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Edurne, Luis Fonsi y Antonio Orozco presentan la nueva temporada de ‘La Voz Kids’ en ‘El Hormiguero’: el “megabloqueo” se suma como nueva dinámica

Los coaches anticipan una edición marcada por la competencia, el humor y nuevas reglas que transforman la estrategia del programa

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Ana Mena, ausente en el plató, fue protagonista de bromas y elogios por parte de sus compañeros
El programa estrena el “megabloqueo”, una dinámica que cambia las estrategias entre los coaches (El Hormiguero)

El debut conjunto de Edurne, Luis Fonsi y Antonio Orozco en el plató de ‘El Hormiguero’ ha marcado el arranque de la promoción oficial de la nueva temporada de ‘La Voz Kids’, cuyo estreno nacional está fijado para el sábado, 9 de mayo.

Durante la emisión del lunes 20 de abril, los tres coaches han detallado los entresijos y las rivalidades que se viven entre bastidores, en una entrevista que ha servido para evidenciar la intensidad competitiva y el ambiente casi familiar que reina en el programa.

La ausencia de Ana Mena —cuarta coach del concurso— se ha convertido en el eje de buena parte de la conversación. “Ana Mena no ha podido venir porque está rodando. Se ha disculpado, pero no sé si perdonarla”, ha manifestado el presentador Pablo Motos, introduciendo así el tono distendido que ha presidido toda la charla.

Anécdotas, rivalidad y nuevas reglas

La anécdota más personal de la noche la ha compartido Antonio Orozco, quien ha relatado que, por problemas de visión y tras quitarse las gafas, en una ocasión indicó a una niña que pasara de fase y después no la reconoció, derivando en “revuelvo en el plató”, y que en la playa llegó a llevarse “un niño a mi toalla que no era el mío”, según ha contado el propio Orozco.

El esperado retorno de ‘La Voz Kids’ no solo viene acompañado de historias detrás de las cámaras, sino que introduce nuevas dinámicas en el formato. Entre ellas destaca la figura del “megabloqueo”, un recurso que permite a cada coach inutilizar a todos sus compañeros durante una única ocasión por edición.

Edurne celebró el uso del “mini mandito” para silenciar a sus compañeros durante las audiciones
Luis Fonsi destacó la profesionalidad y madurez de los niños participantes en la edición Kids (El Hormiguero)

Orozco ha recalcado que “el megabloqueo es una cosa que he sufrido en mis carnes y que utilizan mis compañeros para bloquear a todos. Solo hay uno por edición”. Si bien esta estrategia ya ha generado tensiones en el grupo, Edurne ha incidido en que para ella lo más divertido ha sido disponer de un “mini mandito” con el que puede silenciar a sus compañeros durante el proceso de selección, asegurando: “Es genial porque, conociéndoles cómo se ponen cuando quieren a un niño, les silencias. Puedes hablar tranquila y sola”, según ha relatado la cantante.

La competencia entre los coaches ha sido uno de los asuntos más destacados de la entrevista, con Luis Fonsi situando a Antonio Orozco como “el más competitivo”, y subrayando que “además, esta edición llegaba al plató gritando: ‘Estoy en mi prime’”. Esta afirmación ha encontrado respuesta en Edurne, quien ha corroborado el carácter combativo del barcelonés y ha añadido: “Me has bloqueado muchísimo. Me considero competitiva, pero el nivel de Antonio es otro nivel”.

Jamones, arrepentimiento y espíritu de equipo

Orozco no ha rehuido el debate y ha admitido que “hago cosas que están mal. Por ejemplo, le regalo jamones a todo el equipo. Yo cuando llega ‘La Voz’ y llegan las finales compro cientos de jamones y se los regalo a la gente, a las cámaras, a los músicos. Y tengo que decir que va funcionando”.

Por su parte, Fonsi ha compartido que en la edición ‘Kids’ ha sentido una ternura especial: “Es la primera vez que hago la kids y he quedado completamente enamorado del formato, del talento, de la profesionalidad de los niños. Y de su madurez. Ellos nos daban fuerza a nosotros”, ha declarado.

Orozco confesó regalar jamones al equipo como parte de sus tácticas durante el concurso
La complicidad y los piques entre los coaches marcan el ambiente de la nueva temporada (El Hormiguero)

El programa ha implementado también el llamado “botón del arrepentimiento”, diseñado para aquellos momentos en los que ningún coach se gira y, tras escuchar al niño, el jurado reconoce su error. “Este me gustó mucho. Es un botón que utilizar cuando nadie se gira. Después hablamos con el niño y nos damos cuenta de que cometimos un error. Solo hay uno por equipo y entonces el niño pasa a la siguiente fase”, ha detallado Fonsi, calificándolo como “muy bonito”.

En relación con la participación de Ana Mena, sus compañeros han coincidido en resaltar su capacidad y su fuerte perfil competitivo. Los presentes han señalado que “ha demostrado un gen competitivo muy grande y… ha dado mucha guerra”. Antonio Orozco ha matizado que “es absolutamente impactante escuchar su voz en directo”, y tanto Luis Fonsi como Edurne han valorado su conexión inmediata con los niños y el trabajo en equipo.

La presentadora de 'La Voz' nos habla de las novedades del programa así como de su relación con las audiencias y su papel en el formato.

La sintonía entre los coaches ha quedado reflejada tanto en las bromas cruzadas —“Podemos hablar de ella como si estuviera aquí toda la noche”, ha sugerido Orozco con respecto a la ausencia de Ana Mena— como en la espontaneidad de las respuestas sobre sus propios actos en el concurso, desde pactos “de chicas contra chicos” —desmentidos por todos— hasta la confesión de que “yo me pico en todas” por parte de Orozco.

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