Paz Vega y Orson Salazar: un divorcio sin mucho que repartir, pero con cuentas pendientes

Paz Vega rompe su relación con Orson Salazar (Europa Press)

La separación entre Paz Vega y Orson Salazar no solo ha acaparado titulares por su dimensión personal. Tras más de dos décadas de relación, el foco se ha desplazado ahora hacia un terreno menos visible pero igual de relevante: el económico. Y lo que parecía a priori un complejo reparto de bienes se ha revelado como un escenario bastante distinto, con más sombras que grandes cifras.

Lejos de los divorcios millonarios que suelen protagonizar otras parejas del mundo del espectáculo, el caso Vega-Salazar dibuja un mapa empresarial más bien apagado. Durante años, ambos construyeron una red de sociedades vinculadas al audiovisual, la creatividad y el ámbito inmobiliario. Sin embargo, muchas de ellas llevan tiempo sin actividad real, lo que cambia por completo las reglas del juego a la hora de repartir.

En el lado de la actriz, destaca su papel como administradora única de una productora que no registra movimiento desde hace años. A esto se suman otras empresas compartidas con su todavía marido que, en la práctica, están inactivas. Un panorama que, aunque simplifica ciertos aspectos del divorcio —al no haber negocios en pleno rendimiento que dividir—, también obliga a poner orden en una estructura empresarial que ha quedado desactualizada.

Por su parte, Salazar mantiene un perfil similar. Varias sociedades a su nombre presentan escasa o nula actividad, con la excepción de una dedicada a la publicidad que, aunque en su día reflejó cifras positivas, no ha actualizado sus cuentas en los últimos ejercicios. Este detalle no es menor: antes de cualquier reparto, será imprescindible regularizar la situación contable y fiscal de estas compañías.

Paz Vega y Orson Salazar en una imagen de archivo. (Europa Press)

Paz Vega, en la lista de grandes deudores de Hacienda

Porque si hay un elemento que atraviesa todo este proceso, ese es el fiscal. El nombre de Paz Vega ha aparecido en varias ocasiones vinculado a reclamaciones de la Agencia Tributaria, una circunstancia que añade presión al proceso de separación. Más que repartir una gran fortuna, el verdadero reto será encajar las piezas de un puzzle económico con deudas, cargas y obligaciones pendientes.

Fuentes cercanas apuntan, además, a un cambio de dinámica dentro de la pareja que habría sido determinante. Durante años, Salazar habría llevado el peso de la gestión económica y profesional de la actriz. Sin embargo, un reciente problema financiero llevó a Vega a implicarse directamente en el análisis de su situación. Ese punto de inflexión marcó, según estas voces, el inicio del distanciamiento definitivo.

En paralelo a este terremoto personal, la intérprete ha decidido dar un giro a su carrera. Considerada uno de los rostros españoles más internacionales desde su salto a la fama con la serie 7 vidas, consolidó su prestigio con películas como Lucía y el sexo y dio el salto a Hollywood con Spanglish. Ahora, inicia una nueva etapa profesional con un cambio de representación y el objetivo de reimpulsar su trayectoria.

Paz Vega en los premios Oscar del año 2026. (REUTERS/Aude Guerrucci)

En el plano patrimonial, la situación tampoco apunta a grandes repartos. Las propiedades vinculadas a la actriz en España son limitadas y, en algunos casos, están sujetas a cargas. Entre ellas, un inmueble en Sevilla compartido con su familia y una participación en una vivienda en Madrid que sigue bajo la lupa de Hacienda. Este último espacio, de hecho, se ha convertido en su refugio habitual en los últimos meses, coincidiendo con su mayor presencia en la capital.

Mientras tanto, la ausencia de Salazar en ese entorno y en eventos clave fue uno de los indicios que alimentaron los rumores de crisis antes de hacerse pública la ruptura. Gestos discretos pero significativos que terminaron por confirmar lo que ya era un secreto a voces.