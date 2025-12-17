El patrimonio más desconocido de Cristina Pedroche: su céntrico piso de Madrid en el que vivió su última etapa como soltera

Cristina Pedroche y su piso de soltera en Madrid (Montaje fotográfico)

Cristina Pedroche volverá a visitar el plató de El Hormiguero la noche de este miércoles, 17 de diciembre, para adelantar algún que otro detalle de la sorpresa que prepara para las Campanadas de Atresmedia. Desde el año 2014, la pareja de Dabiz Muñoz ha dejado a todos boquiabiertos con sus innovadores, atrevidos y sofisticados looks y, en esta ocasión, no iba a ser menos. Eso sí, habrá que esperar unos días para conocer su gran propuesta en la Nochevieja.

Pero, al margen de su relevancia en las Campanadas televisiva, la colaboradora de Zapeando ha tenido una gran relevancia pública, ya sea por su matrimonio, sus embarazos o diferentes detalles relacionados con su vida personal. Precisamente, hablando de su pareja, uno de los momentos que jamás olvidará la comunicadora es el día en el que le dio el ‘sí, quiero’ al chef en el vestidor de su primer piso.

Cristina Pedroche y Dabid Muñoz presentan su serie documental en Netflix (Instagram/ @dabizdiverxo)

Hablamos de la vivienda que la de Vallecas adquirió en sus primeros años en televisión y que, poco después, se convirtió en su nido de amor. Aunque actualmente el inmueble se encuentra alquilado, lo cierto es que, durante unos cuantos años, este fue el refugio de la periodista. Situado en uno de los mejores barrios de Madrid, Cristina Pedroche dejó entrever algunos detalles de su coqueto piso de dos dormitorios y dos baños a través de sus redes sociales.

Habitación suite y terraza

Durante el confinamiento por la Covid-19, la madrileña fue mostrando poco a poco todos y cada uno de los rincones de su piso ubicado en Embajadores. Se trata de una vivienda de aproximadamente 157 metros cuadrados, con una distribución pensada para ofrecer amplitud y comodidad. El piso cuenta con una habitación en suite, un gran vestidor y un amplio salón comedor con la cocina integrada en un mismo espacio diáfano.

La cocina del primer piso de Cristina Pedroche (Idealista)

Uno de los espacios más reconocibles del piso es el recibidor, que destaca por su estilo zen, dominado por tonos blancos y una cuidada sensación de orden. Además, cuenta con abundante espacio de almacenaje gracias a unas estanterías situadas nada más entrar, un gran espejo y un armario pensado para colgar chaquetas y guardar zapatos.

El salón es otro de los grandes protagonistas del piso. Amplio y muy luminoso, dispone de acceso directo a la terraza, lo que aportaba aún más luz natural a la estancia. El espacio está presidido por un cómodo sofá esquinero y una gran mesa de centro blanca, siguiendo una línea moderna y minimalista. Este salón formaba parte de un espacio diáfano que se integraba con la cocina, separada visualmente por una gran isla central que cumplía también la función de comedor.

El salón del piso de Cristina Pedroche (Idealista)

La cocina es otra pieza clave del piso y está especialmente diseñada para alguien que disfruta de la gastronomía en casa. La cocina, abierta y luminosa, está dominada por el blanco y el mármol, con una estética funcional y elegante. Entre sus elementos más destacados se encuentran una gran campana extractora para minimizar los olores, una vinacoteca y numerosos armarios de almacenaje, pensados para facilitar la preparación de platos elaborados.

El dormitorio principal es otro de los grandes atractivos de la vivienda. Antes de la mudanza a su chalet en La Finca, la presentadora disfrutaba de un dormitorio XL en suite, con una amplia bañera y un vestidor de grandes dimensiones. El baño, de tipo pecera, permitía ver la bañera tanto desde la cama del dormitorio como desde el exterior, un diseño moderno que aportaba un toque sofisticado al conjunto.

Dormitorio en suite del piso de Cristina Pedroche (Idealista)

El piso también cuenta con un balcón que da a la zona interior de la comunidad. El anuncio publicado en Idealista asegura que la urbanización donde se encuentra el piso cuenta con jardín, gimnasio, piscina de verano y piscina cubierta. Inicialmente, empezó a alquilarse por 2.000 euros mensuales, aunque, finalmente, se arrendó por 1.700 euros. Teniendo en cuenta el nuevo IGC o el IPC que rige el alquiler de las viviendas en 2025, es probable que su precio de alquiler ronde, actualmente, los 1.900 o 2.000 euros debido a la inflación.