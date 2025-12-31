España

Estas son las cinco averías más caras de reparar en un coche, según un mecánico: “Puede valer hasta 20.000 euros”

El coste de las reparaciones en los vehículos puede alcanzar cifras sorprendentes para los conductores

Guardar
Dos mecánicos arreglan un coche
Dos mecánicos arreglan un coche en un taller (Canva)

El coste de las reparaciones en los vehículos puede alcanzar cifras sorprendentes en España. Los conductores suelen sorprenderse al conocer el precio real de ciertas reparaciones, y muchos no prevén gastos tan elevados en el mantenimiento de sus automóviles. Según un mecánico profesional de Recambios Nova (@recambiosnova en TikTok), el desembolso por algunas “puede valer hasta los 20.000 euros”, dependiendo del componente afectado y el modelo de coche.

El profesional ha elaborado un ranking con las cinco reparaciones más caras, basándose en su experiencia diaria en el taller y en los casos que atiende cada semana. Estas cantidades, según explica el especialista, pueden variar mucho incluso entre coches similares, ya que influyen factores como la marca, la antigüedad del vehículo, el tipo de avería y las condiciones de uso de cada automóvil.

En todos los casos, el mecánico de Recambios Nova insiste en la importancia de atender las averías con rapidez y acudir a talleres de confianza, ya que los costes pueden crecer considerablemente con la acumulación de los días sin que se ponga remedio. Las cifras expuestas reflejan los precios habituales en el sector y la experiencia acumulada por el profesional tras años de trabajo.

Las ventas de coches en España crecen un 5,3% en enero.

Cinco averías más caras de reparar

Para el mecánico de Recambios Nova, el motor ocupa el puesto más alto en el listado de averías costosas. “Es una reparación muy cara, ya que es la base principal del coche y puede valer desde 3.000 hasta 20.000 euros, según el modelo de coche”, detalla el profesional, que no duda al situar esta intervención en la primera posición.

La reparación de la culata aparece en el segundo lugar del listado. “Punta de culata la pondría en el puesto número dos. Puede variar muchísimo, desde quinientos euros, un coche muy sencillo, hasta 10.000 euros. No suele pasar en coches modernos”, explica el especialista, que subraya la variedad de presupuestos en función del tipo de vehículo y la complejidad del problema.

La caja de cambios, por su parte, se posiciona en el top tres del ranking, aunque el técnico matiza: “Puede valer desde 1000 euros una caja de cambios normal hasta 7.000 euros una que sea automática. Si fuera una caja de cambios automática, la pondría en el top uno casi directamente”, puntualiza el mecánico de Recambios Nova. La diferencia de precio entre las transmisiones manuales y automáticas queda reflejada en esta valoración.

En el taller le explicaron que la situación era habitual (TikTok @euqir78)

En cuanto al filtro de partículas, el profesional lo incluye en el cuarto puesto de su ranking. “Es una reparación cara que va entre unos mil y unos tres mil euros”, resume. Este componente, cada vez más presente por las normativas anticontaminación, exige una inversión considerable cuando es necesario sustituirlo o repararlo.

El turbo figura en el top cinco de averías costosas y frecuentes según el profesional. “Es una avería cara que va entre unos quinientos a 3.000 euros, pero hay bastantes reparaciones que son más caras”, señala el mecánico de Recambios Nova, que concede al turbo un lugar destacado en su experiencia en el taller.

Temas Relacionados

CochesMotorMotor EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

El país de Europa con el precio más bajo de vivienda: creció un 24% entre 2010 y 2024, frente al 56% de la media europea

El último informe de Eurostat confirma una excepción en el mercado inmobiliario europeo

El país de Europa con

El origen de las uvas en Nochevieja: una estrategia de marketing española

La costumbre de comer 12 uvas al ritmo de las campanadas nació en 1909 para dar salida a un excedente agrícola

El origen de las uvas

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Como cada miércoles, aquí están los resultados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Resultados del Sorteo 1 Super

Cristina Pedroche revela nuevas pistas sobre su vestido en las Campanadas: “Es algo que creo que solo voy a poder hacer yo”

La presentadora ha concedido una entrevista a la revista ‘¡Hola!’ para hablar sobre maternidad, su boda con Dabiz Muñoz y su noche más especial del año

Cristina Pedroche revela nuevas pistas

Los 3 factores que han encarecido en 7 euros la factura de la luz en 2025

El recibo mensual durante este año ha promediado 59,5 euros

Los 3 factores que han
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La compra de Hispasat por

La compra de Hispasat por parte de Indra consolida a la compañía española en el sector de los satélites

Un padre pide la manutención y el reparto de gastos médicos a la madre porque uno de los hijos se muda a su casa: el juez dice que el seguro “es un gasto voluntario”

La semana más intensa de controles de alcohol y drogas de la DGT termina con 500 positivos al día y 233 detenidos

Radiografía de un fin de año marcado por el ‘Me Too’ en la política española: 11 denuncias, 3 acusados y 2 condenas

España 2025 en 25 imágenes

ECONOMÍA

Resultados del Sorteo 1 Super

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Los 3 factores que han encarecido en 7 euros la factura de la luz en 2025

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

El precio de la gasolina este 31 de diciembre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy 31 de diciembre

DEPORTES

El FC Barcelona cierra el

El FC Barcelona cierra el año como campeón de invierno

Sancionan a un policía por recibir 60.300 euros de Kylian Mbappé tras el Mundial de Qatar

La leyenda del Real Madrid Raúl González Blanco da su opinión sobre Lamine Yamal: “No va a ser el eje de la selección española”

El alpinista Simone Moro sufre un robo en Italia cuando se encontraba en el hospital para una revisión tras sufrir un infarto

El manager de Makhachev pone en entredicho el tiempo fuera de la competición de Topuria: “Todos le dan espacio y respeto, pero cuando sale a hablar...”