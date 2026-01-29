Primer vistazo de Los Beatles: así lucirán Paul, John, Ringo y George en sus 4 películas biográficas

Paul Mescal interpreta a Paul McCartney en una de las cuatro películas que llegarán a los cines en abril de 2028. (Créditos: Lipaliverpool/redes sociales)

El ambicioso proyecto cinematográfico sobre The Beatles, dirigido por Sam Mendes y producido por Sony Pictures, ha revelado el primer vistazo oficial de sus protagonistas caracterizados como los integrantes de la banda más influyente de la historia.

Lejos de un anuncio tradicional, las primeras imágenes llegaron a través de una estrategia de marketing poco convencional que conectó directamente con Liverpool, la ciudad donde todo comenzó.

Se trata de “The Beatles – A Four-Film Cinematic Event”, una propuesta inédita en la industria: cuatro películas independientes pero interconectadas, cada una centrada en la historia y el punto de vista de uno de los miembros del cuarteto.

Sam Mendes, ganador del Oscar y responsable de títulos como American Beauty y 1917, tomó el liderazgo de las cuatro películas. Su objetivo es comprender exhaustivamente a cada uno de los músicos, abordando sus trayectorias individuales dentro de una historia compartida.

La magnitud del proyecto también se refleja en el respaldo institucional: Apple Corps Ltd, junto con Paul McCartney, Ringo Starr y las familias de John Lennon y George Harrison, concedieron por primera vez los derechos completos de vida y música para una obra de ficción guionada. Este aval convirtió a la propuesta en uno de los desarrollos más esperados dentro del auge reciente de los biopics musicales en Hollywood.

Sam Mendes describió el proyecto como la primera experiencia cinematográfica “maratoneable” pensada para salas de cine.

Quiénes interpretan a los Fab Four

El reparto principal está encabezado por cuatro de los actores más destacados de su generación. Paul Mescal interpreta a Paul McCartney, Harris Dickinson se pone en la piel de John Lennon, Joseph Quinn encarna a George Harrison, y Barry Keoghan asume el rol de Ringo Starr.

La elección del elenco generó debate entre los fanáticos desde su anuncio, pero las primeras imágenes parecen haber calmado las dudas.

El vistazo de los protagonistas se difundió como postales impresas. Sony produjo cuatro tarjetas distintas, cada una con uno de los actores caracterizado, y las distribuyó de manera sorpresiva en el Liverpool Institute for Performing Arts (LIPA), institución cofundada por Paul McCartney en 1996.

Harris Dickinson se pone en la piel de John Lennon, uno de los músicos más influyentes del siglo XX. (Créditos: Lipaliverpool/redes sociales)

Fue el propio instituto quien compartió la iniciativa en redes sociales, e invitó a los estudiantes a encontrar las postales escondidas dentro del campus.

Las fotografías muestran un nivel de caracterización “sorprendentemente preciso”, con referencias claras a distintas etapas de la carrera del grupo.

En una de las postales, Mescal aparece como un joven McCartney frente a los ladrillos del Cavern Club, el mítico local de Liverpool donde la banda comenzó a brillar a comienzos de los años 60.

El primer vistazo a las películas biográficas de Los Beatles se reveló a través de postales distribuidas en el Liverpool Institute for Performing Arts. (Créditos: Lipaliverpool/redes sociales)

Keoghan, en tanto, es retratado en un entorno de estudio con camisa estampada, corbata psicodélica y auriculares, una estética asociada al período de grabación del “White Album” a fines de los 60.

Por otro lado, Quinn aparece como un Harrison barbado en los últimos años del grupo, mientras que Dickinson luce la clásica chaqueta de mezclilla y gafas redondas que Lennon popularizó en 1968.

Joseph Quinn interpreta a George Harrison, con una caracterización inspirada en los últimos años de la carrera del grupo. (Créditos: Lipaliverpool/redes sociales)

Además de los cuatro protagonistas, el proyecto cuenta con un elenco de apoyo de alto perfil. Saoirse Ronan interpreta a Linda McCartney, Anna Sawai da vida a Yoko Ono, Aimee Lou Wood encarna a Pattie Boyd, Mia McKenna-Bruce interpreta a Maureen Starkey, James Norton asume el rol del histórico mánager Brian Epstein, y Harry Lloyd interpreta al productor George Martin, conocido como el “quinto Beatle”.

El rodaje ya está en marcha y contempla locaciones emblemáticas, entre ellas los Abbey Road Studios de Londres. Según el Daily Mail, se confirmó que la producción recreará el célebre cruce peatonal del álbum Abbey Road, con la colaboración del Westminster Council para el cierre temporal de la calle.

El estreno está previsto para abril de 2028, mes en el que las cuatro producciones llegarán a los cines como un evento cinematográfico conjunto.