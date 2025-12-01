Cuánto gana María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura: es una de los 10 presidentes autonómicos que se han subido el sueldo

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola (Europa Press)

La cuenta atrás hacia las elecciones autonómicas del 21 de diciembre en Extremadura coincide con el balance del primer año completo de María Guardiola al frente de la Junta. La presidenta encara la cita electoral como candidata a revalidar el cargo tras un periodo marcado por la estabilidad institucional, la negociación parlamentaria y la aplicación de sus primeras políticas. En ese contexto, la retribución de la jefa del Ejecutivo se ha incorporado al mapa comparativo de los salarios autonómicos, tras actualizarse conforme a la subida establecida para el conjunto de empleados públicos en las cuentas públicas del último ejercicio.

El sueldo de la presidenta extremeña fue de 84.892,7 euros anuales en 2023, una cifra que se ha incrementado siguiendo los criterios fijados por el Estado: un 2% de subida, más un 0,5% adicional vinculado a la evolución del Índice de Precios de Consumo Armonizado. Como resultado, la remuneración de Guardiola para este año asciende a 97.348,09 euros brutos anuales, equivalentes a 6.953,44 euros brutos al mes.

Se trata de una actualización automática, incluida en los Presupuestos regionales, y que sitúa a Extremadura entre las comunidades que decidieron ajustar la retribución de sus presidentes a los parámetros estatales, sin aplicar incrementos superiores.

Un liderazgo que llega a las urnas tras un año de gestión

El 21D será la primera prueba electoral de María Guardiola como presidenta. Su llegada al Gobierno en julio de 2023 dio inicio a una etapa que ha transcurrido en paralelo a la redefinición de la agenda regional, con especial atención a cuestiones como la transformación energética, la implantación industrial, el avance de infraestructuras pendientes y la gestión de los servicios públicos esenciales. Todo ello en un contexto parlamentario que ha exigido acuerdos puntuales y negociación continua.

Durante su primer año al frente de la Junta, la presidenta ha asumido la coordinación de un modelo de gobierno que combina ajustes presupuestarios, el impulso de proyectos estratégicos y el seguimiento de indicadores económicos condicionados por la inflación y el encarecimiento de servicios. Su posición salarial se inscribe precisamente en ese marco presupuestario, al depender directamente de la estructura retributiva del sector público y no de decisiones políticas discrecionales.

Extremadura en el mapa salarial autonómico

La actualización aplicada en la retribución de la presidenta sitúa a Extremadura en la franja media-alta del panorama autonómico. En 2024, diez presidentes autonómicos ajustaron sus salarios. Cinco de ellos —entre ellos Guardiola— aplicaron exactamente el incremento previsto por el Estado: el 2% fijo más el 0,5% condicionado al IPCA. A este grupo pertenecen también los presidentes de La Rioja, Castilla-La Mancha, Asturias y Murcia.

Otras comunidades optaron por incrementos superiores. Cantabria protagonizó el mayor aumento con un 6,9% para su presidenta, María José Sáenz de Buruaga. Baleares aprobó un 5% inicial, ampliable si el Gobierno autorizaba la subida extra para los funcionarios. En Aragón, Jorge Azcón aplicó un 3%. En Comunidad Valenciana y Galicia, Carlos Mazón y Alfonso Rueda recurrieron a una actualización moderada del 0,5%.

En contraste, Madrid, Andalucía y Canarias decidieron congelar la remuneración de sus presidentes. Pese a ello, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso se mantiene entre las líderes autonómicas con mayores ingresos, con algo más de 103.000 euros anuales.

Por arriba de todos continúa el president de la Generalitat, Pere Aragonès, con 136.177,5 euros anuales, la retribución más alta del conjunto autonómico y muy por encima incluso del sueldo del presidente del Gobierno, fijado en 90.010,20 euros brutos.