María Corina Machado se reunirá con Feijóo y Abascal durante su visita a Madrid, mientras que el Gobierno espera que sea ella quien lo solicite

Imagen de archivo de la líder opositora venezolana. (Cristobal Basaure Araya/SOPA Ima DPA)

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, se verá la próxima semana con Feijóo y Abascal en su visita a Madrid prevista para la semana que viene. Según confirman a Infobae fuentes de Génova 13, la reunión con el líder del PP tendrá lugar este viernes, 17 de marzo, en la sede del partido.

Se prevé que también mantenga encuentros con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida. Por parte del Gobierno, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha mantenido la predisposición de Pedro Sánchez a recibirla si es ella quien “solicita un encuentro” o pide otra reunión “a cualquier otro nivel”.

El PP ha exhibido los fuertes lazos que mantienen al partido con la oposición venezolana. El pasado mes de enero, en una cumbre del Partido Popular Europeo (PPE) en Zagreb (Croacia) —a la que la propia María Corina Machado se conectó telemáticamente—, Feijóo exhibió sintonía con la Premio Nobel de la Paz. En ese mismo mes, el líder de la oposición española mantuvo un encuentro con el líder opositor, Edmundo González.

La delegación española del PP en el Parlamento Europeo también impulsó una moción en la Eurocámara para reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. El presidente del PP ha defendido la “legitimidad electoral y moral” de la oposición venezolana para liderar el futuro del país, mientras que ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de apoyar a la “dictadura venezolana”.

Desde Vox todavía no han aclarado cuándo será la fecha del encuentro. El pasado mes de diciembre, cuando Machado apareció en Oslo, Abascal le dió la “bienvenida” a Europa y le agradeció en un mensaje en X su “inmenso coraje y ejemplo que ilumina Occidente y nos recuerda que con fe y firmeza no hay mal que resista al empuje de la verdad y a la fureza de la libertad”.

Almeida quiere recibir con honores a María Corina Machado

María Corina Machado se reunirá primero con Edmundo González y la diáspora venezolana, con quienes protagonizarán en la capital un acto masivo. Hay que recordar que en Madrid viven alrededor de 200.000 venezolanos (de los 400.000 que viven en España). De hecho, el Gobierno ha regularizado desde 2018 a unos 240.000 venezolanos.

La opositora venezolana, María Corina Machado, ha criticado este jueves al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y le ha acusado de no haberse puesto "del lado del pueblo venezolano". (Rodrigo Saez / EFE)

El alcalde madrileño ha adelantado que analizarán con el equipo de la opositora venezolana “la posibilidad de hacerle una recepción en el Ayuntamiento de Madrid que merece”. La idea es convocarlo en el Consistorio, “en representación de todos los madrileños”, desde donde brindarle “un homenaje, un reconocimiento a todos sus logros, a todo lo que ha conseguido”.