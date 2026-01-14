España

RTVE refuerza su apuesta por ‘Top Chef’ con 4 nuevos famosos y el debut del pastelero argentino Osvaldo Gross como juez

La cadena pública ha ampliado el plantel de aspirantes y ha incorporado 4 nuevos rostros que buscan convertirse en el mejor pastelero de España

Guardar
Concursantes y miembros del jurado
Concursantes y miembros del jurado de 'Top Chef: dulces y famosos' (RTVE)

Este miércoles, 14 de enero, RTVE ha presentado su nuevo talent culinario Top Chef: Dulces y Famosos, presentado por Paula Vázquez. Se trata de un formato que sustituye a Bake Off: famosos al horno en la programación de La 1. En principio, se pensaba que el espacio contaría con 12 rostros famosos, quienes se enfrentarían por convertirse en el mejor pastelero de España. Sin embargo, en la rueda de prensa que tuvo lugar este miércoles, y en la que estuvo presente Infobae, se han conocido las novedades de esta primera edición.

“El entretenimiento es uno de nuestros pilares para el prime time. Top Chef: dulces y famosos es una maravillosa aventura con un casting estupendo”, ha manifestado María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE. Acto seguido, Eizaguirre ha sacado a la luz que cuatro nuevos aspirantes se unirían a esta edición. “Nos toca revolucionar el mundo de la repostería y contaremos con 16 concursantes”.

El cocinero Paco Roncero, la
El cocinero Paco Roncero, la repostera Eva Arguiñano y el pastelero Osvaldo Gross, jueces de 'Top Chef: dulces y famosos' (RTVE)

Basado en el formato de éxito internacional Top Chef VIP Just Dessert, el espacio de RTVE pondrá a prueba a Belén Esteban, Luis Merlo, Eva Isanta, Ivana Rodríguez, Mariano Peña, Marina Castaño, Desirée Vila, Tote Fernández, Natalia Rodríguez, Samantha Ballentines, Roi Méndez, Alejandro Vergara, Nicolás Coronado, Benita Castejón, Ana Morgade y Alejandra Osborne. Todos ellos darán lo mejor de sí con retos de repostería de alta exigencia con el fin de ganar los 100.000 euros de premio que se destinarán a la ONG que el ganador elija.

Ana María Bordas, directora de Producción de Contenidos, ha sostenido que "los talents culinarios tienen tradición en RTVE y este año queríamos hacer algo diferente con un nuevo formato, que en España nunca se había hecho con dulces. Es muy dinámico y divertido“.

El visto bueno de los jueces y un complicado reto

Los desafíos estarán bajo la evaluación de tres jueves expertos, quienes valoraran el sabor, la presentación y la ejecución de cada plato: el cocinero Paco Roncero, la repostera Eva Arguiñano y el pastelero argentino Osvaldo Gross. Para la hermana de Carlos Arguiñano, el casting elegido para esta primera edición conforma “el pastel perfecto”, pues los concursantes “lo han dado todo”.

Por su parte, Paco Roncero ha añadido que les han dado “mucho juego”, lo que les ha permitido hacer “muchas cosas que en otras ocasiones no hemos hecho porque no se nos ha dado”. El chef argentino también ha hablado de su experiencia y ha admitido que para él “fue transitar un lindo camino en un país en el que trabajo por primera vez. Me gustó mucho la experiencia, tuve que hacer un mix entre la pastelería y el juego”.

Casting de 'Top Chef: dulces
Casting de 'Top Chef: dulces y famosos'. (RTVE)

Por las cocinas de Top Chef: Dulces y Famosos también pasarán otros rostros conocidos con la idea de retar a los concursantes con postres muy elaborados. Hablamos de Joseba Arguiñano, Fátima Gismero, Saray Ruiz, Raúl Bernal, Javier Estévez, Miquel Guarro o Tian Lu. Además, también pasarán por plató Chenoa, la escritora Isabel Pérez, la cantante Toñi Salazar o la influencer gastronómica Boukie. Los aspirantes también tendrán el desafío de realizar una tarta de boda para una pareja de novios.

Cuatro pruebas cruciales

El programa se estructura en cuatro pruebas por entrega, en las que los participantes deberán elaborar desde postres clásicos y recetas regionales hasta propuestas más arriesgadas, como elaboraciones con casquería. Al final de cada emisión, uno de los concursantes será proclamado Pastelero Top de la semana, un reconocimiento que incluye un comodín con el que podrá tomar decisiones clave y controlar el desarrollo del juego en el siguiente programa. Además, en cada entrega se producirá la eliminación de un participante.

