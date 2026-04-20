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Ensalada de remolacha, zanahoria y col: la receta llena de nutrientes para abrir comidas

La mezcla de los tres vegetales aporta dulzura, suavidad y un toque crujiente

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Ensalada de remolacha
Ensalada de remolacha, zanahoria y col (Freepik)

La ensalada de remolacha, zanahoria y col es una combinación fresca, colorida y llena de matices que conquista por la vista y por el paladar. La dulzura de la remolacha se equilibra con el toque crujiente y ligeramente dulce de la zanahoria, mientras que la col aporta suavidad.

Es una opción nutritiva para abrir comidas o como plato principal en días en los que apetece algo fresco y saludable. Además, esta ensalada destaca por sus beneficios nutricionales, ya que es rica en vitaminas, antioxidantes y fibra.

Receta de ensalada de remolacha, zanahoria y col

La ensalada de remolacha, zanahoria y col es básica y rápida: consiste en mezclar los tres vegetales rallados o cortados en juliana fina y aliñarlos con una vinagreta clásica. La técnica principal es el corte fino y el aliño, que potencia el frescor y permite que los sabores se integren a la perfección.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 20 minutos
  • Preparación: 15 minutos
  • Reposo (opcional para que coja sabor): 5 minutos

Ingredientes

  • 2 remolachas cocidas medianas
  • 2 zanahorias grandes
  • 1/2 col pequeña (repollo blanco)
  • 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
  • 2 cucharadas de vinagre de vino o de manzana
  • Sal fina al gusto
  • Pimienta negra molida al gusto
  • (Opcional) 1 cucharadita de semillas de sésamo o comino

Cómo hacer ensalada de remolacha, zanahoria y col, paso a paso

  • Pelar las remolachas cocidas y rallarlas o cortarlas en tiras finas.
  • Pelar las zanahorias y rallarlas o cortarlas igual que la remolacha.
  • Retirar las hojas exteriores de la col, lavarla y cortarla en juliana muy fina.
  • Mezclar los tres vegetales en un bol grande.
  • Preparar el aliño batiendo el aceite, vinagre, sal y pimienta. Añadir semillas si se desea.
  • Verter el aliño sobre la ensalada y mezclar bien con dos cucharas.
  • Dejar reposar en la nevera unos minutos para que los sabores se integren.
  • Servir fría como entrante o acompañamiento.

Consejos técnicos:

  • La col debe cortarse lo más fino posible para que resulte tierna.
  • Usar remolacha cocida facilita el proceso y evita manchas.
  • Aliñar justo antes de servir mantiene la textura crujiente de la col.
  • Si quieres un extra de frescor, añade unas hojas de perejil picado.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 4 personas como entrante o para 2 si es plato único.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 90 kcal
  • Proteínas: 2 g
  • Hidratos de carbono: 14 g
  • Grasas: 4 g
  • Fibra: 4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Esta ensalada se conserva en la nevera hasta 2 días en un recipiente hermético. Es ideal prepararla el mismo día para mantener la textura crujiente de la col.

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