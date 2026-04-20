Primer día de la regularización presencial de migrantes: esperas de “más de cuatro horas” en Barcelona frente a la fluidez en otras comunidades

Este lunes ha arrancado el proceso presencial para la regularización extraordinaria de migrantes en España, una jornada que ha dejado un panorama muy desigual: largas colas y esperas por un lado, y normalidad y tranquilidad en otros.

El primer lugar en el que se ha visto movimiento ha sido en Cataluña, donde centenares de personas se concentraron desde la madrugada en el recinto ferial La Farga, en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), para conseguir la documentación necesaria para iniciar el procedimiento. Parte de los solicitantes ha llegado a pasar la noche allí para asegurarse un puesto en la fila. Entre los requisitos figuran el informe de vulnerabilidad y el certificado de empadronamiento, documentos clave para acceder al trámite de regularización.

Quienes se han acercado a la oficina de Atención a la Ciudadanía de la Plaza Sant Miquel, en Barcelona, también han sufrido largas esperas. Algunas personas han asegurado que el tiempo de espera superó “más de cuatro horas”, según declaraciones a Europa Press. Una situación muy distinta a la que han vivido en oficinas de Correos y sedes de ONGs, donde la exigencia de cita previa y de acudir obligatoriamente con toda la documentación preparada ha permitido agilizar el proceso y evitar aglomeraciones.

Tranquilidad y buena organización en prácticamente todas las oficinas

En Galicia, tanto en dependencias de la Seguridad Social como en las oficinas de Correos, la jornada ha transcurrido con “total normalidad” y apenas ha habido afluencia de solicitantes. Algo parecido ha ocurrido en Cantabria, donde las oficinas de Correos han atendido exclusivamente con cita previa y no se han formado colas, aunque sí se han detectado fallos puntuales en el sistema informático.

Por otro lado, en Castilla-La Mancha la situación ha variado según la provincia. En Albacete, más de un centenar de migrantes se han concentrado ante la Oficina Municipal de Atención Ciudadana, mientras que en Cuenca la jornada ha sido más tranquila, aunque con dudas por parte de los solicitantes sobre el inicio del procedimiento y la documentación a presentar, en especial el certificado de vulnerabilidad.

El Gobierno de España ha aprobado un proceso de regularización extraordinaria que beneficiará a medio millón de migrantes. En este vídeo te explicamos todos los detalles: quiénes pueden solicitarla, los requisitos de residencia y penales, y los plazos para presentar la solicitud.

Más al norte, en Castilla y León, se han producido incidencias técnicas. Los trámites en Valladolid han sufrido retrasos por problemas informáticos, pero la organización del proceso con cita previa ha permitido que la atención se haya producido de manera ordenada y con un ambiente de esperanza. Los solicitantes expresaron a Europa Press su deseo de acceder a un “buen trabajo”, vivir “más tranquilos” y “aportar al país”.

Mientras tanto, en la Comunidad de Madrid, la normalidad ha sido la tónica dominante de la mayoría de las oficinas de Correos, especialmente en las de Julián Besteiro (Tetuán) y Maudes (Chamberí), donde no se han producido colas a primera hora. En la oficina de Jacinto Verdaguer se ha implementado durante todo el día un sistema de tres ventanillas dedicadas a la tramitación de solicitudes. Desde el Ayuntamiento de la capital han hablado de un “aumento exponencial” de las solicitudes, que pasaron de 1.500 diarias la semana pasada a 4.000 tras la entrada en vigor del decreto y hasta 5.500 al día siguiente.

Contrastes en la costa y las islas

En la costa, la alta demanda recibida en la Comunidad Valenciana se ha reflejado en las largas colas desde por la mañana, sobre todo en edificios municipales de Valencia, como en la Plaza del Ayuntamiento o en Amadeo de Saboya. Allí, cientos de personas esperaban para reunir la documentación requerida.

Después, la jornada de La Rioja se ha vivido con mucha ilusión. Entre los primeros solicitantes han estado Stevens y Esteban, ambos colombianos, y Betty, de nacionalidad peruana, quienes presentaron su solicitud en una oficina de Correos de Logroño con la esperanza de “tener una vida mejor”.

En Baleares, varias decenas de personas han empezado los trámites con la expectativa de conseguir empleo o mejorar su seguridad personal. Algunos de los casos recogidos por Europa Press son los de Johny y Paola, una pareja de Colombia que llegó a Mallorca tras huir de la violencia. Él ha trabajado sin papeles, en la economía sumergida, y hace poco que firmó un contrato como repartidor al solicitar protección internacional, mientras que ella espera que la regularización por unidad familiar le permita acceder por primera vez a un permiso laboral.

Las Islas Canarias han sido uno de los territorios donde la jornada ha transcurrido con mayor tranquilidad. Se estima que el proceso de regularización podría afectar a unas 40.000 personas en el archipiélago. Las 24 oficinas de Correos y los puntos de la Seguridad Social mantuvieron la atención sin colas, salvo alguna espera puntual en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. La amplitud del plazo, hasta el 30 de junio, y el sistema de cita previa han contribuido a evitar incidencias.

Una oficina de Correos de Valladolid en el primer día para pedir la regularización de extranjeros. (CLAUDIA ALBA/PHOTOGENIC - EUROPA PRESS)

Asesoramiento social ante el volumen de solicitudes

El operativo se va a desarrollar en más de 370 oficinas de Correos, más de 60 oficinas de la Seguridad Social y cinco oficinas de Extranjería ubicadas en Madrid, Alicante, Valencia, Almería y Murcia. Las autoridades han reiterado que la atención se realiza únicamente con cita previa y en horarios específicos: de 8:30 a 17:30 en Correos, y de 16:00 a 19:00 en la Seguridad Social y Extranjería.

Desde el ámbito social, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha pedido “paciencia” ante la “afluencia muy numerosa” de personas en sus sedes. “Las organizaciones hacemos un llamamiento a la paciencia en un proceso complejo. Estamos convencidos de que toda persona que reúna requisitos podrá solicitarlo a tiempo”, trasladó la entidad. CEAR alertó también del aumento de solicitudes del certificado de vulnerabilidad, aunque no siempre es necesario para la tramitación.

La organización Accem señaló que la situación en sus oficinas es de “relativa tranquilidad”, aunque prevé un incremento del volumen de trabajo en las próximas semanas. Las consultas se centran en dudas sobre documentación, vías de acceso y el informe de vulnerabilidad. Tanto CEAR como Accem forman parte del Registro de Colaboradores de Extranjería, compuesto por entidades sociales y sindicatos que ofrecen asesoramiento gratuito.

En el plano sindical, los líderes de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, reclamaron un refuerzo inmediato de los recursos humanos y materiales. Álvarez, en rueda de prensa, exigió a la Fiscalía que investigue la existencia de redes que trafican con citas para migrantes: “Hoy hemos conocido webs que se dedican a traficar con las citas para los migrantes”, afirmó el secretario general de UGT, quien pidió a la Administración de Justicia que “actúe de oficio”.

Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) advirtió sobre problemas informáticos y falta de personal. La central sindical reportó “fallos reiterados” en el sistema informático en diferentes puntos del país, lo que ha supuesto demoras en los expedientes y, en el caso de Granada, el cierre temporal de una oficina.