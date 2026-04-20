Ensalada de remolacha, zanahoria y col: la receta llena de nutrientes para abrir comidas

La ensalada de remolacha, zanahoria y col es una combinación fresca, colorida y llena de matices que conquista por la vista y por el paladar. La dulzura de la remolacha se equilibra con el toque crujiente y ligeramente dulce de la zanahoria, mientras que la col aporta suavidad.
Es una opción nutritiva para abrir comidas o como plato principal en días en los que apetece algo fresco y saludable. Además, esta ensalada destaca por sus beneficios nutricionales, ya que es rica en vitaminas, antioxidantes y fibra.
Receta de ensalada de remolacha, zanahoria y col
La ensalada de remolacha, zanahoria y col es básica y rápida: consiste en mezclar los tres vegetales rallados o cortados en juliana fina y aliñarlos con una vinagreta clásica. La técnica principal es el corte fino y el aliño, que potencia el frescor y permite que los sabores se integren a la perfección.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 20 minutos
- Preparación: 15 minutos
- Reposo (opcional para que coja sabor): 5 minutos
Ingredientes
- 2 remolachas cocidas medianas
- 2 zanahorias grandes
- 1/2 col pequeña (repollo blanco)
- 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
- 2 cucharadas de vinagre de vino o de manzana
- Sal fina al gusto
- Pimienta negra molida al gusto
- (Opcional) 1 cucharadita de semillas de sésamo o comino
Cómo hacer ensalada de remolacha, zanahoria y col, paso a paso
- Pelar las remolachas cocidas y rallarlas o cortarlas en tiras finas.
- Pelar las zanahorias y rallarlas o cortarlas igual que la remolacha.
- Retirar las hojas exteriores de la col, lavarla y cortarla en juliana muy fina.
- Mezclar los tres vegetales en un bol grande.
- Preparar el aliño batiendo el aceite, vinagre, sal y pimienta. Añadir semillas si se desea.
- Verter el aliño sobre la ensalada y mezclar bien con dos cucharas.
- Dejar reposar en la nevera unos minutos para que los sabores se integren.
- Servir fría como entrante o acompañamiento.
Consejos técnicos:
- La col debe cortarse lo más fino posible para que resulte tierna.
- Usar remolacha cocida facilita el proceso y evita manchas.
- Aliñar justo antes de servir mantiene la textura crujiente de la col.
- Si quieres un extra de frescor, añade unas hojas de perejil picado.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde para 4 personas como entrante o para 2 si es plato único.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 90 kcal
- Proteínas: 2 g
- Hidratos de carbono: 14 g
- Grasas: 4 g
- Fibra: 4 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Esta ensalada se conserva en la nevera hasta 2 días en un recipiente hermético. Es ideal prepararla el mismo día para mantener la textura crujiente de la col.