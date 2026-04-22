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Las revistas del corazón de esta semana: las lágrimas de Paz Vega y la confirmación del amor entre Aitana y Plex

Este miércoles, 22 de abril, también son protagonistas del kiosco Pilar Rubio, Mariló Montero y los reyes Felipe y Letizia

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Portadas de las revistas del 22 de abril de 2026.
Portadas de las revistas del 22 de abril de 2026.

Los kioscos regresan, un miércoles más, cargados de la actualidad del mundo del corazón y no defraudan. Romances, nuevas viviendas, estilismos llamativos y también noticias más tristes protagonizan las portadas de este 22 de abril.

Las cuatro cabeceras principales —Semana, Lecturas, Diez Minutos y ¡HOLA!— apuestan por rostros muy conocidos como Aitana, Pilar Rubio y Paz Vega.

Tampoco faltan los reyes Felipe VI y Letizia, ya que las tensiones en el seno de la familia real vuelven a situarse en el foco mediático.

Semana

Portada de la revista 'Semana' del 22 de abril de 2026.
Portada de la revista 'Semana' del 22 de abril de 2026.

Así lo destaca esta revista, que asegura en portada que “las tensiones en el seno de la familia real son más visibles que nunca y los reyes Felipe y Letizia ya no se preocupan por guardar las apariencias”.

En un tono más positivo, el medio dedica espacio a Aitana y a su pareja, el creador de contenido Plex, con quienes se les ha visto disfrutando de una romántica cena en Madrid que confirmaría el buen momento de su relación.

Además, aparece Marta López, quien muestra su nueva casa en exclusiva. Por último, la atención se traslada a Sevilla, donde Eva González destaca entre las asistentes a la feria por su vestido de flamenca.

Lecturas

Portada de la revista 'Lecturas' del 22 de abril de 2026.
Portada de la revista 'Lecturas' del 22 de abril de 2026.

Aitana y Plex vuelven a ser protagonistas. La cantante ha querido zanjar los rumores de crisis defendiendo su relación: “Es lo más bonito que tengo”, ha asegurado. A su lado, aparece Mariló Montero, feliz durante el bautizo de su primer nieto, al que sostiene en brazos en la imagen.

Por otro lado, Isa Pantoja concede una entrevista en exclusiva en la que desvela detalles de la casa que ha puesto a la venta en El Puerto de Santa María (Cádiz), con la intención de mudarse a una vivienda más amplia junto a su familia.

La revista también sitúa el foco en Barcelona, convertida en escenario de un triángulo mediático protagonizado por la infanta Cristina de Borbón, Iñaki Urdangarin y su actual pareja, Ainhoa Armentia.

Diez Minutos

Portada de la revista 'Diez Minutos' del 22 de abril de 2026.
Portada de la revista 'Diez Minutos' del 22 de abril de 2026.

Pilar Rubio protagoniza una entrevista tras convertirse nuevamente en imagen de una firma de baño. En ella, confiesa sentir “una atracción brutal” por su marido, el futbolista Sergio Ramos, con quien tiene cuatro hijos.

El tono más amargo lo protagoniza la ruptura de Paz Vega y Orson Salazar, tras 25 años de matrimonio y dos hijos en común.

La portada también recoge la imagen de Aitana y Plex desmintiendo su crisis con una cena romántica, y una entrevista con Lara Álvarez, quien asegura que “no me importa estar sola”.

¡HOLA!

Portada de la revista '¡HOLA!' del 22 de abril de 2026.
Portada de la revista '¡HOLA!' del 22 de abril de 2026.

La ruptura de Paz Vega y Orson Salazar ocupa un lugar destacado. La publicación muestra a la actriz visiblemente afectada tras conocerse la noticia, una separación inesperada tras más de dos décadas juntos.

En clave más positiva, la revista recoge en exclusiva el romántico cumpleaños de Paloma Cuevas y el cantante Luis Miguel en París, reflejando el buen momento que atraviesa la pareja.

En la parte inferior de la portada aparecen los influencers Tomás Páramo y María García de Jaime, quienes repasan sus diez años de relación “a contracorriente”. Por último, Lidia Bosch y su hija Andrea protagonizan un posado conjunto en el que hablan sobre su vínculo madre e hija.

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