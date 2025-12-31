Estas son las cinco averías más caras de reparar en un coche, según un mecánico: “Puede valer hasta 20.000 euros”

Dos mecánicos arreglan un coche en un taller (Canva)

El coste de las reparaciones en los vehículos puede alcanzar cifras sorprendentes en España. Los conductores suelen sorprenderse al conocer el precio real de ciertas reparaciones, y muchos no prevén gastos tan elevados en el mantenimiento de sus automóviles. Según un mecánico profesional de Recambios Nova (@recambiosnova en TikTok), el desembolso por algunas “puede valer hasta los 20.000 euros”, dependiendo del componente afectado y el modelo de coche.

El profesional ha elaborado un ranking con las cinco reparaciones más caras, basándose en su experiencia diaria en el taller y en los casos que atiende cada semana. Estas cantidades, según explica el especialista, pueden variar mucho incluso entre coches similares, ya que influyen factores como la marca, la antigüedad del vehículo, el tipo de avería y las condiciones de uso de cada automóvil.

En todos los casos, el mecánico de Recambios Nova insiste en la importancia de atender las averías con rapidez y acudir a talleres de confianza, ya que los costes pueden crecer considerablemente con la acumulación de los días sin que se ponga remedio. Las cifras expuestas reflejan los precios habituales en el sector y la experiencia acumulada por el profesional tras años de trabajo.

Cinco averías más caras de reparar

Para el mecánico de Recambios Nova, el motor ocupa el puesto más alto en el listado de averías costosas. “Es una reparación muy cara, ya que es la base principal del coche y puede valer desde 3.000 hasta 20.000 euros, según el modelo de coche”, detalla el profesional, que no duda al situar esta intervención en la primera posición.

La reparación de la culata aparece en el segundo lugar del listado. “Punta de culata la pondría en el puesto número dos. Puede variar muchísimo, desde quinientos euros, un coche muy sencillo, hasta 10.000 euros. No suele pasar en coches modernos”, explica el especialista, que subraya la variedad de presupuestos en función del tipo de vehículo y la complejidad del problema.

La caja de cambios, por su parte, se posiciona en el top tres del ranking, aunque el técnico matiza: “Puede valer desde 1000 euros una caja de cambios normal hasta 7.000 euros una que sea automática. Si fuera una caja de cambios automática, la pondría en el top uno casi directamente”, puntualiza el mecánico de Recambios Nova. La diferencia de precio entre las transmisiones manuales y automáticas queda reflejada en esta valoración.

En cuanto al filtro de partículas, el profesional lo incluye en el cuarto puesto de su ranking. “Es una reparación cara que va entre unos mil y unos tres mil euros”, resume. Este componente, cada vez más presente por las normativas anticontaminación, exige una inversión considerable cuando es necesario sustituirlo o repararlo.

El turbo figura en el top cinco de averías costosas y frecuentes según el profesional. “Es una avería cara que va entre unos quinientos a 3.000 euros, pero hay bastantes reparaciones que son más caras”, señala el mecánico de Recambios Nova, que concede al turbo un lugar destacado en su experiencia en el taller.