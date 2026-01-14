RTVE refuerza su apuesta por ‘Top Chef’ con 4 nuevos famosos y el debut del pastelero argentino Osvaldo Gross como juez

Concursantes y miembros del jurado de 'Top Chef: dulces y famosos' (RTVE)

Este miércoles, 14 de enero, RTVE ha presentado su nuevo talent culinario Top Chef: Dulces y Famosos, presentado por Paula Vázquez. Se trata de un formato que sustituye a Bake Off: famosos al horno en la programación de La 1. En principio, se pensaba que el espacio contaría con 12 rostros famosos, quienes se enfrentarían por convertirse en el mejor pastelero de España. Sin embargo, en la rueda de prensa que tuvo lugar este miércoles, y en la que estuvo presente Infobae, se han conocido las novedades de esta primera edición.

“El entretenimiento es uno de nuestros pilares para el prime time. Top Chef: dulces y famosos es una maravillosa aventura con un casting estupendo”, ha manifestado María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE. Acto seguido, Eizaguirre ha sacado a la luz que cuatro nuevos aspirantes se unirían a esta edición. “Nos toca revolucionar el mundo de la repostería y contaremos con 16 concursantes”.

El cocinero Paco Roncero, la repostera Eva Arguiñano y el pastelero Osvaldo Gross, jueces de 'Top Chef: dulces y famosos' (RTVE)

Basado en el formato de éxito internacional Top Chef VIP Just Dessert, el espacio de RTVE pondrá a prueba a Belén Esteban, Luis Merlo, Eva Isanta, Ivana Rodríguez, Mariano Peña, Marina Castaño, Desirée Vila, Tote Fernández, Natalia Rodríguez, Samantha Ballentines, Roi Méndez, Alejandro Vergara, Nicolás Coronado, Benita Castejón, Ana Morgade y Alejandra Osborne. Todos ellos darán lo mejor de sí con retos de repostería de alta exigencia con el fin de ganar los 100.000 euros de premio que se destinarán a la ONG que el ganador elija.

Ana María Bordas, directora de Producción de Contenidos, ha sostenido que "los talents culinarios tienen tradición en RTVE y este año queríamos hacer algo diferente con un nuevo formato, que en España nunca se había hecho con dulces. Es muy dinámico y divertido“.

El visto bueno de los jueces y un complicado reto

Los desafíos estarán bajo la evaluación de tres jueves expertos, quienes valoraran el sabor, la presentación y la ejecución de cada plato: el cocinero Paco Roncero, la repostera Eva Arguiñano y el pastelero argentino Osvaldo Gross. Para la hermana de Carlos Arguiñano, el casting elegido para esta primera edición conforma “el pastel perfecto”, pues los concursantes “lo han dado todo”.

Por su parte, Paco Roncero ha añadido que les han dado “mucho juego”, lo que les ha permitido hacer “muchas cosas que en otras ocasiones no hemos hecho porque no se nos ha dado”. El chef argentino también ha hablado de su experiencia y ha admitido que para él “fue transitar un lindo camino en un país en el que trabajo por primera vez. Me gustó mucho la experiencia, tuve que hacer un mix entre la pastelería y el juego”.

Casting de 'Top Chef: dulces y famosos'. (RTVE)

Por las cocinas de Top Chef: Dulces y Famosos también pasarán otros rostros conocidos con la idea de retar a los concursantes con postres muy elaborados. Hablamos de Joseba Arguiñano, Fátima Gismero, Saray Ruiz, Raúl Bernal, Javier Estévez, Miquel Guarro o Tian Lu. Además, también pasarán por plató Chenoa, la escritora Isabel Pérez, la cantante Toñi Salazar o la influencer gastronómica Boukie. Los aspirantes también tendrán el desafío de realizar una tarta de boda para una pareja de novios.

Cuatro pruebas cruciales

El programa se estructura en cuatro pruebas por entrega, en las que los participantes deberán elaborar desde postres clásicos y recetas regionales hasta propuestas más arriesgadas, como elaboraciones con casquería. Al final de cada emisión, uno de los concursantes será proclamado Pastelero Top de la semana, un reconocimiento que incluye un comodín con el que podrá tomar decisiones clave y controlar el desarrollo del juego en el siguiente programa. Además, en cada entrega se producirá la eliminación de un participante.

En la fase denominada Todos contra todos, los aspirantes compiten de manera individual: el mejor clasificado obtiene un privilegio inmediato, mientras que el peor recibe un castigo dentro del mismo capítulo. Por su parte, en la Batalla de equipos, que se disputa en parejas o tríos, algunos concursantes logran asegurarse su continuidad hasta el siguiente programa, mientras observan desde el salón cómo sus compañeros se juegan la permanencia.

Top Chef: dulces y famosos (RTVE)

Quienes no superen esta prueba deberán enfrentarse a la Prueba de Salvación, que les permitirá seguir en el concurso o pasar a la decisiva Prueba de Fuego, el último desafío en el que se decide la continuidad o expulsión. El formato incluye, además, retos especiales como La caja negra, una prueba emblemática de la versión internacional que aparece de forma inesperada. En ella, las celebridades deben introducirse en una gran caja completamente a oscuras para descubrir, únicamente a través del olfato, el tacto y el gusto, el postre creado por un reconocido chef y replicarlo sin haberlo visto.