La profesora agredida por un policía en una concentración por la educación pública en Valencia sufre una fractura nasal y necesitó puntos de sutura en la barbilla

La profesora agredida por un policía en una manifestación por la educación pública en Valencia sufre una fractura nasal y necesitó puntos de sutura en la barbilla. (Montaje Infobae con capturas de pantalla del vídeo de la agresión)

Las imágenes han corrido como la pólvora en redes sociales. Este domingo, un agente antidisturbios de la Policía Nacional dio un fuerte empujón por la espalda a una profesora jubilada de 68 años durante una concentración de docentes. La mujer se golpeó la cara contra el asfalto y se quedó tendida en el suelo de la avenida Campanar de Valencia y necesitó de la ayuda de otros compañeros para poder levantarse. Los mismos que reaccionaron y reprocharon al policía su actuación con gritos de “¡Vergonya!” —vergüenza, en valenciano— y preguntándole qué necesidad había de intervenir de esa manera. Según confirmaron posteriormente fuentes sindicales, la agresión le ha provocado una fractura en el tabique nasal y una herida en la barbilla que necesitó puntos de sutura.

Ante esto, la Policía Nacional ha anunciado la apertura de un expediente disciplinario contra el agente implicado. El procedimiento es el cauce habitual para investigar internamente la conducta de un funcionario cuando se considera que su actuación puede haber vulnerado el protocolo o los derechos de un ciudadano.

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Una protesta docente con más de un millar de participantes

Una agresión que se produjo en el marco de una jornada de movilizaciones del profesorado valenciano que congregó a más de un millar de manifestantes frente a la sede de la Consejería de Educación de la Comunitat Valenciana, donde los sindicatos mantenían negociaciones con el Gobierno autonómico. La concentración se enmarca en un conflicto laboral que acumula ya varias semanas de protestas en la calle, con diferentes convocatorias que han ido escalando en participación.

La delegada del Gobierno condena el empujón, pero el sindicato policial le replica

Aunque el incidente no habría tenido la repercusión que ha tenido sin el papel de las redes sociales y los teléfonos móviles de los manifestantes. Varias personas grabaron el momento del empujón y los vídeos comenzaron a circular casi de inmediato, convirtiéndose en virales a las pocas horas de compartirse.

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El vídeo llegó hasta la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, que reaccionó el mismo domingo a través de su cuenta de X. “La imagen que acabamos de ver es inaceptable. Vamos a investigar lo ocurrido de forma exhaustiva para depurar responsabilidades. Proteger el derecho a manifestarse con seguridad está por encima de cualquier circunstancia”, escribió. Después, Bernabé añadió que el episodio era “totalmente incomprensible” y que “empaña el trabajo de la Policía en estas tres semanas de manifestaciones, en coordinación con los sindicatos convocantes”.

Un vídeo capta el momento en que un agente de policía empuja a una mujer y la derriba durante una concentración de profesores en Valencia, provocando la ira y los gritos del resto de manifestantes.

Unas declaraciones que no han gustado a la Confederación Española de Policía (CEP), uno de los principales sindicatos del cuerpo. “Tú no vas a investigar nada. Lo harán los órganos competentes, que decidirán algo que tú ya das por sentado, que es la culpabilidad de alguien. Luego pedimos respeto a la presunción de inocencia en otros ámbitos…”, ha respondido el CEP en un comunicado.

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Así, el sindicato policial ha rechazado también la afirmación de la delegada sobre el derecho a manifestarse, señalando que “el derecho a manifestarse no es absoluto” y “es mentira lo de que está por encima de cualquier otra circunstancia”. El CEP argumentó que “la seguridad es para todos” y que no puede obviarse “si se está poniendo en riesgo vidas propias y ajenas cortando el tráfico”.

Por último, la organización cerró su respuesta con una alusión al calendario electoral: “El trabajo de la Policía no se empaña y está muy por encima de cargos políticos como tú, que corres a sacar pecho con nuestros éxitos en ruedas de prensa, pero tardas ‘cero coma’ en juzgar y sentenciar. ¿Quizás porque en 2027 hay elecciones municipales?”, preguntó el sindicato a la delegada socialista.

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