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Una mujer consigue proteger a un animal asociado con la brujería en Nigeria con campañas de prevención de incendios forestales: “Era un problema de la comunidad; ese fue el gancho”

El proyecto nace tras avistar a la especie en el Santuario de Vida Silvestre de la Montaña Afi, tras casi medio siglo sin avistamientos en la región

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Una mujer consigue proteger a un animal asociado con la brujería en Nigeria con campañas de prevención de incendios forestales
Iroro Tanshi libera a un murciélago tras recopilar datos morfométricos en la aldea de Etankpini, en Odukpani (Montaje Infobae)

En las remotas selvas del sureste de Nigeria, una científica ha logrado proteger a una de las especies más amenazadas del mundo. La iniciativa, liderada por Iroro Tanshi, ha transformado la percepción social sobre los murciélagos, tradicionalmente vinculados a la brujería en la región, mediante campañas comunitarias de prevención de incendios forestales. Concretamente, el murciélago de hoja redonda de cola corta (Hipposideros curtus) es uno de los casos más críticos de conservación. Esta especie africana, con una población estimada de menos de 1.500 individuos a nivel mundial, depende de bosques primarios intactos y cuevas no perturbadas.

Pero en 2016, Iroro Tanshi confirmó la presencia de la especie en el Santuario de Vida Silvestre de la Montaña Afi, tras casi medio siglo sin avistamientos en la región. Esto debería haber sido “una gran noticia de primera plana”; sin embargo, había una “situación grave”, que los había hecho llegar hasta allí: “Incendios forestales” que destruyeron parte del bosque, afirmó la nigeriana en el podcast Focus on Africa de la BBC.

Una mujer consigue proteger a un animal asociado con la brujería en Nigeria con campañas de prevención de incendios forestales
Iroro Tanshi posa para una foto junto a un murciélago de hoja redonda gigante poco después de sacarlo de una red de niebla en la aldea de Etankpini, en Odukpani (Etinosa Yvonne de The Goldman Environmental Prize)

En Nigeria, los murciélagos suelen asociarse con la brujería y son temidos o rechazados por muchos habitantes. Un estigma que ha dificultado hasta ahora sus esfuerzos de conservación. En cambio, Tanshi, investigadora postdoctoral en la Universidad de Washington, logró que la población se vinculara con su proyecto por los intereses comunitarios: “El problema de los incendios forestales también era un problema de la comunidad; ese fue el gancho”. Gracias a su iniciativa, además, ha obtenido el Premio Medioambiental Goldman 2026.

Sistemas de alerta con la colaboración de los ciudadanos

El Santuario de Vida Silvestre de la Montaña Afi, de 24.700 acres, fue creado en el año 2000 para proteger especies en peligro. En sus alrededores viven unas 27.000 personas distribuidas en 16 comunidades rurales, dedicadas principalmente a la agricultura de subsistencia. Las quemas controladas forman parte de sus técnicas agrícolas, pero el cambio climático y la disminución de áreas forestales han incrementado la frecuencia y el alcance de los incendios, convirtiéndolos en una amenaza para la biodiversidad local.

Una mujer consigue proteger a un animal asociado con la brujería en Nigeria con campañas de prevención de incendios forestales
Iroro Tanshi libera a un murciélago tras recopilar datos morfométricos en la aldea de Etankpini, en Odukpani (Etinosa Yvonne de The Goldman Environmental Prize)

De hecho, su equipo sospecha que el incendio que dio origen a su proyecto fue provocado por un agricultor que intentaba despejar un terreno cerca del bosque. “Ese incendio ardió durante unas tres semanas hasta que llegaron las lluvias. No había nada que la gente pudiera hacer; simplemente lo observábamos todos los días”, ha explicado la científica. Frente a este desafío, Iroro Tanshi y la Organización para la Conservación de Pequeños Mamíferos (SMACON), que cofundó en 2016, lanzaron la Campaña Cero Incendios Forestales.

Este programa incluyó encuestas sobre las causas de los incendios, análisis de normativas y la capacitación de agricultores y líderes comunitarios en buenas prácticas. De acuerdo con la organización que le ha otorgado el Premio Goldman, el equipo de Tanshi desarrolló sistemas de alerta temprana con estaciones meteorológicas, señalización codificada y patrullas de “guardianes forestales” equipados para actuar en días de alto riesgo. La campaña ha tenido un impacto tangible. Entre enero de 2022 y mayo de 2025, las brigadas comunitarias evitaron incendios graves en el santuario y sus alrededores. Pero Tanshi considera que los vecinos colaboran con el proyecto porque “también quieren solucionar el problema de los incendios forestales en sus granjas”.

Una mujer consigue proteger a un animal asociado con la brujería en Nigeria con campañas de prevención de incendios forestales
Iroro Tanshi alimenta con una solución de agua azucarada a un murciélago de pelaje suave angoleño (Myonycteris angolensis) durante la recopilación de datos morfométricos en la aldea de Etankpini, en Odukpani (Etinosa Yvonne de The Goldman Environmental Prize)

“Casi imposible ignorarlos”

Los proyectos de Tanshi se han expandido incluso a la educación. El equipo de SMACON desarrolló programas para niños en las escuelas locales, integrando la importancia de los murciélagos en los ecosistemas de Nigeria. “No rehuimos esas conversaciones”, ha afirmado, pese a los mitos y miedos asociados a este animal. Al final, “la manteca de karité que mucha gente usa, ya sea en su forma pura o en productos cosméticos en todo el mundo, se debe a los murciélagos, que dispersan las semillas del árbol”.

Al conocer que su trabajo ha despertado el interés internacional, la científica ha declarado: “Hay muy pocas cosas en este mundo que te indiquen mejor que el trabajo que estás haciendo tiene relevancia global que cosas como esta”. Para Tanshi, el objetivo trasciende la protección de una especie: “Desempeñan tantos papeles cruciales que resulta casi imposible ignorarlos”, ha añadido.

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