Pablo Motos y Sonsoles Ónega rectifican tras informar erróneamente sobre el IVA de los libros: “Nadie comprobó el dato”

Pablo Motos afirma que “nadie comprobó el dato” erróneo que compartió junto a Sonsoles Ónega acerca del IVA de los libros (El Hormiguero)

La rectificación pública de Pablo Motos al frente de ‘El Hormiguero’ ha centrado la atención mediática tras el error cometido junto con Sonsoles Ónega al informar de manera incorrecta sobre el IVA de los libros en España.

El presentador ha iniciado la última emisión con una disculpa abierta y explícita, reconociendo la falta de verificación del dato y asumiendo la responsabilidad ante la audiencia. La polémica, amplificada en redes sociales y secundada por la intervención de representantes políticos, ha suscitado un debate sobre el rigor informativo en televisión.

El tipo impositivo del IVA aplicado a los libros en España es del 4% y no del 21%, dato incorrecto que tanto Pablo Motos como Sonsoles Ónega dieron en directo durante el programa emitido el martes en Antena 3. Tras una oleada de críticas públicas, ambos comunicadores han pedido disculpas y han subrayado la involuntariedad del error, enfatizando que se trató de una equivocación exenta de cualquier intención de manipulación o desinformación.

Falta de comprobación

Durante la emisión del martes 14 de abril, Sonsoles Ónega acudió a ‘El Hormiguero’ con motivo del lanzamiento de su novela ‘Llevará tu nombre’. En el transcurso de la entrevista, ambos comunicadores conversaron sobre el coste fiscal de la cultura literaria y se refirieron erróneamente al IVA de los libros, calculando un 21% en lugar del tipo superreducido vigente del 4%.

La afirmación se produjo en un clima de reivindicación, con Ónega sugiriendo la necesidad de concienciar de cara a reducir dicha carga. Motos planteó si el tipo del libro se mantenía en el 21%, a lo que Ónega respondió afirmativamente y apostó por una campaña de rebaja impositiva. El propio presentador volvió sobre el asunto, lamentando que un país interesado en fomentar la lectura no debería gravar los libros con ese porcentaje.

Sonsoles Ónega junto a Pablo Motos anuncia que va a regalar una edición de su nuevo libro a cada uno de los presentes en el público de 'El Hormiguero' (El Hormiguero)

Horas después de que el fragmento se viralizase en redes sociales y recibiese la desaprobación de numerosos usuarios y expertos, la rectificación llegó de forma coordinada por parte de ambos protagonistas. Motos optó por pedir disculpas antes de dar paso al siguiente invitado, deteniendo el programa para aclarar que “ayer dimos un dato incorrecto”, asumiendo que “nadie comprobó el dato”, e insistiendo en que “es un 4%, es un error”. En la misma intervención, el presentador garantizó a la audiencia que “metimos la pata y garantizo que no volverá a pasar”.

Por su parte, Sonsoles Ónega realizó un acto de contrición en su espacio Y ahora Sonsoles. La presentadora aseguró ante la audiencia: “Me fustigo, llevo todo el día angustiada por no haber confirmado el dato. Aprovecho para pedir perdón, de verdad, lo siento. Error absolutamente involuntario, sin ninguna intención de desinformar ni manipular ni nada, por dios santísimo”. La comunicadora añadió que “yo creo que no debe generar preocupación lo que no hace daño a los demás. Este caso fue un error que Pablo y yo cometimos en el plató y no hace daño a nadie”.

Repercusión en redes

El propio Pablo Motos contextualizó que la propuesta del debate sobre el IVA de los libros partió de Sonsoles Ónega. El presentador explicó que “Sonsoles Ónega nos propuso al equipo hablar del IVA de los libros, porque le parecía excesivo un 21%, nosotros le dijimos que sí y nadie comprobó el dato”. Durante su petición pública de disculpas, reiteró: “Siempre somos rigurosos, pero ayer metimos la pata. Os pido mil disculpas y os garantizo que no volverá a pasar”.

Las consecuencias del error no tardaron en extenderse fuera del plató. El debate generado alcanzó a representantes públicos como Ernest Urtasun, ministro de Cultura, quien recurrió a sus redes sociales para desmentir abiertamente la información ofrecida en televisión: “La verdad es que esto es falso: el IVA del libro está al 4% y el IVA de un Ducados está al 21% porque este Gobierno trabaja para que todos los sectores culturales trabajen con un IVA reducido. Por cierto, a diferencia de lo que hizo el Partido Popular, que cuando llegó al Gobierno la última vez subió el IVA del cine y del teatro al 21%”.

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El incidente también dio pie a comentarios irónicos y críticas por parte de otras figuras políticas. Óscar Puente también aludió en tono crítico a la “versatilidad” de los presentadores televisivos, poniendo en duda la preparación previa de Pablo Motos y Sonsoles Ónega a la hora de tratar temas complejos en pantalla.