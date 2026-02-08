Los coches con más de 15 años dominan las ventas de vehículos pese al plan de renovación impulsado por Pedro Sánchez

Un vehículo antiguo sin etiqueta aparcado, a 27 de junio de 2024, en Madrid (España). (Marta Fernández / Europa Press)

El parque automovilístico español sigue envejeciendo. Los intentos del Gobierno por renovar los vehículos en circulación, impulsados con las ayudas a la compra de coches eléctricos, chocan de frente contra la realidad: las ventas se concentran en modelos de ocasión de más de 15 años.

La Asociación Nacional de Vendedores y Reparadores de Vehículos (Ganvam) ha señalado que el 40,5% de las operaciones de compraventa en enero correspondieron a coches con más de 15 años, una cifra que refleja la dificultad de renovar el parque en España. Este problema, apuntan, se agrava por la escalada de precios —el coste de los vehículos nuevos ha subido más de un 40% desde 2019—, la supresión de incentivos históricos al achatarramiento y el apoyo limitado a la electrificación.

Según datos de Ganvam, casi un tercio de los vehículos en circulación supera los veinte años de antigüedad y la edad media de los coches usados vendidos ronda los once años. En enero de 2026, las ventas de turismos y todoterrenos de ocasión cayeron un 8,8% respecto al mismo periodo del año anterior, pese a que por cada vehículo nuevo se vendieron 2,2 usados. Además, más de seis de cada diez operaciones entre particulares tienen como protagonista a un vehículo antiguo, superando los 15 años de edad.

Zonas de bajas emisiones e impacto en el mercado

Las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), implantadas en varios municipios, han cambiado el marco normativo para los ciudadanos, limitando la circulación de los modelos más contaminantes. La asociación tacha esta medida de “regresiva”, puesto que “limita el acceso a la movilidad de quienes no pueden cambiar de vehículo” y no necesariamente impulsa la demanda de modelos más eficientes.

Ganvam defiende que la clave está en recuperar los incentivos al achatarramiento y ampliar el apoyo a los vehículos de ocasión jóvenes, de hasta cinco años, como vía para facilitar el acceso a opciones de movilidad eficientes y reducir la desigualdad.

Las Zonas de Bajas Emisiones ocupan más de 740 km2 en España, el equivalente a 100.000 campos de fútbol (Europa Press)

El análisis del mercado muestra que, pese al lanzamiento de las ZBE, la tendencia sigue dominada por la compraventa de coches antiguos. El repunte de las operaciones en el segmento de vehículos seminuevos -modelos de menos de un año que crecieron un 8% en enero, hasta 17.521 unidades- obedece a la renovación de flotas empresariales y de empresas de rent a car, más que al impacto de la regulación ambiental.

La patronal ha remarcado que las operaciones de los rentacares “inyectan estos seminuevos al mercado”. Sin embargo, el grueso del negocio persiste: “Cuatro de cada diez ventas tienen un vehículo de más de 15 años como protagonista”. De esta forma, la política restrictiva no deriva automáticamente en una modernización del parque.

El precio, la principal barrera

El precio se mantiene como un obstáculo clave para la renovación. Según Ganvam, “es un factor de compra decisivo”. Ante el encarecimiento de los modelos nuevos y la ausencia de apoyos directos, el sector lamenta la desaparición de incentivos al achatarramiento en el Plan Auto+. “Si eliminamos el incentivo al achatarramiento, estamos perdiendo la oportunidad de renovar, de retirar de la circulación los vehículos más antiguos”, han explicado en la entrevista sectorial.

La nueva regulación de tráfico exige reemplazar los triángulos de emergencia por un dispositivo luminoso que envía la ubicación a la DGT durante incidentes en carretera

Esta realidad, añade la asociación, “hace que solo unos perfiles muy determinados puedan cambiar de coche”. Ganvam defiende que se necesita tanto recuperar el incentivo económico para entregar el coche antiguo como impulsar ayudas centradas en “apoyar el vehículo de ocasión joven, el vehículo de ocasión de hasta cinco años”. Según la patronal, este enfoque permitiría que compradores con rentas medias y ajustadas accedan a modelos que “cumplen con todos los objetivos de anticontaminación”.

Sobre los apoyos fiscales, la agrupación valora positivamente las recientes ayudas a la compra de vehículos eléctricos y la recuperación de la deducción del 15 % en el IRPF. Sin embargo, consideran que la cobertura sigue siendo limitada: “Todas las ayudas orientadas a la compra de vehículos electrificados las valoramos de manera muy positiva, pero es necesario un plan mucho más ambicioso”.

Ganvam insta a que, además de la electrificación, se incorpore la neutralidad tecnológica y que se contemple especialmente la situación de los jóvenes: “Ahora mismo los jóvenes no solo no pueden acceder a una vivienda, es que tampoco pueden acceder al vehículo”.

Los vehículos eléctricos superan a los coches de gasolina en impacto ambiental durante su vida útil (Europa Press)

Vehículos de ocasión jóvenes y electrificados

La asociación señala también que, aunque las ventas de coches diésel y gasolina de segunda mano han descendido un 15% y un 10,8%, respectivamente, en enero, el segmento de vehículos electrificados de ocasión presenta un crecimiento relevante: los turismos eléctricos puros de segunda mano han aumentado un 39%, hasta 2.533 unidades, alcanzando el 1,6% del mercado, y los híbridos enchufables un 32%, con 3.841 unidades, según los datos de las patronales.

“Los vehículos electrificados de ocasión crecen a doble dígito, pero su peso en el mercado sigue siendo pequeño”, ha señalado Ganvam. La asociación ve en este segmento una vía para reducir barreras económicas y lamenta que las ayudas actuales no incluyan estímulos suficientes a este tipo de vehículos jóvenes, considerando que “apoyar el vehículo de ocasión joven dinamizaría mucho más las ventas y ayudaría a acceder a la electromovilidad”.

El futuro del plan de renovación: reivindicaciones sectoriales

El diagnóstico de la patronal coincide en la urgencia de acelerar el plan nacional de renovación del parque, como establece la Ley de Movilidad Sostenible. Según Ganvam, esta estrategia debe contemplar tanto la sostenibilidad como la seguridad vial, mediante ayudas dirigidas a retirar los vehículos más antiguos y a fomentar la compra de seminuevos eficientes.

La organización considera que tal enfoque beneficiaría especialmente a compradores con rentas medias, jóvenes y perfiles que actualmente encuentran difícil el acceso a vehículos modernos. “Si hacemos un plan de incentivo al achatarramiento eficaz, estamos consiguiendo depurar la oferta. Y, por otro lado, al apoyar el usado de ocasión, lo que hacemos es dinamizar la demanda”, han destacado, poniendo el foco en la necesidad de una intervención más ambiciosa y multisectorial para frenar el envejecimiento del parque móvil en España.