¿Vives en España y quieres aparecer en la película de The Beatles? Así podrás compartir pantalla con Paul Mescal

Harris Dickinson encarnaría a John Lennon, el actor nominado al Oscar Paul Mescal daría vida a Paul McCartney, Barry Keoghan interpretaría a Ringo Starr, y Charlie Rowe personificaría a George Harrison. / REUTERS/Getty Images

El rodaje de la película dedicada a The Beatles desembarcará en Cataluña en los próximos meses. La producción, dirigida por Sam Mendes, ha iniciado un ambicioso proceso de selección de figurantes para recrear la euforia de la Beatlemanía de los años sesenta. Barcelona y Salou han sido elegidas como escenarios clave para grabar secuencias que reproducirán la atmósfera de los macroconciertos y el turismo emergente de la época.

El proceso de casting busca a hombres y mujeres de entre 18 y 60 años que presenten una estética acorde con los años sesenta y, especialmente, que no tengan tatuajes visibles ni cortes de pelo excesivamente modernos. ¿Para cuándo está previsto el rodaje? Las escenas de Salou está previsto que tengan lugar el 8 de junio, una fecha señalada en el calendario de la producción y que representa uno de los datos principales de la convocatoria. En el caso de las escenas de playa, los requisitos se orientan a mujeres de entre 18 y 35 años, sin tatuajes visibles, preparadas para aparecer en bikini o bañador.

El mega proyecto, con Sony Pictures al mando de la producción, se ha propuesto narrar la historia de los cuatro miembros del grupo a través de largometrajes, cada uno centrado en la figura de un Beatle. Los actores Paul Mescal (Paul McCartney), Barry Keoghan (Ringo Starr), Joseph Quinn (George Harrison) y Harris Dickinson (John Lennon) serán los encargados de dar vida a los protagonistas.

Desde el blog Barcelona Secreta han relatado que el Estadio Olímpico Lluís Companys y su entorno servirán de escenario para recrear el ambiente multitudinario de los conciertos americanos de la banda, a pesar de que en 1965 solo actuaron en una ocasión en la ciudad condal y fue en La Monumental. En Salou, se apostará por capturar la esencia del turismo de los sesenta y la estética mediterránea, a través de secuencias durante las semanas de mayo y junio, con gran exactitud en los detalles históricos.

Imagen aérea de la cala Penya Tallada, en Salou, provincia de Tarragona. / Captura de pantalla

Los requisitos para participar en la película de The Beatles: sin tatuajes ni peinados actuales

La selección de figurantes está siendo gestionada por la agencia Penélope, que ha publicado una serie de condiciones estrictas en sus canales oficiales. La oferta está abierta a personas de cualquier nacionalidad dentro del rango de edad especificado, siempre que cumplan con el perfil físico exigido. El objetivo es eliminar cualquier elemento contemporáneo que pueda restar autenticidad al contexto histórico, como tatuajes visibles, peinados actuales o degradados pronunciados.

Para las escenas rodadas en la localidad de Salou, buscan especialmente mujeres jóvenes para ambientar secuencias veraniegas en la playa, mientras que el resto de las escenas en Barcelona, L’Hospitalet, Badalona y el Poblenou admiten ambos sexos. El trabajo es remunerado por jornadas sueltas durante mayo y junio y para participar solo es necesario enviar una solicitud a través de la página web de la agencia Penélope.

Uno de los factores diferenciadores de este proyecto reside en la minuciosidad con la que el equipo de producción prevé transformar escenarios actuales en decorados fieles a la estética de mediados del siglo XX. La recreación de miles de jóvenes coreando y saltando durante los conciertos será esencial para capturar la atmósfera de la Beatlemanía, según establece el propio anuncio del casting.

Revive el momento histórico del 7 de febrero de 1964, cuando los Beatles aterrizaron por primera vez en Nueva York, desatando la Beatlemanía y dando inicio a la 'Invasión Británica'. Un evento que cambió para siempre la música y la cultura.

El proyecto ha sido presentado como una oportunidad estratégica para consolidar la imagen de la costa catalana más allá del turismo tradicional, al incorporar a Salou en el selecto grupo de enclaves ligados a la trayectoria visual de The Beatles. Con este rodaje, Cataluña se convierte en territorio imprescindible para comprender el relato contemporáneo de la banda y la producción internacional que le rinde homenaje, tal como detallan las tres fuentes consultadas.