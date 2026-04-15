Avance de ‘La Promesa’ del jueves 16 de abril: la impactante confesión de Ricardo y la inquietante llegada del duque de Carril

La Promesa: Ricardo mintió en su versión respecto a Ana. (RTVE)

La intensidad no da tregua en La Promesa, que atraviesa una de sus semanas más decisivas. Los acontecimientos vividos en los últimos capítulos han ido elevando la tensión hasta límites insospechados, dejando a los personajes al borde del abismo tanto en lo emocional como en lo personal. Amores que se rompen, alianzas inesperadas y secretos que amenazan con salir a la luz han marcado el pulso de la ficción en estos días.

El arranque de la semana estuvo protagonizado por el estallido de Julieta, que no dudó en señalar a Manuel como responsable indirecto de los problemas económicos de su marido tras su relación con el duque de Carril. Aunque él intentó defenderse, la desconfianza ya estaba sembrada. En paralelo, las dudas de Pía sobre Ricardo han ido creciendo capítulo a capítulo, mientras él insiste en mantener su versión de los hechos.

En el plano sentimental, la ruptura entre Curro y Ángela ha sido uno de los golpes más duros. La falta de confianza ha terminado por separarles, alimentada además por las influencias externas de quienes no ven con buenos ojos su relación. Mientras tanto, en el servicio, María ha tomado una de las decisiones más drásticas de la semana: abandonar el palacio. Su embarazo y la presión que siente han sido determinantes para dar este paso, pese a los intentos de quienes la rodean por hacerla cambiar de opinión.

La Promesa: Julieta. (RTVE)

El martes trajo consigo nuevas grietas en la familia. La reputación de Martina quedó seriamente dañada tras la publicación de un artículo crítico, provocando incluso que Alonso le retirara su apoyo. A esto se sumó la sorprendente evolución de Julieta, que comenzó a replantearse su postura hacia Manuel al descubrir manipulaciones externas, dando paso a una complicidad inesperada entre ambos.

Ya el miércoles, las tramas alcanzaron un punto de no retorno. Manuel se vio incapaz de frenar las consecuencias de su acuerdo con el duque de Carril, mientras María seguía firme en su decisión de marcharse, haciendo incluso las maletas. Ni las palabras de Alonso, que llegó a considerarla parte de la familia, lograron detenerla. Además, nuevas sospechas comenzaron a surgir en torno a Vera, dejando entrever que su historia podría esconder mucho más de lo que aparenta.

'La Promesa' es una serie diaria de RTVE

Un jueves marcado por secretos que salen a la luz

El episodio del jueves promete ser uno de los más impactantes de la semana. La tensión estalla en varios frentes y las decisiones de los personajes comienzan a tener consecuencias irreversibles.

Por un lado, Samuel da un paso al frente y se ofrece a sacrificarse para evitar el despido de Petra, en un gesto que demuestra hasta dónde está dispuesto a llegar por proteger a los suyos. Sin embargo, Martina se mantiene firme, dejando claro que no piensa ceder ante presiones y que nadie del servicio será expulsado, al menos por ahora.

En el terreno emocional, Curro y Ángela continúan caminos opuestos. Mientras él recibe consejos que le animan a luchar por recuperar la relación, ella se muestra cada vez más influenciada para no dar marcha atrás. La distancia entre ambos parece agrandarse, complicando cualquier posible reconciliación.

La Promesa: Ricardo mintió en su versión respecto a Ana. (RTVE)

Pero sin duda, uno de los momentos más sobrecogedores llegará de la mano de Ricardo. Acorralado por las sospechas de Pía, el personaje terminará haciendo una confesión inesperada relacionada con la muerte de Ana. Un giro que dejará completamente en shock al ama de llaves y que podría cambiar para siempre el equilibrio dentro del palacio.

Por si fuera poco, la aparición sorpresa del duque de Carril añade aún más inquietud a la trama. Su presencia no pasa desapercibida, especialmente para Vera, con quien protagoniza un tenso encuentro que despierta todas las alarmas. La joven, visiblemente afectada, comienza a temer que su pasado esté a punto de alcanzarla.

Un viernes que promete nuevas revelaciones

El cierre de la semana no rebajará la intensidad. Vera vivirá momentos de auténtica angustia ante la posibilidad de haber sido reconocida, mientras que Pía, incapaz de soportar el peso de lo que acaba de descubrir, dará un paso decisivo: revelar a Curro uno de los secretos mejor guardados del palacio, la verdad sobre la muerte del barón de Linaja.

La Promesa: Curro y Ángela. (RTVE)

Al mismo tiempo, las tensiones económicas seguirán marcando el rumbo de Julieta, que encontrará apoyo en Manuel, reforzando así un vínculo que no deja de crecer. Y en el terreno sentimental, Martina intentará mediar para que Ángela reconsidere su postura con Curro, aunque todo apunta a que ella seguirá firme en su decisión.