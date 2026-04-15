España

Pablo Motos y Sonsoles Ónega rectifican tras informar erróneamente sobre el IVA de los libros: “Nadie comprobó el dato”

El desliz en directo generó críticas en redes y motivó la intervención de representantes políticos sobre la veracidad en televisión

Guardar
El porcentaje corresponde a un 4 y no a un 21 como dijeron
Pablo Motos afirma que “nadie comprobó el dato” erróneo que compartió junto a Sonsoles Ónega acerca del IVA de los libros (El Hormiguero)

La rectificación pública de Pablo Motos al frente de ‘El Hormiguero’ ha centrado la atención mediática tras el error cometido junto con Sonsoles Ónega al informar de manera incorrecta sobre el IVA de los libros en España.

El presentador ha iniciado la última emisión con una disculpa abierta y explícita, reconociendo la falta de verificación del dato y asumiendo la responsabilidad ante la audiencia. La polémica, amplificada en redes sociales y secundada por la intervención de representantes políticos, ha suscitado un debate sobre el rigor informativo en televisión.

El tipo impositivo del IVA aplicado a los libros en España es del 4% y no del 21%, dato incorrecto que tanto Pablo Motos como Sonsoles Ónega dieron en directo durante el programa emitido el martes en Antena 3. Tras una oleada de críticas públicas, ambos comunicadores han pedido disculpas y han subrayado la involuntariedad del error, enfatizando que se trató de una equivocación exenta de cualquier intención de manipulación o desinformación.

Falta de comprobación

Durante la emisión del martes 14 de abril, Sonsoles Ónega acudió a ‘El Hormiguero’ con motivo del lanzamiento de su novela ‘Llevará tu nombre’. En el transcurso de la entrevista, ambos comunicadores conversaron sobre el coste fiscal de la cultura literaria y se refirieron erróneamente al IVA de los libros, calculando un 21% en lugar del tipo superreducido vigente del 4%.

La afirmación se produjo en un clima de reivindicación, con Ónega sugiriendo la necesidad de concienciar de cara a reducir dicha carga. Motos planteó si el tipo del libro se mantenía en el 21%, a lo que Ónega respondió afirmativamente y apostó por una campaña de rebaja impositiva. El propio presentador volvió sobre el asunto, lamentando que un país interesado en fomentar la lectura no debería gravar los libros con ese porcentaje.

La protagonista, Mada Rivas, se enfrenta a dilemas tanto laborales como personales, tales como el conocido "síndrome del impostor"
Sonsoles Ónega junto a Pablo Motos anuncia que va a regalar una edición de su nuevo libro a cada uno de los presentes en el público de 'El Hormiguero' (El Hormiguero)

Horas después de que el fragmento se viralizase en redes sociales y recibiese la desaprobación de numerosos usuarios y expertos, la rectificación llegó de forma coordinada por parte de ambos protagonistas. Motos optó por pedir disculpas antes de dar paso al siguiente invitado, deteniendo el programa para aclarar que “ayer dimos un dato incorrecto”, asumiendo que “nadie comprobó el dato”, e insistiendo en que “es un 4%, es un error”. En la misma intervención, el presentador garantizó a la audiencia que “metimos la pata y garantizo que no volverá a pasar”.

Por su parte, Sonsoles Ónega realizó un acto de contrición en su espacio Y ahora Sonsoles. La presentadora aseguró ante la audiencia: “Me fustigo, llevo todo el día angustiada por no haber confirmado el dato. Aprovecho para pedir perdón, de verdad, lo siento. Error absolutamente involuntario, sin ninguna intención de desinformar ni manipular ni nada, por dios santísimo”. La comunicadora añadió que “yo creo que no debe generar preocupación lo que no hace daño a los demás. Este caso fue un error que Pablo y yo cometimos en el plató y no hace daño a nadie”.

Repercusión en redes

El propio Pablo Motos contextualizó que la propuesta del debate sobre el IVA de los libros partió de Sonsoles Ónega. El presentador explicó que “Sonsoles Ónega nos propuso al equipo hablar del IVA de los libros, porque le parecía excesivo un 21%, nosotros le dijimos que sí y nadie comprobó el dato”. Durante su petición pública de disculpas, reiteró: “Siempre somos rigurosos, pero ayer metimos la pata. Os pido mil disculpas y os garantizo que no volverá a pasar”.

Las consecuencias del error no tardaron en extenderse fuera del plató. El debate generado alcanzó a representantes públicos como Ernest Urtasun, ministro de Cultura, quien recurrió a sus redes sociales para desmentir abiertamente la información ofrecida en televisión: “La verdad es que esto es falso: el IVA del libro está al 4% y el IVA de un Ducados está al 21% porque este Gobierno trabaja para que todos los sectores culturales trabajen con un IVA reducido. Por cierto, a diferencia de lo que hizo el Partido Popular, que cuando llegó al Gobierno la última vez subió el IVA del cine y del teatro al 21%”.

