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Expulsión inédita en ‘La isla de las tentaciones’: los tentadores votan la salida disciplinaria de José y Nerea tras reiteradas faltas de respeto

Por primera vez en el reality, una pareja abandona la isla tras una votación exclusiva de los solteros por conducta inapropiada

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Su salida marca un precedente al ser decidida únicamente por los solteros y solteras de ambas villas
José y Nerea, obligados a dejar la isla tras recibir la mayoría de votos en la "Audiencia de las Sombras" (@islatentaciones)

La expulsión disciplinaria de José y Nerea en la décima edición de ‘La isla de las tentaciones’ ha supuesto un punto de inflexión en el formato. Por vez primera, la organización ha permitido que los tentadores sean quienes ejecuten la sanción más severa disponible: la expulsión inmediata de una pareja por vulnerar de forma reiterada las normas del programa.

A raíz de varias faltas de respeto graves y constantes, especialmente las protagonizadas por Nerea, los solteros y solteras de ambas villas han votado en la llamada “Audiencia de las Sombras”. Como resultado, José y Nerea han sido designados para abandonar la isla —sumando quince votos— y han sido obligados a marcharse de República Dominicana. Se trata de la primera vez en las diez temporadas del reality que este tipo de expulsión, fruto de una votación exclusiva de los tentadores, se lleva a cabo.

La decisión se gestó tras una sucesión de incidentes en la ceremonia de collares. En la gala precedente, la presentadora Sandra Barneda ya había expulsado a otros participantes —Luis y Cristian— por saltarse las normas, lanzando la advertencia de que nuevas infracciones tendrían consecuencias de mayor calado.

Expulsión por voto de los solteros

La intervención de la presentadora en ambas villas fue tajante: comunicó que “las faltas de respeto graves, repetidas y constantes” hacia ella, los compañeros y la experiencia, no serían toleradas. Ante la ineficacia de sus anteriores avisos, Barneda optó por activar una sanción inédita hasta el momento.

El mecanismo instaurado, bautizado como “Audiencia de las Sombras”, ha supuesto que la decisión final no recaiga sobre la dirección del programa sino directamente en manos de los solteros y solteras, que votaron de forma individual. Nerea recibió la mayoría de votos de los solteros de Villa Deseo, mientras que las solteras de Villa Playa señalaron a José como responsable de la falta.

El enfrentamiento entre ambos refleja la tensión y las dudas sobre el futuro de su relación fuera del programa
Nerea y José discuten visiblemente afectados antes de conocer la decisión final de los solteros (@islatentaciones)

La votación dejó sin votos a otras parejas (Leila y Mar), y con uno o dos votos a Julia y Ainhoa, respectivamente, mientras que Nerea y José acumularon el grueso de apoyos para la expulsión. Los motivos que los tentadores argumentaron para su elección han estado fundados en las reiteradas faltas de respeto de Nerea hacia el resto. Ambas villas llegaron a la misma conclusión: eran quienes debían abandonar el concurso de manera inmediata y disciplinaria.

La reacción emocional de Nerea ha sido uno de los momentos destacados, ya que se ha mostrado visiblemente afectada tras conocer el resultado de la votación. Ha confesado tener “mucho miedo a perderle”, refiriéndose a José.

Tensión y ruptura en la Hoguera de las Sombras

La situación ha alcanzado uno de sus máximos tensionales durante la denominada Hoguera de las Sombras, donde la pareja ha protagonizado un acalorado cruce de reproches, celos e inseguridades. “Me has destrozado la vida, ella sabe lo importante que para mí era estar aquí. Había dejado todo por ella, esto era la prueba definitiva”, ha manifestado José a Nerea.

Tras la intervención de Barneda, la dirección del programa ha confirmado que deberán abandonar República Dominicana de inmediato, ejecutando así la sanción más grave desde el inicio del reality. El modo en el que debían dejar el concurso quedó a criterio de la pareja, que, tras una conversación cargada de tensión, ha decidido salir juntos de la mano, aunque estableciendo condiciones para que su relación se mantenga.

Avance de la novena edición de 'La isla de las tentaciones' en Telecinco. (Mediaset España)

Nerea se ha comprometido a cambiar y afrontar sus inseguridades, mientras que José se ha mostrado muy escéptico con la posibilidad de que ese cambio vaya a producirse. La emisión de esta gala pasará a la historia del programa por el carácter excepcional del castigo y la fórmula elegida para su ejecución. Nunca antes el reparto de sanciones había puesto tanto peso en las manos de los solteros y solteras, desplazando a la presentadora y al equipo como responsables últimos de las decisiones disciplinarias.

El resultado de la expulsión ha evidenciado la fractura en la relación de José y Nerea. La noche quedó marcada no sólo por su expulsión, sino también por el modo en que ambos asumieron su salida. Nerea ha hecho, ante las cámaras y los compañeros, la promesa de trabajar en sus celos y conducta, mientras que José ha admitido sus dudas sobre el futuro común fuera del programa.

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