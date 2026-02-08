España

El Gobierno de Ayuso busca arqueólogos que vigilen que las obras para instalar tuberías de agua por toda la región no dañan yacimientos protegidos

La Comunidad de Madrid pagará 581.000 euros para contar con asistencia técnica que supervise los trabajos de movimientos de tierras que se van a realizar en 25 municipios

Yacimientos arqueológicos en el municipio
Yacimientos arqueológicos en el municipio madrileño de Colmenar Viejo

La Comunidad de Madrid busca arqueólogos. Al menos una empresa especializada que pueda supervisar que las obras de mejora en la red de suministro de agua que se van a llevar a cabo en muchos municipios de la región no estropean posibles yacimientos con valor histórico o cultural. El Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso, a través del Canal de Isabel II, está dispuesto a pagar 581.000 euros por esta asistencia técnica que es obligatoria por la ley madrileña de Patrimonio Cultural. El Canal ha destinado 67 millones de euros para ayudar a municipios pequeños, de menos de 2.500 habitantes, a renovar sus infraestructuras hidráulicas de alcantarillado.

Se trata de 25 localidades que tendrán que hacer obras en sus términos municipales para mejorar la red que lleva el agua a sus vecinos. Obras que serán asumidas en un 76% por el Canal de Isabel II y el 24% restante mediante el establecimiento de la correspondiente cuota suplementaria en la futura factura de consumo. Pero estos trabajos conllevan una obligación: que los trabajos de excavación que se tengan que realizar no dañen posibles restos arqueológicos. “Es necesario un control arqueológico intensivo de todos los movimientos de tierras derivados de las obras y asociados a la ejecución del proyecto a realizar”, explican desde el Canal, que ha sacado una licitación para contratar una firma especializada que acredita que todo se está haciendo correctamente.

Obras de renovación de redes
Obras de renovación de redes de suministro llevadas a cabo por el Canal de Isabel II

“El objeto del presente contrato es la supervisión, desde el punto de vista arqueológico, de los trabajos de excavación que contemplan las obras de renovación de las redes de saneamiento llevadas a cabo en el ‘Plan Sanea 2500′. Los municipios afectados son Ambite, Anchuelo, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Carabaña, Cenicientos, Chapinería, Colmenar del Arroyo, Corpa, Estremera, Fresnedillas de la Oliva, Fuentidueña de Tajo, Ribatejada, Rozas de Puerto Real, Santa María de la Alameda, Santorcaz, Titulcia, Valdaracete, Valdepiélagos, Valverde de Alcalá, Villamanrique de Tajo, Villamantilla, Villanueva de Perales, Villar del Olmo y Zarzalejo. Un trabajo que ha de realizarse en cuatro ejercicios: 2026, 2027, 2028 y 2029.

¿Qué tendrán que hacer los arqueólogos? En una primera fase, un análisis documental de la cartografía, fotografía aérea, bibliografía y expedientes de actuación, “así como cualquier otra información de carácter histórico-arqueológica de la zona de estudio, además del estado actual del ámbito con su correspondiente documentación gráfica, planimétrica y fotográfica”.

Es decir, la consultora que sea contratada deberá analizar las zonas de los municipios donde se van a realizar los trabajos de renovación de la red de agua, para ver si pueden estar afectados yacimientos de valor. En caso de aparición de restos de interés histórico-arqueológico en el transcurso de las obras, se paralizarán los trabajos, se tomarán las medidas adecuadas para la protección de los restos y se comunicará inmediatamente al Área de Protección de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Oficina del Español.

Obras en Madrid capital

El Canal de Isabel II también está ejecutando otro plan de inversiones en Madrid capital de 130 millones de euros. El objetivo es renovar 210 kilómetros de tuberías que considera “fuera de norma”. En cifras, se va a cambiar el equivalente en tuberías a la distancia que separa Madrid de Valladolid.

Obras que durarán hasta 2030. Un proyecto gigantesco que sumará más zanjas al caos que provocarán los numerosos trabajos previstos en las principales vías de la capital para los próximos meses. Las tuberías serán más resistentes, de hierro aleado con grafito, utilizado en las arterias de hasta 800 mm de diámetro.

