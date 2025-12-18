Georgina Rodríguez reveló los detalles de la boda con Cristiano Ronaldo y contó el mensaje sobre el dinero que le transmiten a sus hijos

Georgina Rodríguez contó detalles de su relación con Cristiano Ronaldo

La exposición mediática ha formado parte de la vida de Georgina Rodríguez desde que su relación con Cristiano Ronaldo se hizo pública. En una entrevista con la revista Elle de España, la empresaria argentina reveló aspectos desconocidos de la rutina familiar, la educación de sus hijos y la intimidad de la pareja, además de detallar cómo afrontan juntos la crianza y los próximos pasos hacia su matrimonio.

Georgina Rodríguez explicó que estos años han supuesto una transformación personal: “La maternidad me ha enseñado una fuerza y ternura que no conocía”. Este crecimiento estuvo marcado tanto por los retos personales como por la consolidación de su propia identidad, que considera intacta a pesar de los profundos cambios.

El círculo familiar es el eje sobre el que gira la vida de la pareja. Georgina, nacida en Buenos Aires en 1994, destacó el contraste entre la familia de origen, formada únicamente por su madre y su hermana, y la estructura que ahora comparte con Cristiano Ronaldo. La modelo expresó que desde pequeña soñó con una familia numerosa: “Gracias a Dios hoy disfruto de ella”, comentó en la entrevista.

La vida cotidiana en la casa que comparten está atravesada por la dinámica entre la permisividad maternal y la autoridad paterna, según relató. “Yo soy muy consentidora y paciente, e intento explicarles el porqué de todo. Siempre tengo en la boca la palabra ‘cuidado’”. Indicó que en el hogar ella asume un rol de mayor flexibilidad, mientras que el padre adopta una posición más estricta en la crianza de los hijos.

La educación y los valores ocupan un lugar central en la formación de los niños. Pese al elevado perfil público de ambos padres, Georgina Rodríguez subrayó que la forma de criar a sus hijos busca preservar la autenticidad y el esfuerzo personal. Comentó que la familia intenta transmitir la importancia del trabajo y la humildad, a pesar del acceso a recursos materiales: “Nuestra esencia sigue intacta, aunque económicamente tengamos otras posibilidades, por ello les inculcamos nuestros valores. Ellos son testigos de todo lo que nos esforzamos, de que nada viene regalado, por lo que les recordamos la importancia de ser luchadores y, especialmente, buenas personas. Son educados, responsables y trabajan mucho en el colegio y en sus actividades; sobre todo, perseveran en sus sueños. Es lo que ven en casa”.

Además, no descartó que el núcleo familiar se amplíe en el corto plazo: “La familia es todo. El sueño cumplido que anhelaba desde niña. Vengo de una muy pequeña formada por mi madre, mi hermana y yo, por eso siempre tuve claro que en un futuro quería tener una familia muy grande. Gracias a Dios hoy disfruto de ella. ¿Pensar en ampliarla? Soy muy joven y lo que esté por venir Dios lo decidirá“.

El anillo con el que Cristiano Ronaldo le propuso casamiento a Georgina Rodríguez

Durante la nota, la empresaria admitió que la transición desde la vida anónima a la fama internacional no fue inmediata. El proceso implicó una adaptación prolongada a las nuevas dimensiones de su presencia en medios, que impactó tanto en la vida personal como en la actividad profesional. Señaló que la popularidad le ha brindado oportunidades laborales inéditas, además de permitirle respaldar iniciativas benéficas o causas sociales de relevancia. Aun así, reconoció el costo de ver limitada la posibilidad de gozar de espacios sencillos de anonimato: actividades como pasear por el centro de Madrid con una amiga o tomar un café en una terraza ya no resultan posibles con la espontaneidad anterior.

Sobre la relación con Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez narró que la conexión fue inmediata y de una intensidad inusual: “Fue como si nuestras almas hablaran entre sí antes que las miradas”, declaró. La convivencia durante casi una década ha consolidado el vínculo, que ella definió como una construcción diaria: “Nuestro amor no deja de crecer, es algo que cambia, se adapta y se fortalece en cada etapa”.

En relación a los planes de boda, Georgina Rodríguez confirmó que tras diez años de relación, la propuesta matrimonial se formalizó con un anillo que generó gran repercusión mediática. “Es precioso. Es lo mínimo que me podía ofrecer después de diez años de espera. La verdad es que cuando me pidió la mano fue lo último en lo que pensé, tardé mucho en asimilar la tremenda piedra que me regaló. Me quedé tan en shock que lo dejé en mi habitación y hasta el día siguiente no lo abrí a la luz del sol“, contó entre risas.

La pareja ha decidido que la ceremonia será privada y de reducido tamaño, una decisión que refleja la preferencia por la intimidad en asuntos personales ante la magnitud de la atención pública. Al ser consultada sobre si ella prefería una celebración multitudinaria, afirmó: “Boda pequeña 100%, sin duda”.

Georgina y Cristiano con sus hijos durante unas vacaciones (@cristiano)

Además, explicó cómo se mantiene la pasión luego de tantos años: "Para mí se construye día a día. Nosotros tenemos cinco hijos, hemos dado vida juntos y eso nos ha unido de una forma difícil de explicar. Nuestro amor no deja de crecer, es algo que cambia, se adapta y se fortalece en cada etapa. Lo que sentimos en estos momentos es verdadero y sólido. Se elige, se cuida y se honra“.

El equilibro entre la actividad profesional y la dedicación familiar es otro de los temas abordados por Georgina Rodríguez en la entrevista. La empresaria, que dirige la inmobiliaria de lujo Bellhatria, admite que la concentración simultánea en los proyectos y la atención a los cinco hijos requiere organización y esfuerzo. A pesar de contar con ayuda para gestionar la rutina doméstica, la modelo destacó que la maternidad y la actividad laboral plantean demandas constantes que asume con determinación.

La salud surgió como otro de los ejes de la conversación. Al haber atravesado recientemente un episodio delicado (una infección viral que inflama los bronquiolos en los pulmones), Georgina aseguró que da prioridad absoluta al bienestar propio y al de su familia: “La valoro muchísimo y por eso intento cuidarme todos los días, y también a mi familia”.

En el plano de lo cotidiano, la empresaria explicó que la música clásica tiene un lugar especial en su hogar, ya que prefiere acompañar los momentos más íntimos de la familia—como los baños y el descanso de los hijos—con este tipo de melodías.

Durante la conversación, expresó que mantiene los valores esenciales y que ahora prioriza lo que considera positivo para sí misma y para su entorno familiar: “Hoy vivo más consciente, más agradecida y más fiel a mí misma”. La empresaria aseguró que, a pesar de experimentar cambios vitales y de haber asumido múltiples proyectos, no ha puesto en riesgo lo fundamental de su personalidad ni de su modo de vincularse con los demás.

“Un torbellino que nunca para. Que cuente con ayuda no implica que no tenga nada de lo que ocuparme. Entre mi familia numerosa, mis proyectos profesionales o mi nueva empresa, Bellhatria (su inmobiliaria de lujo recientemente fundada), jamás estoy quieta. Pero tanta actividad me encanta, me siento una persona muy afortunada", remató.