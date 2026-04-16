El equipo médico de ‘Supervivientes’ considera que Jaime Astrain puede continuar pese a su lesión de rodilla

Astrain reconoce que le duele al andar y se siente un lastre (Supervivientes)

La continuidad de Jaime Astrain en ‘Supervivientes 2026’ ha quedado comprometida tras el comunicado del equipo médico del programa, que ha descartado la gravedad de la lesión crónica de rodilla alegada por el concursante como motivo para solicitar su expulsión.

Astrain, que lleva días insistiendo en su deseo de abandonar el concurso, ha encontrado la negativa de la organización pese a sus reiteradas manifestaciones de dolor y limitaciones físicas, lo que sitúa tanto su estado como el desarrollo del programa en el centro del debate.

El equipo médico de ‘Supervivientes 2026’ ha realizado todas las pruebas pertinentes a Jaime Astrain y ha concluido que la lesión en la rodilla que sufre desde hace años no supone un impedimento para que siga participando en el concurso.

Según el equipo responsable, “las molestias han sido revisadas al milímetro y siguen siendo las mismas que cuando llegó y no le impiden participar”. Esta conclusión ha sido comunicada públicamente en la gala más reciente, generando un amplio debate por el contraste entre el informe sanitario y las sensaciones físicas descritas por el propio Astrain.

El desgaste físico intensifica las molestias

El exfutbolista, que ha padecido molestias en la rodilla desde los 22 años y ha atravesado múltiples intervenciones y tratamientos, mantiene que la situación tras varias semanas en los Cayos Cochinos ha empeorado. Según ha explicado ante sus compañeros, la pérdida de masa muscular, consecuencia directa del exigente ritmo de vida del concurso, ha reducido la estabilidad en su articulación.

El propio Jaime Astrain ha insistido en que “cuando pierdes masa muscular pierdes estabilidad en la rodilla, no puedes comer ni descansar”. Además, relató que, días antes de viajar a Honduras, se inyectó corticoides para aliviar los síntomas, y que en la actualidad “me duele al andar y en esta arena blanda. Me siento un lastre en la playa, que no puedo subir ni a por leña”.

Jaime Astrain en 'Supervivientes 2026' (Mediaset)

El caso de Jaime Astrain se distingue porque, pese a tratarse de una lesión arrastrada durante años y documentada en su historial, tanto el equipo de producción de ‘Supervivientes’ como los médicos del programa consideran que no existe agravación clínica que justifique una baja forzosa.

El presentador Jorge Javier Vázquez leyó en directo el comunicado oficial: “El equipo médico confirma que su lesión sigue siendo la misma que cuando llegó y que no le impide su participación en el programa”. Esta declaración añade que todos los análisis realizados a lo largo de los últimos días descartan complicaciones, trasladando el peso de la decisión final a la audiencia y a la voluntad del propio concursante.

Lidia Torrent y Jaime Astrain en 'Supervivientes 2026' (Mediaset)

En paralelo, familiares y personas cercanas a Astrain han dado su opinión sobre la controversia. Su suegra Elsa Anka, presente en el plató, ha defendido que la lesión de rodilla del exfutbolista exige una musculatura que la sostenga y ha subrayado el desgaste físico sufrido en el reality. “La lesión es la que es cuando entró, ¿tiene masa muscular que la sostenga? No”, resumió en plató para que los espectadores comprendiesen la magnitud de las molestias.

Por su parte, Lidia Torrent, pareja de Astrain, ha respaldado su actitud tras regresar de una visita a Honduras. “Lo tengo clarísimo, no va a tirar la toalla porque sí. Si se ve incapaz de rendir, no quiere ser un lastre”, declaró en Confi TV, y consideró “incongruente” que el público no le expulsara después de su petición.

Decisión en el aire

Aunque el cuadro clínico oficial se mantiene inalterado desde el inicio del concurso, el propio Astrain expone sensaciones muy distintas. “No es así, le puedes preguntar a cualquier traumatólogo: cuando pierdes masa muscular, pierdes la estabilidad de la rodilla y no puedes potenciar, comer bien o descansar”, respondió ante cámaras tras conocer el comunicado.

Al persistir las diferencias de criterio y mientras la audiencia ha decidido la continuidad de Alba Paul —de manera que el exfutbolista sigue nominado junto a Toni Elías—, el programa ha anunciado que si el público decide no expulsarle, habrá que adoptar una decisión conjunta con la dirección sobre el futuro del concursante.

Supervivientes es un reality de Telecinco donde famosos conviven en una isla de Honduras enfrentando pruebas, hambre y aislamiento. Compiten por recompensas y se someten a nominaciones y expulsiones decididas por el público. Con varias galas semanales, como Conexión Honduras, el formato combina aventura, estrategia y espectáculo, y finaliza con un ganador elegido por votación.

A pesar del diagnóstico estable, la percepción de Jaime Astrain sobre sus limitaciones diarias define el conflicto. El exjugador ha expresado que la combinación de pérdida de fuerza, dificultad para dormir y comida insuficiente agrava el riesgo para su rodilla. “En cualquier movimiento se me puede ir la rodilla, no la tengo igual”, ha confesado. Incluso ha destacado las dificultades adicionales que implica moverse por la arena y ha detallado que el simple hecho de caminar puede suponer un desafío.

El programa, consciente de que el dolor crónico es una experiencia subjetiva que escapa a las pruebas objetivas, ha subrayado oficialmente: “mantiene que tiene dolor y es algo que no podemos medir. Habrá que tomar una decisión”. La situación queda así en manos de la futura decisión entre dirección y participante, en función del próximo resultado de la audiencia.