trump.

Marruecos se ha postulado como principal alternativa. Las relaciones entre el régimen de Mohamed VI y la potencia norteamericana no hacen más que crecer. De hecho, no solo se ha planteado el apoyo de EEUU en lo que respecta a la base. El congresista Díaz-Balart ha asegurado que habría que abrir el debate sobre la soberanía de Ceuta y Melilla. Según Vozpópuli, Trump ya habría recibido un informe sobre esta posibilidad.

No obstante, un traslado de las tropas y buques estadounidenses a otro enclave resulta muy complejo. La base de Rota garantiza el control marítimo en el Mediterráneo, protege intereses de EEUU y la OTAN, y alberga sistemas cruciales y un total de 3.000 militares de EEUU. El convenio bilateral, renovado en 1988, y las inversiones realizadas dificultan cualquier decisión de traslado o abandono por parte de Washington. En los últimos días, un nuevo contrato millonario con seis empresas españolas alimenta esta teoría.

El objetivo es la mejora de una serie de infraestructuras de la base. El contrato establece un período base de tres años, con opciones para prorrogar hasta ocho años o hasta alcanzar el tope de 100 millones de dólares. El objetivo es asegurar instalaciones modernas y seguras, manteniendo la operatividad de la base y el compromiso de Estados Unidos y la OTAN en la región.

El pueblo de Rota vive con relativa calma los acontecimientos en Oriente Medio y espera noticias sobre el desarrollo del conflicto.

Nuevo contrato en EEUU

El Comando de Sistemas de Ingeniería de Instalaciones Navales para Europa, África y Centro (NAVFAC EURAFCENT) adjudicó el 14 de abril de 2026 un contrato de construcción por 100 millones. El motivo de la contratación es modernizar y encargarse del mantenimiento de infraestructuras en la Estación Naval de Rota, así como en otras instalaciones de Estados Unidos y la OTAN en España y Portugal.

El contrato, que tendrá una duración máxima de 96 meses (lo que asegura la continuidad de EEUU en la base o implicaría romper el acuerdo o una pérdida de dinero), permitirá realizar proyectos de mantenimiento, restauración, modernización, demolición y construcción de nuevas instalaciones. Esto incluye varias infraestructuras portuarias y aeródromos.

El presidente de Estados Unidos amonesta esta vez a Pedro Sánchez por su negativa a que las bases de Rota y Morón sirvan en la ofensiva contra Irán.

Seis empresas españolas, dos de Cádiz y cuatro de Sevilla -Castellano Cobra, Sociedad Española de Montajes Industriales SA, Constructora San Josa SA, Elecnor Servicios y Proyectos, Environmental Chemical Corporation Italy SRL- son las beneficiadas. Según explica el Navfac, han sido seleccionadas tras un proceso competitivo en el que participaron 13 firmas.

El contrato busca impulsar la economía local y mejorar la calidad de vida de los militares y sus familias, a la vez que garantiza el apoyo logístico y operativo a las fuerzas estadounidenses y de la OTAN. El capitán Charles Chmielak, responsable de la base, subrayó que la prioridad es ofrecer las mejores instalaciones posibles al personal militar. Por su parte, el capitán Andrew Olsen, comandante de Navfac, destacó que la estructura del contrato permite flexibilidad para responder a posibles necesidades que surjan.

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