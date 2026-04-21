Lucas y Yuliana reemplazan a Nerea y José tras su expulsión en ‘La isla de las tentaciones’: “Es una aventura única y hay que vivirla al máximo”

Lucas y Yuliana, la pareja que reemplaza a Nerea y José en ‘La isla de las tentaciones’ (Composición Infobae)

La expulsión de Nerea y José tras la infracción de las normas ha marcado un punto de inflexión en la décima edición de ‘La isla de las tentaciones’, al dar paso a la inesperada llegada de Lucas y Yuliana. Esta nueva pareja ha asumido el reto de someter su relación a prueba en el reality después de apenas seis meses de noviazgo, aportando un aire de renovación tras la salida forzada de sus predecesores.

Lucas y Yuliana, recién llegados desde Chile, han sido elegidos para reemplazar a la pareja anterior en República Dominicana. En estos seis meses de relación, que comenzaron después de la ruptura de Yuliana con su anterior pareja, ambos han consolidado su vínculo de manera inusualmente rápida: se tatuaron juntos a las seis horas de conocerse y adquirieron un anillo de compromiso a las doce horas.

Lucas, además, había participado previamente en el formato de Mediaset Infinity, ‘El loco amor’, lo que suma experiencia previa en programas de telerrealidad. Esta acelerada progresión en su relación se plantea como un posible factor de conflicto durante su estancia en el programa.

Celos y tensión inicial

Desde su estreno en ambas villas, las inseguridades y los celos, reconocidos tanto por Lucas como por Yuliana, han quedado patentes y se perfilan como uno de los principales obstáculos a afrontar. Durante su llegada, Lucas ha explicado al resto de concursantes: “Tenemos amigos en común. Suelo bajar a Marbella y Málaga”, aludiendo a su relación previa con Fátima, una de las tentadoras, lo que ha generado expectativas sobre la interacción entre ambos en el contexto del programa.

Por su parte, Yuliana, de nacionalidad argentina y actualmente residente en Chile, ha confesado sentirse celosa e insegura, y su intención de aprovechar esta experiencia para intentar resolver esos desafíos en la relación.

Yuliana es recibida por las chicas de Villa Deseo en su llegada al programa (@islatentaciones)

El ingreso de Lucas y Yuliana ha provocado una reacción inmediata entre los restantes concursantes. Lucas, al aparecer con notable energía en Villa Montaña, ha sorprendido y animado a sus nuevos compañeros, mientras que Yuliana ha sido recibida en Villa Deseo, donde la canaria Leila ha destacado su disposición a integrarse y disfrutar de la experiencia. Yuliana ha afirmado que va a “dejarse llevar porque es una aventura única y hay que vivirla al máximo”.

El objetivo de ambos con esta participación, según ha comentado la pareja, es afrontar y quizá erradicar los problemas de celos que les afectan. La relación entre Lucas y las tentadoras, especialmente con Fátima y Claudia, ambas conocidas de Lucas fuera del programa, ha añadido un nuevo matiz de interés a las dinámicas internas de la edición.

Nueva dinámica y presión creciente

En las primeras horas de convivencia, Lucas y Yuliana han registrado confesiones sobre la intensidad de su vínculo y las dudas surgidas a raíz de su rápido compromiso. El formato del reality ha introducido variantes en la mecánica, como la posibilidad de ver imágenes de las tentaciones antes de la tradicional hoguera grupal, según ha explicado la presentadora Sandra Barneda a los participantes.

De momento, la pareja y sus compañeros tendrán que esperar a futuras entregas para saber si la convivencia y la dinámica del programa incrementan la presión sobre su relación. La entrada de Lucas y Yuliana ha supuesto un cambio en la atmósfera de ambas villas, aportando energía y una nueva dosis de incertidumbre tras el castigo impuesto a Nerea y José.

Avance de la novena edición de 'La isla de las tentaciones' en Telecinco. (Mediaset España)

El motivo de la expulsión de la pareja anterior ha sido el incumplimiento de las reglas y la desobediencia directa a las instrucciones de la presentadora. Esta situación ha reforzado la importancia de ajustar el comportamiento a las normas impuestas por la organización, algo que, según ha advertido Sandra Barneda, constituye el eje central del concurso.

Por ahora, Lucas y Yuliana se enfrentan a un entorno en el que la separación y la falta de noticias directas de sus parejas genera una tensión adicional, compartida también por los veteranos de la edición. La mecánica del programa y la vigilancia sobre el cumplimiento de las reglas serán determinantes para el desarrollo de la experiencia de la pareja en República Dominicana.