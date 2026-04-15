“Es pronto para saber si el verano será más cálido de lo normal, aunque los pronósticos apuntan en esa dirección”: la Aemet prevé que la influencia de El Niño será “pequeña”

Varios niños se refrescan en una fuente durante la tercera ola de calor en Madrid, en el parque Madrid Río, a 3 de agosto de 2024. (Ricardo Rubio / Europa Press)

El Niño y sus posibles consecuencias acechan. Los meteorólogos ya están estudiando cuándo se producirá su llegada. La probabilidad de que el fenómeno se desarrolle a partir del verano ha aumentado en base a los últimos análisis climáticos, según ha comunicado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Aunque los modelos predicen esta transición desde la actual fase neutra del ENSO (El Niño-Oscilación del Sur), la Aemet ha destacado la elevada incertidumbre que aún existe respecto a sus posibles repercusiones tanto en el planeta como en España. Pero, ¿qué es El Niño exactamente? A través de su cuenta de X, el organismo resume que es un fenómeno por el cual “las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial sufren un calentamiento mayor del habitual al debilitarse los vientos alisios. Cuando se traslada a la atmósfera, el fenómeno altera los patrones habituales”.

Desde el punto de vista meteorológico, El Niño es solo una de las dos fases del ciclo ENSO y se genera cuando los vientos alisios pierden fuerza, permitiendo que la superficie del Pacífico ecuatorial se caliente más de lo habitual. Según la Aemet, en el caso de producirse un episodio muy fuerte, se superarían los 2 ºC de aumento en una zona concreta del océano, fenómeno popularizado como “súper niño”. Ahora bien, la Aemet considera que “todavía es muy pronto para asegurar que ese evento de El Niño muy fuerte se va a producir”. Por ahora, indican, “la probabilidad es baja y marzo-abril son meses en los que los pronósticos no son tan fiables como serán a partir de mayo.”

De acuerdo con los modelos de predicción del Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño (IIFEN) citados por la Aemet, existe alrededor de un 60 % de probabilidad de que se produzca El Niño al inicio del verano, y entre un 20 y un 25 % de que el evento alcance una intensidad muy fuerte en otoño. El Niño se caracteriza por el calentamiento anómalo de las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial y puede provocar alteraciones climáticas a escala mundial.

Qué consecuencias tendría el fenómeno de El Niño

Para la Aemet, todavía es demasiado pronto para confirmar la llegada de un “súper niño” o anticipar sus posibles consecuencias específicas. El organismo ha recordado que El Niño puede inducir tanto sequías como inundaciones según la región, e históricamente genera un aumento global de las temperaturas medias de algunas décimas de grado. Este incremento se suma al calentamiento de origen humano, ya cifrado en 1,4 ºC desde mediados del siglo XIX.

Sobre el posible impacto en España, la Aemet ha recalcado que no existe una relación directa entre la presencia de El Niño y alteraciones meteorológicas en la península Ibérica. De hecho, insisten en que “lo más probable es que El Niño no tenga apenas influencia, pues estará en su fase incipiente y, como decimos, nuestro clima está modulado por otros muchos factores”.

La Aemet ha querido desmentir la creencia de que El Niño determine, de forma clara, un verano especialmente cálido en España. Según ha señalado el organismo, los dos veranos más cálidos registrados —2022 y 2025— ocurrieron sin que hubiera presencia del fenómeno, lo que apunta a la influencia de otros factores como la intensificación de los patrones subtropicales.

“Es probable que se desarrolle a partir de verano un fenómeno de El Niño, pero todavía es pronto para hablar de un ‘súper Niño’, es difícil aún conocer las consecuencias que podría tener a escala global. También es pronto para saber si el verano en España será más cálido de lo normal, aunque los pronósticos comienzan a apuntar en esa dirección. En cualquier caso, la influencia de El Niño en ello será, probablemente, pequeña”, concluye el organismo público.