Una francesa trabaja un día, se va de baja el resto del periodo de prueba, es despedida y cobra 3.500 euros por las vacaciones: “Es un país estúpido”, dice el empresario

Según la ley, el empleador debe contabilizar 2,5 días de vacaciones por cada mes de convalecencia

Un conflicto inusual relacionado con las vacaciones pagadas ha encendido el debate sobre la legislación laboral en Francia, después de que el empresario Laurent Marie denunciara públicamente, en sus redes sociales, el coste inesperado que debe asumir tras la contratación de una empleada que solo trabajó un día.

El propio Laurent Marie, al frente de la franquicia Oncle Scott’s, compartió en una entrevista con LCI: “Terminamos pagando sumas que nos superan”. La situación se remonta a junio de 2024, cuando, según narra, contrató a una persona que, tras su primer día de trabajo, “tuvo un accidente de scooter”. Después de un año y medio de baja, la empleada debía reincorporarse en enero, pero el empresario, que señaló que “no tuvimos noticias de ella” durante 15 días, había decidido finalizar el periodo de prueba. Sin embargo, la cuenta final lo sorprendió: debía abonar “47 días de vacaciones pagadas” y un total de “3.500 euros”, según sus propias palabras.

En sus declaraciones difundidas en redes sociales, Marie calificó el sistema como absurdo: “Francia es un país estúpido”. El empresario describió un efecto dominó provocado por la normativa, pues “si un empleado es víctima de un accidente de trabajo —que puede ocurrir incluso durante el trayecto— el empleador debe contabilizar 2,5 días de vacaciones por cada mes de convalecencia”.

El caso se complicó aún más cuando, tras la viralización del caso, Laurent Marie recibió “una nueva baja, una baja por enfermedad tras una baja por accidente de trabajo [hasta febrero], y esa baja cubre los 15 días de ausencia injustificada”. Es decir, el nuevo justificante extendió la baja laboral y sumó más días de vacaciones acumuladas. El propio Marie advierte sobre el impacto de este tipo de situaciones en los pequeños negocios: “Hay pequeñas empresas que no podrían pagar este tipo de imprevistos, porque ahora voy a añadir cinco días más. ¿Cuándo se va a detener esto?”

Qué dice la ley en España

En España, el derecho a disfrutar de un mínimo de 30 días naturales de vacaciones al año ha quedado establecido de manera inequívoca en el Estatuto de los Trabajadores, la principal normativa laboral del país. Esta disposición implica que, con independencia de las horas o la modalidad de jornada contratada, los trabajadores perciben su salario con normalidad durante este periodo de descanso. Es relevante subrayar que el régimen aplicable es idéntico tanto para trabajadores a jornada parcial como para aquellos a tiempo completo: la duración del periodo vacacional no varía según el tipo de contrato.

En muchas circunstancias, el convenio colectivo aplicable puede establecer criterios o periodos predeterminados, por lo que es esencial consultar siempre el convenio de referencia para conocer los detalles específicos. Según lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores, si media desacuerdo entre trabajador y empresario y el convenio no establece condiciones concretas, las autoridades laborales pueden intervenir para determinar el periodo vacacional.

La normativa obliga a que el trabajador sea informado con un preaviso mínimo de dos meses respecto a la fecha de inicio de las vacaciones. Además, la ley prohíbe la sustitución de los días de descanso por una cantidad económica, excepto cuando la relación laboral haya finalizado, en cuyo caso puede abonarse la parte proporcional no disfrutada. En escenarios en los que el periodo de vacaciones coincida en el calendario con una incapacidad temporal derivada de embarazo, parto o lactancia natural, o bien con la suspensión del contrato que regula el artículo 48 del Estatuto de los Trabajadores, la legislación otorga al trabajador el derecho a transferir esos días de descanso a un momento distinto, incluso aunque finalice el año natural al que correspondan esas vacaciones.

