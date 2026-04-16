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La casa de Jaime Astrain y Lidia Torrent en Madrid a la que el exfutbolista quiere volver tras pedir su expulsión de ‘Supervivientes’

La pareja de la que fuera presentadora de ‘First Dates’ ha sufrido un percance en su paso por Honduras y ha pedido poner fin a su aventura en el formato de Mediaset

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Lidia Torrent y Jaime Astrain en 'Supervivientes 2026' (Mediaset)
Lidia Torrent y Jaime Astrain en 'Supervivientes 2026' (Mediaset)

Después de haber protagonizado un romántico reencuentro con su pareja, Lidia Torrent, en Supervivientes 2026, Jaime Astrain ha transmitido su decisión de poner fin a su aventura en Cayos Cochinos y ha pedido la expulsión. ¿El motivo? El intenso dolor que le provocan sus problemas de rodillas.

Hasta ahora, el exfutbolista se había mostrado como uno de los pesos pesados de la edición debido a su fortaleza física. Sin embargo, ha sufrido un contratiempo que le ha obligado a ausentarse durante el juego de recompensa ‘El Partenón “Nunca, nunca me hubiera imaginado pedir algo así, pero no puedo más. Por favor, no me salvéis porque la rodilla ya ha dicho hasta aquí“, comunicó, agregando que ”necesito volver a España y empezar con la rehabilitación".

Jaime Astrain en 'Supervivientes 2026' (Mediaset)
Jaime Astrain en 'Supervivientes 2026' (Mediaset)

“Habéis visto que ya no puedo hacer ni juegos, soy un lastre para mi equipo tanto aquí como en la playa y prefiero que se queden mis compañeros que pueden seguir a que me quede yo aquí”, confesó a la audiencia, agregando que “sintiéndolo mucho, de verdad, creo que se ha terminado aquí mi etapa. Aunque queda por ver si la noche de este jueves, 16 de abril, los telespectadores dejarán que el empresario continúe en Cayos Cochinos o, por el contrario, regrese a España junto a Lidia Torrent y su hija, la pequeña Elsa, cuyo nombre rinde homenaje a su abuela materna.

Grandes ventanales y estilo nórdico con toques naturales

La historia personal y familiar de Lidia Torrent y Jaime Astrain se consolida lejos de los focos, pero con la calidez de un hogar que refleja cada etapa de su relación. La pequeña nació un año después de que ambos comenzaran su relación, en un momento en el que la vida sentimental de la presentadora daba un giro definitivo tras su ruptura con Matías Roure, conocido por ser el camarero en el programa First Dates. Apenas dos meses después de aquella separación, el destino cruzó a Torrent con Astrain, dando inicio a una historia que, con el paso del tiempo, se ha fortalecido.

Hoy, la familia al completo reside en una vivienda situada en el centro de Madrid, un espacio que han definido como el hogar de sus sueños. Así lo expresaron públicamente en sus redes sociales: “Nos sentimos muy satisfechos con nuestro hogar. No sabemos qué nos deparará el futuro: ¿ampliaremos la familia?, ¿seguiremos aquí? Pero en este preciso momento, este es el hogar con el que soñábamos y estamos muy felices por haberlo hecho realidad, porque esta es la casa en la que nuestra hija crecerá”.

La casa de Lidia Torrent y Jaime Astrain en Madrid (Instagram / @lidiatorrentanca)
La casa de Lidia Torrent y Jaime Astrain en Madrid (Instagram / @lidiatorrentanca)

La vivienda, ubicada en el parque Berlín, en el distrito de Ciudad Jardín, destaca por su estilo moderno y luminoso, con estancias diáfanas donde predomina el blanco, aportando amplitud y serenidad. El salón se erige como el epicentro de la vida familiar: un amplio sofá en tono gris perla preside el espacio, convirtiéndose en el lugar donde comparten momentos cotidianos. Frente a él, dos mesas nido con superficie de mármol claro y estructura negra aportan un matiz industrial, en armonía con una alfombra en tonos similares.

El comedor continúa esa línea estética con una mesa robusta de madera blanca maciza, decorada con sutiles motivos geométricos, acompañada de sillas en tonos beige con respaldo ondulado. La estancia se completa con un aparador tallado y un espejo redondo de perfil negro, elementos que refuerzan el equilibrio visual del conjunto.

El dormitorio, por su parte, apuesta por el minimalismo: tonos neutros, textiles suaves y un cabecero tapizado en beige configuran un ambiente pensado para el descanso. La cocina, otro de los espacios clave, refleja una de las grandes pasiones de Torrent: la alimentación saludable. “Últimamente, he descubierto que mi plato estrella es el tartar de salmón. Para el día a día, me gusta hacerme ensaladas muy variadas. Luego, salmón al horno, pasta… ¡Vais a pensar que vaya cocinera! Pero se puede jugar mucho con las ensaladas e ingredientes. Por ejemplo, pepino con fresa”, explicó en una entrevista para ¡Hola!

La casa de Lidia Torrent y Jaime Astrain en Madrid (Instagram / @lidiatorrentanca)
La casa de Lidia Torrent y Jaime Astrain en Madrid (Instagram / @lidiatorrentanca)

Para la decoración del hogar, la pareja confió en especialistas que lograron imprimir un estilo nórdico con toques naturales. La luz natural, que entra a raudales por grandes ventanales, se convierte en un elemento protagonista, al igual que los aromas. Optaron por una fragancia de algodón para toda la casa. Los tonos neutros —beige, gris y blanco— dominan cada rincón en forma de textiles y elementos decorativos, acompañados de plantas artificiales y piezas cerámicas que contrastan con la calidez de la madera.

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