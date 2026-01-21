Ángela Fernández, psicóloga: “Aceptar a alguien como es no significa aguantar ni tolerar”

Ángela Fernández habla de poner límites en las relaciones (Canva)

Aceptar a las personas como son parece algo positivo y necesario en cualquier relación. Muchas veces escuchamos que la clave para llevarse bien con los demás es comprender sus diferencias y no intentar cambiarlos. Pero, ¿qué pasa cuando esa aceptación se convierte en una carga y uno empieza a sentirse incómodo o triste por aguantar ciertas actitudes?

“Aceptar no significa dejar de lado lo que uno siente”, explica la psicóloga Ángela Fernández. Hay ocasiones en que, por querer evitar problemas o discusiones, las personas terminan callando y soportando cosas que en realidad les molestan o les hacen daño. Esta costumbre, aunque parezca que ayuda a la relación, puede hacer que uno se olvide de sí mismo.

Con el tiempo, ceder siempre y poner las necesidades del otro primero puede traer consecuencias. Algunas personas se sienten agotadas, tristes o con la sensación de que sus propios sentimientos no importan. Por eso, Fernández invita a pensar hasta qué punto la aceptación de los demás no termina siendo una especie de olvido de lo que uno también necesita.

El límite emocional no es egoísmo

En muchas relaciones, una de las partes justifica ciertas conductas afirmando: “es que yo soy así”. Frente a esto, Fernández sostiene que el otro también tiene derecho a responder: “y yo no puedo con eso”. No se trata de buscar un cambio forzado en la otra persona, sino de reconocerse a uno mismo como sujeto con necesidades y derechos propios.

Algunas actitudes que tenemos, pueden ser señales de lo que somos según los psicólogos

Este principio cobra relevancia en situaciones cotidianas. Por ejemplo, cuando una persona afirma: “soy frío, soy así”, y su pareja o familiar se ve obligado a pedir afecto constantemente. Aquí, la renuncia a expresar el propio malestar en nombre de la empatía se convierte en sacrificio, y ese sacrificio mantenido en el tiempo afecta el equilibrio emocional.

Otro ejemplo habitual es la dificultad para hablar de emociones. Fernández señala el desgaste que implica cargar con lo que ambos sienten cuando el otro se refugia en “yo no hablo de mis emociones”. La psicóloga advierte: “Aceptar a alguien como es no significa aguantar y tolerar lo que a ti te hace daño. Ahí nuestro cerebro confunde empatía con sacrificio y amor con tolerancia infinita”.

Elegirse a uno mismo y gestionar la culpa

Decidir no adaptarse permanentemente a las necesidades o limitaciones emocionales ajenas suele provocar culpa. Fernández explica que, en realidad, ese sentimiento es un mecanismo de autoprotección: “Elegirte a ti a veces se va a sentir como culpa, pero no será culpa, será autoprotección”. Reconocerlo es clave para establecer límites sanos.

Ángela Fernández habla sobre poner límites (Imagen Ilustrativa Infobae)

El problema aparece cuando la relación se sostiene únicamente a costa del malestar de una de las partes. La psicóloga advierte que, en estos casos, la persona termina adaptándose siempre para no incomodar al otro y soportando el peso emocional de la relación. Lejos de ser solidaridad o amor, este patrón erosiona el bienestar propio.

Fernández insiste en que el bienestar emocional necesita límites, no una adaptación constante. Elegirse no es rechazar al otro, sino priorizar la propia salud mental y emocional. La capacidad de decir “basta” ante lo que duele, aunque cueste, es la base para relaciones más equilibradas y saludables.