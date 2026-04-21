La OTAN reivindica la no proliferación de armas nucleares y acusa a Rusia de actuar de forma "irresponsable"

La OTAN ha reivindicado este martes la importancia del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, que "sirve a los intereses en materia de seguridad de los Estados miembro y ha logrado frenar la propagación del uso de este tipo de armamento", y ha acusado a países como Rusia y China de actuar de forma "irresponsable".

"El deterioro actual del ambiente de seguridad supone un desafío relevante para el tratado a medida que la crisis de proliferación se profundiza y aumenta", ha indicado la Alianza en un comunicado en el que ha manifestado que este tratado es "esencial para la arquitectura del desarme a nivel global".

En este sentido, ha acusado a Rusia de "violar sus compromisos vitales en cuestión de control de armas" y de hacer uso de una "retórica nuclear amenazante". Asimismo, ha apuntado a que China "sigue expandiendo rápidamente y diversificando su arsenal nuclear sin transparencia", ha afirmado.

"Los dos países han reforzado sus lazos con Estados que buscan la proliferación de armamento nuclear y que socavan el control de armas internacional. Los aliados piden a Estados Unidos buscar una estabilidad estratégica multilateral", recoge el texto, que incide en que "mientras existan este tipo de armas, la OTAN seguirá siendo una alianza nuclear".

"El objetivo fundamental de las capacidades nucleares de la OTAN es preservar la paz, evitar la coacción y detener la agresión. Los aliados siempre se han adherido a sus obligaciones bajo el tratado y siguen haciéndolo. Los compromisos de la alianza para evitar la proliferación se han convertido en algo crucial y en uno de los principales objetivos del tratado", ha afirmado.

Es por eso que los aliados han reiterado su rechazo a "cualquier intento que busque deslegitimar la contención nuclear" y han hecho hincapié en que el citado pacto no cambia "las obligaciones legales de los países respecto a estos armamentos". "Estamos resueltos a contribuir, a preservar y poner del todo en marcha los puntos que recoge el tratado", ha apuntado.

"Los aliados siguen apoyando todos los objetivos del tratado, incluido el artículo VI, con vistas a un proceso de verificación de eliminación de armas nucleares basado en el principio de una seguridad inalterada para todos", recalca el comunicado de la OTAN.