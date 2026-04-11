Ayuso acusa al Gobierno de convertir España en “un infierno fiscal” para trabajadores y autónomos

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid. (A. Pérez Meca - Europa Press)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado la política fiscal del Gobierno central y ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de realizar la “mayor recaudación” de impuestos “a través del terror fiscal”. Para la dirigente autonómica, el contexto nacional se ha convertido en “un infierno fiscal”, especialmente para los trabajadores por cuenta propia. En una entrevista en la Cadena Cope, Ayuso ha asegurado que “en cuanto a una empresa le va medianamente bien, es sospechosa” y asegura que “siempre hay una nueva ocurrencia para evitar que prospere”.

Frente a las medidas del Ejecutivo socialista, la política ha defendido su gestión al frente de la Comunidad de Madrid, donde, según afirma, se han aplicado “más de 90 reducciones y rebajas fiscales” desde su llegada. Durante la entrevista, Ayuso se ha alineado con las propuestas del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que prometió el pasado miércoles bajar impuestos si alcanza la presidencia del Gobierno. El dirigente de la formación azul afirmó que existe margen para reducir la carga impositiva y mejorar los servicios públicos, comprometiéndose a dimitir si en algún momento se vuelve a recaudar tanto como en el año actual.

El PP propone reducciones en el IVA y el IRPF

En un acto organizado por los populares, Feijóo propuso reducir al 5% el IVA para carne, pescado y conservas en caso de que la guerra en Irán continúe, bajar el IRPF en el primer año de la legislatura, bonificar este impuesto para jóvenes durante los primeros cuatro años, rebajar los gravámenes sobre la vivienda y establecer incentivos fiscales para fomentar la natalidad. También prometió acabar con lo que calificó como “el atraco a los autónomos”.

El ministro Félix Bolaños anuncia la disposición del Gobierno a escuchar propuestas para un plan anticrisis, mientras el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, detalla su plan basado en la rebaja de impuestos como el IRPF y el IVA energético. Yolanda Díaz y María Jesús Montero exponen la visión del ejecutivo.

El líder del PP argumentó que comunidades como Andalucía y Madrid han demostrado que “bajar impuestos y mejorar los servicios públicos es posible”. También señaló que no se trata de una cuestión ideológica, sino de justicia, y criticó la política fiscal del Ejecutivo nacional, al que acusó de destinar recursos a “publicidad y propaganda”, mantener un elevado número de asesores y favorecer a determinados colectivos, mientras “la gente paga más y recibe menos”.

Hacienda llama “irresponsable” a Feijóo tras sus declaraciones

El Ministerio de Hacienda respondió a las críticas del Partido Popular sobre la supuesta “voracidad fiscal” del Ejecutivo, defendiendo que las reducciones fiscales recientes han significado un ahorro de 50.000 millones de euros para la clase media y trabajadora. Desde Hacienda, calificaron de “irresponsable” la actitud de Feijóo y vincularon al discurso de la extrema derecha las declaraciones del líder del PP. El ministerio sostiene que es falso que el Gobierno haya subido los impuestos más de cien veces, como afirma el PP, y que ese argumento no considera las rebajas aprobadas en los últimos años.

En cuanto a la presión fiscal, Hacienda señaló que en España está tres puntos por debajo de la media europea. Además, puso como ejemplo que un trabajador con salario mínimo interprofesional está ahora exento de IRPF, cuando durante el Gobierno del PP debía pagar más de 2.000 euros por este concepto. Igualmente, el Ministerio subraya que, bajo el mandato de Pedro Sánchez, las comunidades autónomas han recibido 47.500 millones más que en la etapa anterior, y cuestionó la gestión de esos fondos si, como denuncia el PP, los servicios públicos sufren deterioro.