El Hormiguero, de los programas más vistos de la televisión en España

El incidente también dio pie a comentarios irónicos y críticas por parte de otras figuras políticas. Óscar Puente también aludió en tono crítico a la “versatilidad” de los presentadores televisivos, poniendo en duda la preparación previa de Pablo Motos y Sonsoles Ónega a la hora de tratar temas complejos en pantalla.

Temas Relacionados

El HormigueroPablo MotosLibrosLibros EspañaTelevisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña Noticias

Últimas Noticias

Los órganos del niño atropellado en Sevilla salvarán la vida de ocho menores y beneficiarán hasta 75 pacientes

El menor de 9 años fue atropellado el viernes pasado y su caso sigue bajo investigación policial

Los órganos del niño atropellado en Sevilla salvarán la vida de ocho menores y beneficiarán hasta 75 pacientes

Un hombre ciego completa una maratón con gafas de inteligencia artificial y una aplicación de voluntarios: “Sin ellos habría abandonado”

El deportista destaca el impacto emocional de contar con acompañamiento remoto durante la prueba

Un hombre ciego completa una maratón con gafas de inteligencia artificial y una aplicación de voluntarios: “Sin ellos habría abandonado”

Sorteo 5 de Super ONCE: resultados del miércoles 15 de abril

Descubra si la suerte estuvo de su lado con la combinación obtenida a las 21:15 horas

Sorteo 5 de Super ONCE: resultados del miércoles 15 de abril

La Seguridad Social da de alta de oficio a diez mujeres que acompañaban a clientes y les incitaban a beber en un hotel: la Justicia lo avala

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León aplica la doctrina del Tribunal Supremo que considera el “alterne” como trabajo por cuenta ajena cuando existe organización empresarial y retribución

La Seguridad Social da de alta de oficio a diez mujeres que acompañaban a clientes y les incitaban a beber en un hotel: la Justicia lo avala

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 15 abril

Enseguida los resultados del Sorteo 5 de las 21:15 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 15 abril
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Seguridad Social da de alta de oficio a diez mujeres que acompañaban a clientes y les incitaban a beber en un hotel: la Justicia lo avala

La Seguridad Social da de alta de oficio a diez mujeres que acompañaban a clientes y les incitaban a beber en un hotel: la Justicia lo avala

Un excomisario de Policía advierte de que la escalada entre EEUU e Irán pudo haber desencadenado amenazas terroristas en Europa

La Justicia niega la nacionalidad española a un sefardí por no acreditar su vinculación con España: rechaza que tener cuenta bancaria y hacer donaciones lo demuestre

La IHRF despliega su agenda en España con el foco en los derechos humanos y el lawfare: “No hay paz sin justicia”

Vox no sabe si quiere más a papá o a mamá: el partido de Santiago Abascal hace equilibrios entre Donald Trump y Giorgia Meloni

ECONOMÍA

Una pareja compra un terreno para construir su casa, pero la contaminación del río les paraliza el proyecto y acaban viviendo en un cobertizo: “Nos han dejado completamente abandonados”

Una pareja compra un terreno para construir su casa, pero la contaminación del río les paraliza el proyecto y acaban viviendo en un cobertizo: “Nos han dejado completamente abandonados”

Arranca el megaproyecto Madrid Nuevo Norte donde se construirán 10.500 viviendas y un gran distrito financiero con 20 torres

Un ingeniero deja el sector ferroviario para fabricar bicicletas de madera: “Se notan menos los baches, son más cómodas a largo plazo”

El PP defenderá en el Congreso juicios exprés para que fondos ‘buitre’, bancos y empresas echen a los okupas de sus viviendas

China destaca a España como un “socio fiable” tras el “gran éxito” de la visita de Pedro Sánchez

DEPORTES

Así te hemos contado la victoria del Bayern ante el Real Madrid en Champions

Así te hemos contado la victoria del Bayern ante el Real Madrid en Champions

El Bayern de Múnich trunca las esperanzas del Real Madrid y les elimina de la Champions

Así es el ‘Boston Stadium’, campo en el que debutará Noruega en el Mundial 2026: tiene capacidad para más de 65.000 espectadores e instalaciones muy modernas

La profecía, el fenómeno viral que da como campeón de Champions League al Real Madrid: más de diez coincidencias y el Bayern en el punto de mira

Carlos Alcaraz se retira del torneo Conde de Godó de Barcelona debido a las molestias en su muñeca: “Tengo una lesión más seria de lo que esperaba”