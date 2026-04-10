España

María Corina Machado recibirá la Llave de Oro de Madrid “por su compromiso con los derechos humanos y la democracia, siendo un símbolo universal”

El alcalde de la ciudad ha anunciado este reconocimiento para la premio Nobel, que la próxima semana aterriza en España

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La premio Nobel de la Paz María Corina Machado. (Reuters)
La premio Nobel de la Paz María Corina Machado. (Reuters)

El Ayuntamiento de Madrid ha decidido conceder la Llave de Oro de la ciudad a María Corina Machado, premio Nobel de la Paz. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, le hará entrega de este reconocimiento el próximo viernes, 17 de abril, por su compromiso “con los derechos humanos, con la democracia, por haber puesto en peligro su vida y su integridad física siendo un símbolo universal”.

“Recibiremos a María Corina Machado en la Casa de la Villa con todos los honores y le entregaremos las Llaves de la ciudad de Madrid”, ha anunciado este viernes el regidor, en correspondencia, ha añadido, por “su esfuerzo en nombre de tantos y tantos venezolanos, especialmente también de aquellos que viven en Madrid”. En particular, alrededor de 200.000 de los 400.000 en total que residen en España). Desde 2018, el Gobierno ha regularizado a unos 240.000.

La Llave de Madrid se entrega a todos los jefes de Estado que visiten la capital en visita oficial, así como a las personalidades que el gobierno municipal de turno considera merecen recibirla. Ha recordado Martínez-Almeida que otros poseedores son el príncipe heredero de Japón Naruhito, Carlos de Inglaterra o los papas Benedicto XVI y Juan Pablo II. Pero también, en clave venezolana, Juan Guaidó y Edmundo González.

"Hoy estamos muy cerca de la libertad", aseguró María Corina Machado

Su agenda en Madrid

“Nosotros entendemos que la figura de María Corina Machado trasciende Venezuela para convertirse en una defensora global de la democracia y de los derechos humanos. Tiene todos los méritos para tener las Llaves de la ciudad y que quien quiera ver polémica o decir que no las merece tendrá que explicarlo”, ha replicado el alcalde, adelantándose a las críticas de la izquierda.

Será solo uno de los actos previstos por la líder opositora en España, donde se verá la próxima semana con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y con el de Vox, Santiago Abascal, así como con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

No lo hará, al menos de momento, con representante alguno del Gobierno. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha expresado la predisposición de Pedro Sánchez a recibirla si es ella quien “solicita un encuentro” o pide una reunión “a cualquier otro nivel”.

A su llegada a España, María Corina Machado se reunirá primero con Edmundo González y la diáspora venezolana, con quienes protagonizarán un acto masivo en la capital.

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