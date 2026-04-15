España

Avance de ‘La Promesa’ del jueves 16 de abril: la impactante confesión de Ricardo y la inquietante llegada del duque de Carril

La serie diaria de RTVE vive una semana clave marcada por rupturas, secretos y decisiones que pueden cambiarlo todo en el palacio

Guardar
La Promesa: Ricardo mintió en su versión respecto a Ana. (RTVE)
La Promesa: Ricardo mintió en su versión respecto a Ana. (RTVE)

La intensidad no da tregua en La Promesa, que atraviesa una de sus semanas más decisivas. Los acontecimientos vividos en los últimos capítulos han ido elevando la tensión hasta límites insospechados, dejando a los personajes al borde del abismo tanto en lo emocional como en lo personal. Amores que se rompen, alianzas inesperadas y secretos que amenazan con salir a la luz han marcado el pulso de la ficción en estos días.

El arranque de la semana estuvo protagonizado por el estallido de Julieta, que no dudó en señalar a Manuel como responsable indirecto de los problemas económicos de su marido tras su relación con el duque de Carril. Aunque él intentó defenderse, la desconfianza ya estaba sembrada. En paralelo, las dudas de Pía sobre Ricardo han ido creciendo capítulo a capítulo, mientras él insiste en mantener su versión de los hechos.

En el plano sentimental, la ruptura entre Curro y Ángela ha sido uno de los golpes más duros. La falta de confianza ha terminado por separarles, alimentada además por las influencias externas de quienes no ven con buenos ojos su relación. Mientras tanto, en el servicio, María ha tomado una de las decisiones más drásticas de la semana: abandonar el palacio. Su embarazo y la presión que siente han sido determinantes para dar este paso, pese a los intentos de quienes la rodean por hacerla cambiar de opinión.

La Promesa: Julieta. (RTVE)
La Promesa: Julieta. (RTVE)

El martes trajo consigo nuevas grietas en la familia. La reputación de Martina quedó seriamente dañada tras la publicación de un artículo crítico, provocando incluso que Alonso le retirara su apoyo. A esto se sumó la sorprendente evolución de Julieta, que comenzó a replantearse su postura hacia Manuel al descubrir manipulaciones externas, dando paso a una complicidad inesperada entre ambos.

Ya el miércoles, las tramas alcanzaron un punto de no retorno. Manuel se vio incapaz de frenar las consecuencias de su acuerdo con el duque de Carril, mientras María seguía firme en su decisión de marcharse, haciendo incluso las maletas. Ni las palabras de Alonso, que llegó a considerarla parte de la familia, lograron detenerla. Además, nuevas sospechas comenzaron a surgir en torno a Vera, dejando entrever que su historia podría esconder mucho más de lo que aparenta.

'La Promesa' es una serie diaria de RTVE

Un jueves marcado por secretos que salen a la luz

El episodio del jueves promete ser uno de los más impactantes de la semana. La tensión estalla en varios frentes y las decisiones de los personajes comienzan a tener consecuencias irreversibles.

Por un lado, Samuel da un paso al frente y se ofrece a sacrificarse para evitar el despido de Petra, en un gesto que demuestra hasta dónde está dispuesto a llegar por proteger a los suyos. Sin embargo, Martina se mantiene firme, dejando claro que no piensa ceder ante presiones y que nadie del servicio será expulsado, al menos por ahora.

En el terreno emocional, Curro y Ángela continúan caminos opuestos. Mientras él recibe consejos que le animan a luchar por recuperar la relación, ella se muestra cada vez más influenciada para no dar marcha atrás. La distancia entre ambos parece agrandarse, complicando cualquier posible reconciliación.

La Promesa: Ricardo mintió en su versión respecto a Ana. (RTVE)
La Promesa: Ricardo mintió en su versión respecto a Ana. (RTVE)

Pero sin duda, uno de los momentos más sobrecogedores llegará de la mano de Ricardo. Acorralado por las sospechas de Pía, el personaje terminará haciendo una confesión inesperada relacionada con la muerte de Ana. Un giro que dejará completamente en shock al ama de llaves y que podría cambiar para siempre el equilibrio dentro del palacio.

Por si fuera poco, la aparición sorpresa del duque de Carril añade aún más inquietud a la trama. Su presencia no pasa desapercibida, especialmente para Vera, con quien protagoniza un tenso encuentro que despierta todas las alarmas. La joven, visiblemente afectada, comienza a temer que su pasado esté a punto de alcanzarla.

Un viernes que promete nuevas revelaciones

El cierre de la semana no rebajará la intensidad. Vera vivirá momentos de auténtica angustia ante la posibilidad de haber sido reconocida, mientras que Pía, incapaz de soportar el peso de lo que acaba de descubrir, dará un paso decisivo: revelar a Curro uno de los secretos mejor guardados del palacio, la verdad sobre la muerte del barón de Linaja.

