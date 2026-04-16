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Avance de ‘La Promesa’ del viernes 17 de abril: la sorprendente confesión de Pía y la angustia de Vera tras la visita del duque Carril

En el capítulo 816 de la serie diaria de RTVE también se mostrarán las tensiones entre Julieta y Ciro, quienes reflejan una relación cada vez más deteriorada

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La Promesa: Pía confiesa a Curro uno de sus mayores secretos. (RTVE).
La Promesa: Pía confiesa a Curro uno de sus mayores secretos. (RTVE).

El ambiente en La Promesa está más enrarecido que nunca y el capítulo del viernes 17 de abril de la serie de RTVE promete convertirse en uno de esos episodios que dejan huella… y conversación para rato. Si los días anteriores han estado marcados por tensiones, secretos y corazones rotos, lo que está a punto de estallar en palacio eleva el drama a otro nivel, con confesiones que podrían cambiarlo todo.

El foco de todas las miradas se posa, sin duda, sobre Vera. Después de la inesperada visita del duque de Carril, el miedo se le ha metido en el cuerpo. Está convencida de que su padre la ha reconocido y esa sospecha la consume por dentro. No es para menos: su presencia en La Promesa siempre ha sido un equilibrio frágil entre la verdad y la ocultación. Teresa intenta tranquilizarla, restar importancia al encuentro, pero el pánico de Vera no parece ceder. Y cuando alguien vive con un secreto tan grande, cualquier mirada puede parecer una amenaza. La gran pregunta es inevitable: ¿ha sido realmente descubierta o es el miedo el que la traiciona?

'La Promesa' es una serie diaria de RTVE

Pero si hay una trama que sacude los cimientos emocionales del episodio es la de Pía. Tras días de dudas, sospechas y enfrentamientos con Ricardo, por fin llega el momento de la verdad. Él decide explicarlo todo, sin reservas… y lo que revela deja a Pía completamente en shock. No estamos ante una simple aclaración: es una confesión que remueve el pasado de una forma brutal. Tanto, que los remordimientos empiezan a aflorar en ella con una intensidad inesperada. Como si una herida que creía cerrada se hubiera abierto de golpe.

Pía saca a la luz la verdad sobre la muerte del barón de Linaja

La situación alcanza un punto crítico cuando Pía, desbordada por lo que siente y lo que sabe, da un paso que nadie veía venir: le confiesa a Curro uno de sus secretos mejor guardados. Nada menos que la verdad sobre la muerte del barón de Linaja. Una revelación de ese calibre no solo cambia la percepción del pasado, sino que puede alterar el futuro de varios personajes. Porque en La Promesa, los secretos nunca mueren… solo esperan el momento adecuado para salir a la luz.

Mientras tanto, en el terreno sentimental, las cosas tampoco están más tranquilas. Curro sigue intentando recomponer su vida tras la ruptura con Ángela, pero el camino no es fácil. De hecho, sorprende a todos al mostrarse comprensivo con Pellicer, abogando por darle una segunda oportunidad. ¿Está intentando demostrar que él también merece otra? Martina, por su parte, se convierte en inesperada mediadora e intenta convencer a Ángela de que reconsidere su decisión. Pero ella se mantiene firme, influenciada en parte por las manipulaciones de su entorno. El orgullo, el dolor y las influencias externas están pesando más que el amor… al menos por ahora.

Vera, preocupada tras la llegada del duque Carril en 'La Promesa' (RTVE)
Vera, preocupada tras la llegada del duque Carril en 'La Promesa' (RTVE)

En paralelo, la tensión económica sigue haciendo estragos. Julieta y Ciro protagonizan nuevos enfrentamientos, reflejo de una relación cada vez más deteriorada. Y en medio de ese caos aparece Manuel, que se posiciona claramente del lado de Julieta, ofreciéndole apoyo frente a los reproches de su marido. La complicidad entre ellos no deja de crecer, alimentada por confidencias y momentos de cercanía que no pasan desapercibidos. ¿Estamos ante el inicio de algo más peligroso que una simple amistad?

Por si fuera poco, Adriano continúa marcando distancias con Martina, atrapado en las intrigas de Jacobo, mientras Lorenzo aprovecha cada grieta para sembrar aún más discordia. Nadie parece estar a salvo de las tensiones que recorren el palacio.

Y cuando todo parece ya suficientemente complicado, el episodio deja una sensación inquietante flotando en el aire. Porque tras la confesión de Pía y el miedo de Vera, queda una duda que amenaza con estallar en cualquier momento: si la verdad ya ha empezado a salir… ¿quién será el siguiente en caer cuando todos los secretos de La Promesa queden al descubierto?

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