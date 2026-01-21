España

Ángela Fernández, psicóloga: “Aceptar a alguien como es no significa aguantar ni tolerar”

La experta explica la importancia de poner límites como base de una relación sana

Guardar
Ángela Fernández habla de poner
Ángela Fernández habla de poner límites en las relaciones (Canva)

Aceptar a las personas como son parece algo positivo y necesario en cualquier relación. Muchas veces escuchamos que la clave para llevarse bien con los demás es comprender sus diferencias y no intentar cambiarlos. Pero, ¿qué pasa cuando esa aceptación se convierte en una carga y uno empieza a sentirse incómodo o triste por aguantar ciertas actitudes?

“Aceptar no significa dejar de lado lo que uno siente”, explica la psicóloga Ángela Fernández. Hay ocasiones en que, por querer evitar problemas o discusiones, las personas terminan callando y soportando cosas que en realidad les molestan o les hacen daño. Esta costumbre, aunque parezca que ayuda a la relación, puede hacer que uno se olvide de sí mismo.

Con el tiempo, ceder siempre y poner las necesidades del otro primero puede traer consecuencias. Algunas personas se sienten agotadas, tristes o con la sensación de que sus propios sentimientos no importan. Por eso, Fernández invita a pensar hasta qué punto la aceptación de los demás no termina siendo una especie de olvido de lo que uno también necesita.

El límite emocional no es egoísmo

En muchas relaciones, una de las partes justifica ciertas conductas afirmando: “es que yo soy así”. Frente a esto, Fernández sostiene que el otro también tiene derecho a responder: “y yo no puedo con eso”. No se trata de buscar un cambio forzado en la otra persona, sino de reconocerse a uno mismo como sujeto con necesidades y derechos propios.

Algunas actitudes que tenemos, pueden ser señales de lo que somos según los psicólogos

Este principio cobra relevancia en situaciones cotidianas. Por ejemplo, cuando una persona afirma: “soy frío, soy así”, y su pareja o familiar se ve obligado a pedir afecto constantemente. Aquí, la renuncia a expresar el propio malestar en nombre de la empatía se convierte en sacrificio, y ese sacrificio mantenido en el tiempo afecta el equilibrio emocional.

Otro ejemplo habitual es la dificultad para hablar de emociones. Fernández señala el desgaste que implica cargar con lo que ambos sienten cuando el otro se refugia en “yo no hablo de mis emociones”. La psicóloga advierte: “Aceptar a alguien como es no significa aguantar y tolerar lo que a ti te hace daño. Ahí nuestro cerebro confunde empatía con sacrificio y amor con tolerancia infinita”.

Elegirse a uno mismo y gestionar la culpa

Decidir no adaptarse permanentemente a las necesidades o limitaciones emocionales ajenas suele provocar culpa. Fernández explica que, en realidad, ese sentimiento es un mecanismo de autoprotección: “Elegirte a ti a veces se va a sentir como culpa, pero no será culpa, será autoprotección”. Reconocerlo es clave para establecer límites sanos.

Ángela Fernández habla sobre poner
Ángela Fernández habla sobre poner límites (Imagen Ilustrativa Infobae)

El problema aparece cuando la relación se sostiene únicamente a costa del malestar de una de las partes. La psicóloga advierte que, en estos casos, la persona termina adaptándose siempre para no incomodar al otro y soportando el peso emocional de la relación. Lejos de ser solidaridad o amor, este patrón erosiona el bienestar propio.

Fernández insiste en que el bienestar emocional necesita límites, no una adaptación constante. Elegirse no es rechazar al otro, sino priorizar la propia salud mental y emocional. La capacidad de decir “basta” ante lo que duele, aunque cueste, es la base para relaciones más equilibradas y saludables.

Temas Relacionados

Salud MentalPsicologíaParejasRedes SocialesTikTokEspaña-SaludEspaña Noticias

Últimas Noticias

Gabriel Pozuelo, psicólogo: “La vida que quieres te va a costar dos cosas, miedo y vergüenza”

El profesional en salud mental aconseja pensar en alguien a quien admiramos profesionalmente

Gabriel Pozuelo, psicólogo: “La vida

Desahucian a una pareja de Melilla por haber realizado unas obras sin permiso en una vivienda que habitaban con un contrato verbal

Los afectados llevaban décadas en la casa, sin casi contacto con los diferentes arrendadores que pasaron durante su estancia

Desahucian a una pareja de

Más allá de la baliza, la rueda y el chaleco: el kit de emergencias que deberías llevar en el coche para afrontar imprevistos

Desde el 1 de enero, la baliza V-16 forma parte del equipo obligatorio en un coche, junto al chaleco reflectante, la rueda de repuesto y el kit antipinchazos; pero hay más elementos que pueden ser útiles en caso de emergencia

Más allá de la baliza,

La Justicia rechaza la nacionalidad española por origen sefardí a una colombiana que presentó un certificado religioso y la titulación de un curso virtual

La solicitante entregó también un informe sobre su apellido, pero el tribunal considera que no establecía la genealogía concreta

La Justicia rechaza la nacionalidad

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz (Córdoba) y Rodalies, en directo: Adif mantiene suspendida la circulación en toda Cataluña

El descarrilamiento ocurrido el domingo en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía ha provocado la muerte de, al menos, 42 personas

Última hora de los accidentes
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Desahucian a una pareja de

Desahucian a una pareja de Melilla por haber realizado unas obras sin permiso en una vivienda que habitaban con un contrato verbal

Más allá de la baliza, la rueda y el chaleco: el kit de emergencias que deberías llevar en el coche para afrontar imprevistos

La Justicia rechaza la nacionalidad española por origen sefardí a una colombiana que presentó un certificado religioso y la titulación de un curso virtual

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz (Córdoba) y Rodalies, en directo: Adif mantiene suspendida la circulación en toda Cataluña

8 trucos para descongelar los cristales del coche

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 21 de enero

Precio del aceite de oliva en España este miércoles 21 de enero

Tipo de cambio: precio del euro frente al dólar hoy 21 de enero

Las autonomías pierden fuelle: su economía crecerá este año, pero menos que el pasado, con la Comunidad Valenciana y Madrid a la cabeza

Resultados del Super Once del Sorteo 5 de hoy martes 20 de enero de 2026

DEPORTES

La peña culé de Praga

La peña culé de Praga que nació por ‘amor’ a Messi y sufrirá ahora en Champions: “Me enamoré del club durante la mejor etapa del argentino”

Vinícius responde a los pitos y habla sobre la renovación: “No quiero que me abucheen en mi casa… Quiero seguir aquí mucho tiempo”

El Real Madrid consigue cambiar los pitidos del Bernabéu por aplausos y Vinicius logra el perdón de la grada blanca

El Real Madrid vuela sobre el Santiago Bernabéu para certificar una goleada en Champions ante el Mónaco

Así te hemos contado la goleada del Real Madrid al Mónaco