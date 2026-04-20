Ensalada de remolacha, zanahoria y col: la receta llena de nutrientes para abrir comidas

Ensalada de remolacha, zanahoria y col (Freepik)

La ensalada de remolacha, zanahoria y col es una combinación fresca, colorida y llena de matices que conquista por la vista y por el paladar. La dulzura de la remolacha se equilibra con el toque crujiente y ligeramente dulce de la zanahoria, mientras que la col aporta suavidad.

Es una opción nutritiva para abrir comidas o como plato principal en días en los que apetece algo fresco y saludable. Además, esta ensalada destaca por sus beneficios nutricionales, ya que es rica en vitaminas, antioxidantes y fibra.

Receta de ensalada de remolacha, zanahoria y col

La ensalada de remolacha, zanahoria y col es básica y rápida: consiste en mezclar los tres vegetales rallados o cortados en juliana fina y aliñarlos con una vinagreta clásica. La técnica principal es el corte fino y el aliño, que potencia el frescor y permite que los sabores se integren a la perfección.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 20 minutos

Preparación: 15 minutos

Reposo (opcional para que coja sabor): 5 minutos

Ingredientes

2 remolachas cocidas medianas

2 zanahorias grandes

1/2 col pequeña (repollo blanco)

3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

2 cucharadas de vinagre de vino o de manzana

Sal fina al gusto

Pimienta negra molida al gusto

(Opcional) 1 cucharadita de semillas de sésamo o comino

Cómo hacer ensalada de remolacha, zanahoria y col, paso a paso

Pelar las remolachas cocidas y rallarlas o cortarlas en tiras finas.

Pelar las zanahorias y rallarlas o cortarlas igual que la remolacha .

Retirar las hojas exteriores de la col, lavarla y cortarla en juliana muy fina.

Mezclar los tres vegetales en un bol grande.

Preparar el aliño batiendo el aceite, vinagre, sal y pimienta. Añadir semillas si se desea.

Verter el aliño sobre la ensalada y mezclar bien con dos cucharas.

Dejar reposar en la nevera unos minutos para que los sabores se integren.

Servir fría como entrante o acompañamiento.

Consejos técnicos:

La col debe cortarse lo más fino posible para que resulte tierna.

Usar remolacha cocida facilita el proceso y evita manchas.

Aliñar justo antes de servir mantiene la textura crujiente de la col.

Si quieres un extra de frescor, añade unas hojas de perejil picado.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 4 personas como entrante o para 2 si es plato único.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 90 kcal

Proteínas: 2 g

Hidratos de carbono: 14 g

Grasas: 4 g

Fibra: 4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Esta ensalada se conserva en la nevera hasta 2 días en un recipiente hermético. Es ideal prepararla el mismo día para mantener la textura crujiente de la col.