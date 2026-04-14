Castilla y León constituye sus Cortes, que presidirá el PP tras su pacto con Vox

Valladolid, 14 abr (EFE).- Castilla y León constituye este martes sus Cortes autonómicas en su XI Legislatura bajo la presidencia de nuevo, siete años después, de procurador del PP tras el pacto alcanzado entre los populares y Vox.

Un total de 82 procuradores, uno más que en la pasada legislatura tras sumar un escaño por población la provincia de Segovia, se sentarán en los sillones del Parlamento autonómico, presidido por el segoviano Francisco Vázquez (PP), que en el pasado mandato ocupó la vicepresidencia de la Cámara cuando fue Vox quien ostentó su presidencia en la figura de Carlos Pollán.

Esta cesión de la presidencia de las Cortes a sus entonces socios acabó pasando factura a los populares en los dos últimos años de la pasada legislatura, cuando gobernaron en minoría tras romper su pacto con los de Abascal, que consiguieron que el Parlamento autonómico tramitara algunas leyes en contra del criterio del PP, como la de publicidad institucional.

Sin embargo, tras el pacto alcanzado ayer, la Mesa del Parlamento autonómico estará integrada por dos representantes del PP, dos del PSOE y dos de Vox, un partido que argumenta por una parte que este acuerdo muestra que no le interesan los 'sillones', mientras que a la vez fuentes de la formación justifican este pacto por la posibilidad de que PSOE y UPL pudieran repartir votos y dejarles sin la Secretaría Tercera de la Mesa.

PP y Vox apelaron en su comunicado al "objetivo de dotar de estabilidad a la nueva legislatura", por lo que Vox ha dejado atrás su idea inicial de forzar después, en la negociación de la gobernabilidad, la posibilidad de mantener la Presidencia de las Cortes, haciendo dimitir a quien fuera elegido hoy.

De este modo, PP y Vox no han apurado hasta el último momento, como en la pasada legislatura, para sellar su pacto, aunque en esta ocasión, y por ahora, solo atañe al órgano de gobierno de las Cortes, ya que ambas formaciones continúan negociando, como en Extremadura y Aragón, un pacto de legislatura en el Ejecutivo.EFE