En la fase denominada Todos contra todos, los aspirantes compiten de manera individual: el mejor clasificado obtiene un privilegio inmediato, mientras que el peor recibe un castigo dentro del mismo capítulo. Por su parte, en la Batalla de equipos, que se disputa en parejas o tríos, algunos concursantes logran asegurarse su continuidad hasta el siguiente programa, mientras observan desde el salón cómo sus compañeros se juegan la permanencia.

Top Chef: dulces y famosos
Top Chef: dulces y famosos (RTVE)

Quienes no superen esta prueba deberán enfrentarse a la Prueba de Salvación, que les permitirá seguir en el concurso o pasar a la decisiva Prueba de Fuego, el último desafío en el que se decide la continuidad o expulsión. El formato incluye, además, retos especiales como La caja negra, una prueba emblemática de la versión internacional que aparece de forma inesperada. En ella, las celebridades deben introducirse en una gran caja completamente a oscuras para descubrir, únicamente a través del olfato, el tacto y el gusto, el postre creado por un reconocido chef y replicarlo sin haberlo visto.

Temas Relacionados

RTVETVEGente EspañaFamosos EspañaCorazón y Estilo EspañaTelevisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

El cumpleaños más agridulce de Rodolfo Sancho: su nuevo proyecto laboral y la situación judicial de su hijo, Daniel Sancho

El hijo de Sancho Gracia celebra este 14 de enero su 51 cumpleaños, una edad a la que llega en un momento vital marcado por las luces y las sombras

El cumpleaños más agridulce de

Super Once: jugada ganadora del Sorteo 1 este miércoles 14 de enero 2026

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo llevado a cabo a las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Super Once: jugada ganadora del

Vaitiare Hirshon, la primera mujer que denunció los abusos de Julio Iglesias, ante las nuevas acusaciones: “No es el Julio que yo he conocido”

La actriz y modelo narró en sus memorias que el cantante le obligaba a hacer “tríos” y que le introdujo en las drogas

Vaitiare Hirshon, la primera mujer

Resultados de la Triplex de la Once HOY: ganadores del Sorteo 1 este 14 de enero

Con las loterías de Juegos Once no solo puedes llegar a ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Resultados de la Triplex de

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5 del martes 13 de enero

Juegos Once anunció la combinación ganadora del sorteo de las 21:15 horas

Triplex de la Once: jugada
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Policía Nacional detiene a

La Policía Nacional detiene a uno de sus agentes por una presunta agresión sexual a una compañera en prácticas después de una comida de Navidad

La Policía Nacional detiene a un menor “muy radicalizado” con los postulados de la organización terrorista DAESH tras un altercado con los agentes

La fragata ‘Blas de Lezo’ de la Armada participa junto a la US Navy en uno de los ejercicios militares marítimos más exigentes del mundo

Miguel Ángel Gallardo renuncia a su acta de diputado en la Asamblea de Extremadura y pierde su condición de aforado de cara al juicio por el caso David Sánchez

Pere Navarro, director de la DGT, sobre la baliza V-16: “Si tú paras por una avería y no la colocas, te van a denunciar”

ECONOMÍA

Super Once: jugada ganadora del

Super Once: jugada ganadora del Sorteo 1 este miércoles 14 de enero 2026

Resultados de la Triplex de la Once HOY: ganadores del Sorteo 1 este 14 de enero

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5 del martes 13 de enero

Comprueba los resultados del sorteo 2 de la Triplex de la Once HOY miércoles 14 de enero 2026

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 3

DEPORTES

El Real Madrid comparte la

El Real Madrid comparte la primera lista de convocados de Arbeloa para el partido de Copa del Rey: cuatro descansos sorpresa y cinco canteranos

El Albacete será la primera prueba de Arbeloa como nuevo entrenador del Real Madrid: los partidos que empezarán a medirle

Pedja Mijatovic sobre la destitución de Xabi Alonso: “Quizás no es un problema de entrenadores, sino de la plantilla, que ha perdido hambre y ganas”

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el Deportivo en Copa del Rey

El Atlético de Madrid consigue desarmar al Deportivo y se alza con la victoria en Copa del Rey