La Promesa: Curro y Ángela. (RTVE)
La Promesa: Curro y Ángela. (RTVE)

Al mismo tiempo, las tensiones económicas seguirán marcando el rumbo de Julieta, que encontrará apoyo en Manuel, reforzando así un vínculo que no deja de crecer. Y en el terreno sentimental, Martina intentará mediar para que Ángela reconsidere su postura con Curro, aunque todo apunta a que ella seguirá firme en su decisión.

Temas Relacionados

La PromesaRTVETVETelevisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Fran Sánchez, psicólogo: ”Hoy en día estamos muy radicalizados con las relaciones. O aguantamos todo o pasamos al otro extremo”

El especialista analiza uno de los factores más dañinos para establecer vínculos amorosos en la actualidad

Fran Sánchez, psicólogo: ”Hoy en día estamos muy radicalizados con las relaciones. O aguantamos todo o pasamos al otro extremo”

El queso semicurado hecho en La Rioja que se ha coronado como uno de los mejores de España: está disponible en supermercados

La edición de Salón Gourmets de 2026 ha acogido el 16.º GourmetQuesos, un concurso que elige los mejores quesos elaborados en España

El queso semicurado hecho en La Rioja que se ha coronado como uno de los mejores de España: está disponible en supermercados

Un ingeniero deja el sector ferroviario para fabricar bicicletas de madera: “Se notan menos los baches, son más cómodas a largo plazo”

El proceso de creación de una bicicleta en el taller comienza con la selección de roble macizo, y el montaje y acabado requieren aproximadamente 40 horas de trabajo

Un ingeniero deja el sector ferroviario para fabricar bicicletas de madera: “Se notan menos los baches, son más cómodas a largo plazo”

“Si lo llego a saber, no vengo”: el tenso intercambio de Ana Rosa Quintana y Ana Milán, que le retira la invitación a su programa entre la ironía y la verdad

Ana Milán ha intentado invitar a Ana Rosa Quintana a su formato de entrevistas ‘Ex. La vida después", pero no ha conseguido su cometido

“Si lo llego a saber, no vengo”: el tenso intercambio de Ana Rosa Quintana y Ana Milán, que le retira la invitación a su programa entre la ironía y la verdad

El FOMO, el concepto viral que no paran de mencionar los jóvenes: qué es y cómo evitar que nos afecte

Se han popularizado diferentes términos anglosajones entre los jóvenes, que hacen que las expresiones como XD o LOL queden prácticamente en la prehistoria digital; pero ahora, los adolescentes utilizan otras palabras que engloban intenciones, sentimientos o acciones

El FOMO, el concepto viral que no paran de mencionar los jóvenes: qué es y cómo evitar que nos afecte
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Vox no sabe si quiere más a papá o a mamá: el partido de Santiago Abascal hace equilibrios entre Donald Trump y Giorgia Meloni

Vox no sabe si quiere más a papá o a mamá: el partido de Santiago Abascal hace equilibrios entre Donald Trump y Giorgia Meloni

Pardo de Vera asegura no haber contratado a Jessica Rodríguez y niega irregularidades en la adquisición de mascarillas: “Ábalos no me llamó jamás”

Ayuso concederá la Medalla de Oro de la Comunidad a María Corina Machado y la Internacional a Edmundo González

El Gobierno de España defiende la pertenencia a la OTAN y la relación con EEUU y subraya que la seguridad “tiene que ser colectiva”

El Gobierno de España ofreció reunirse con María Corina Machado, pero no recibió respuesta

ECONOMÍA

Un ingeniero deja el sector ferroviario para fabricar bicicletas de madera: “Se notan menos los baches, son más cómodas a largo plazo”

Un ingeniero deja el sector ferroviario para fabricar bicicletas de madera: “Se notan menos los baches, son más cómodas a largo plazo”

El PP defenderá en el Congreso juicios exprés para que fondos ‘buitre’, bancos y empresas echen a los okupas de sus viviendas

China destaca a España como un “socio fiable” tras el “gran éxito” de la visita de Pedro Sánchez

Convertir la mierda en oro: el estiércol español salvará a Europa de la falta de fertilizantes químicos por la guerra de Irán

Marroquíes, rumanos, colombianos y venezolanos lideran la filiación de extranjeros a la Seguridad Social, que marca otro récord

DEPORTES

La profecía, el fenómeno viral que da como campeón de Champions League al Real Madrid: más de diez coincidencias y el Bayern en el punto de mira

La profecía, el fenómeno viral que da como campeón de Champions League al Real Madrid: más de diez coincidencias y el Bayern en el punto de mira

Carlos Alcaraz se retira del torneo Conde de Godó de Barcelona debido a las molestias en su muñeca: “Tengo una lesión más seria de lo que esperaba”

A qué hora y dónde ver el partido de vuelta de cuartos de final de la Champions entre el Bayern de Múnich y el Real Madrid

Las palabras de Hansi Flick tras caer eliminados de la Champions: “Estamos decepcionados. Hemos tenido muchas ocasiones”

Atlético de Madrid - FC Barcelona , en directo: el partido de vuelta de cuartos de final de la Champions en vivo